پرمصرف‌ترین بخش گوشی‌های هوشمند، نمایشگر آن‌ها است و به همین خاطر پایین آوردن مصرف انرژی آن اهمیت زیادی دارد. نتیجه‌ی این تلاش، توسعه‌ی نمایشگر LTPO است که از جانب شرکت‌هایی مانند اپل و سامسونگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما نمایشگر LTPO روی هم رفته از چه ویژگی‌هایی بهره می‌برد و چگونه انرژی کمتری را مصرف می‌کند؟

نمایشگر LTPO چیست؟

اصطلاح LTPO مخفف اکسید پلی‌کریستالی دمای پایین است که به نوع خاصی از تکنولوژی بخش پشتی نمایشگرهای اولد اشاره دارد. فناوری اولد (OLED) هم مخفف دیود نورگسیل ارگانیک است که به زبان ساده، در این نوع نمایشگر هرکدام از پیکسل‌ها می‌توانند نور موردنیاز خود را ایجاد کنند. این نوع نمایشگرها در انواع و اقسام گجت‌ها از ساعت‌های هوشمند گرفته تا گوشی‌ها و تلویزیون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمایشگر اولد بدون نور پس‌زمینه کار می‌کند زیرا پیکسل‌ها به نور جداگانه نیازی ندارند. این در حالی است که نمایشگرهای LCD همواره به نور پس‌زمینه نیاز دارند. همین تفاوت در عملکرد آن‌ها باعث شده که نمایشگرهای اولد انرژی کمتری را مصرف کنند. نمایشگرهای اولد معمولا برای بخش پشتی از فناوری LTPS یا سیلیکون پلی‌کریستالی دمای پایین استفاده می‌کنند.

اهمیت نمایشگر LTPO به این موضوع برمی‌گردد که برای ارائه‌ی رفرش ریت متغیر، بین کنترلر نمایشگر و پردازنده‌ی گرافیکی نیازی به اجزای اضافی ندارد. اگرچه فناوری LTPO توسط اپل توسعه پیدا کرده و در این رابطه پتنت‌های متعددی را ثبت کرده، سامسونگ هم روی فناوری مشابهی کار کرده که به آن اجازه می‌دهد بدون پرداخت حق امتیاز به اپل، مزایای موردنظر را برای کاربران به ارمغان بیاورد. از نسخه‌ی سامسونگ به عنوان اکسید ترکیبی و سیلیکون پلی‌کریستالی (HOP) یاد می‌شود.

مزایای نمایشگر LTPO

نمایشگر گوشی هوشمند شما بیش از هر قطعه‌ی دیگری انرژی مصرف می‌کند. اگرچه نمایشگرهای اولد در مقایسه با نمایشگرهای LCD از نظر مصرف انرژی عملکرد بهینه‌تری دارند، اما همچنان در برابر قطعات مهمی مانند چیپست انرژی بسیار بیشتری را مصرف می‌کنند.

مهم‌ترین مزیت نمایشگر LTPO این است که از طریق متغیر کردن رفرش ریت نمایشگر، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. اپل واچ ۵ و نسل بعدی آن از این فناوری بهره می‌برند و به همین خاطر با وجود بهره‌گیری از قابلیت نمایشگر همیشه روشن، عمر باتری بالایی دارند.

اصطلاح رفرش ریت هم مربوط به تعداد دفعات به‌روزرسانی نمایشگر در ثانیه است که با واحد هرتز مطرح می‌شود. بیشتر گوشی‌ها از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ هرتز استفاده می‌کنند ولی تعداد زیادی گوشی با رفرش ریت ۹۰ و ۱۲۰ هرتز هم راهی بازار شده است.

هرچقدر رفرش ریت بالاتر باشد، انواع محتوا به طور روان‌تر و جذاب‌تری نمایش داده می‌شود ولی از طرف دیگر، این مشخصه مصرف انرژی را افزایش می‌دهد. با کاهش رفرش ریت به ۱ هرتز (اساسا یک فریم در ثانیه) که نسل جدید ساعت‌های هوشمند اپل از این قابلیت بهره می‌برند، نمایشگر با تغییرهای کمتری روبرو می‌شود و بنابراین انرژی کمتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال زمانی که گوشی شما یک نوتیفیکیشن دریافت می‌کند و در نتیجه نمایشگر روشن می‌شود، در واقع در چنین شرایطی معمولا بخش متحرکی وجود ندارد. بنابراین کاهش دادن رفرش ریت، تجربه‌ی کاربری را مختل نمی‌کند. از طرف دیگر، هنگامی که گوشی را در دست می‌گیرید تا نوتیفیکیشن را بررسی کنید، رفرش ریت خیلی سریع می‌تواند به حالت عادی برگردد.

به لطف این تکنولوژی، رفرش ریت می‌تواند در شرایط مختلف بالا و پایین برود. به همین خاطر اگر مشغول بازی کردن با گوشی هستید، رفرش ریت نمایشگر می‌تواند به ۱۲۰ هرتز برسد تا تجربه‌ی کاربری جذاب‌تری رقم بخورد.

کدام گجت‌ها از نمایشگرهای LTPO استفاده می‌کنند؟

اپل واچ ۵ اولین گجتی بود که از مزایای این فناوری بهره برد. این ساعت هوشمند دارای قابلیت نمایشگر همیشه روشن بود و رفرش ریت آن به حداقل ۱ هرتز می‌رسد. اگرچه مدل‌های جدید آیپد پرو رفرش ریت بالایی دارند، اما مبتنی بر فناوری LTPO نیستند. از طرف دیگر، گزارش‌های مختلف از بهره‌گیری سری آیفون ۱۳ از این فناوری خبر می‌دهند.

گفتنی است نمایشگرهای LTPO مبتنی بر فناوری HOP سامسونگ در حال حاضر در بازار حضور دارند. این فناوری فعلا مختص گوشی‌های پرچم‌دار است و از بین آن‌ها می‌توانیم به گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی S21 اولترا اشاره کنیم. طبق بررسی‌های انجام شده، گوشی‌های مجهز به این فناوری از نظر مصرف انرژی حرف زیادی برای گفتن دارند.

یک گام دیگر در مسیر پیشرفت

فناوری LTPO یکی دیگر از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه‌ی گجت‌های پرتابل مانند گوشی‌ها و ساعت‌های هوشمند محسوب می‌شود. چنین بهبودی منجر به تحول در کیفیت تصویر نمی‌شود و به همین خاطر مزیت آن بلافاصله احساس نمی‌شود؛ اما از طرف دیگر با کاهش مصرف انرژی می‌تواند عمر باتری گوشی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

هنوز مشخص نیست که این فناوری تا چه حد همه‌گیر خواهد شد. در حال حاضر فقط گجت‌های رده‌بالا از این فناوری بهره می‌برند ولی احتمالا در آینده‌ی نزدیک راهی گجت‌های متنوع‌تری خواهد شد.

