اگر به دنبال خرید یک مچ‌بند هوشمند برای پایش فعالیت‌های بدنی خود بوده باشید، به احتمال زیاد در جست‌و‌جوهای خود به ساعت هوشمند هم به عنوان ابزاری با فعالیت مشابه برخورده‌اید. در نتیجه این سوال ممکن است برایتان پیش بیاید که کدام یک از این دو گجت گزینه‌ی بهتری است و در واقع کدام یک می‌تواند به شکل بهتری پاسخگوی نیازتان باشد. بدیهی است هر یک از این دو، یعنی مچ‌بند و ساعت هوشمند نقاط قوت و ضعف خود را دارند اما آنچه که در این مطلب به آن می‌پردازیم، بررسی دلایلی برای خریدن مچ‌بند هوشمند به‌جای ساعت است؛ چه برای آن دست از کاربرانی که به تازگی کار خود را با گجت‌های پایش سلامت آغاز کرده‌اند و چه برای افراد با تجربه.

به گزارش وب‌سایت بلومبرگ، اولین ساعت‌های هوشمند در سال ۲۰۱۳ توسط سامسونگ، کوالکام و سونی تولید و روانه‌ی بازار شدند. بعد از آن شرکت‌های دیگر هم به تولید این گجت‌ها پرداختند که به خاطر هماهنگی بالا با گوشی‌های هوشمند به سرعت بین کاربران محبوبیت پیدا کردند. همین موضوع راجع به مچ‌بندهای هوشمند نیز صدق می‌کند که اگرچه سابقه‌ی بیشتری دارند اما به همان اندازه محبوب و می‌توان گفت کاربردی هستند.

خوشبختانه بسیاری از شرکت‌هایی که به ساخت گوشی‌های هوشمند می‌پردازند، این روزها ساعت هوشمند و البته مچ‌بند هوشمند هم تولید می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به سامسونگ اشاره کرد. از لحاظ کیفیت، امکانات و میزان محبوبیت هم ساعت‌های هوشمند اپل در صدر قرار دارند منتها مچ‌بند هوشمند خاصی از این شرکت در بازار وجود ندارد. مچ‌بندهای موجود هم غالبا از ویژگی‌های یکسانی برخوردارند و اگر تفاوتی در آن‌ها دیده شود بسیار جزئی است. بنابراین در اکثر مواقع مهم نیست از کدام برند معروفی آن را خریداری می‌کنید، چون به تمام قابلیت‌های خوبی که نیاز دارید دسترسی خواهید داشت.

در ادامه به بررسی ۵ دلیلی می‌پردازیم که چرا کاربران باید خرید مچ‌بند هوشمند را به ساعت هوشمند ترجیح دهند.

مناسب برای تازه‌کارها

قبل از اینکه به خرید گجتی با هدف پایش فعالیت‌های بدنی و وضعیت سلامتی خود خریداری کنید، این سوال را از خود بپرسید که تا چه اندازه در این بخش تجربه و آگاهی دارید. البته این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که نتواند کار با یک گجت هوشمند را طی چند روز یاد بگیرد اما خب ساعت‌های هوشمند می‌توانند برای شروع گزینه‌ی سخت‌تری باشند. بنابراین عده‌ای ترجیح می‌دهند برای پایش فعالیت‌های خود سراغ محصولات ساده‌تری بروند. اینجاست که مچ‌بند هوشمند وارد می‌شود تا کاربران را از سردرگمی نجات دهد.

معمولا از لحاظ قابلیت‌ها و امکانات، ساعت‌های هوشمند می‌توانند بسیار غنی‌تر و در عین حال پیچیده‌تر از مچ‌بندها باشند. البته این موضوع برای آن دسته از کاربرانی که تجربه‌ی زیادی دارند و به عبارتی کاربران حرفه‌ای هستند بسیار خوشحال‌کننده است چرا که آن‌ها به دنبال قابلیت‌های متنوع هستند اما برای یک تازه‌کار این قابلیت‌ها غالبا می‌تواند بدون استفاده و یا حتی در برخی موارد گیج‌کننده باشند. به همین خاطر ویژگی‌های فراوان به‌جای کاربردی بودن می‌توانند خسته کننده تلقی شوند.

البته این بدان معنا نیست که قابلیت‌های یک مچ‌بند هوشمند همیشه ساده هست. خیر! گاهی اوقات این گجت‌ها هم می‌توانند گزینه‌های کاربردی بسیار خوبی را پیش روی شما قرار دهند. صرفا به صورت کلی، باور بر این است که مچ‌بندها گجت‌های ساده‌تری به نسبت ساعت‌های هوشمند هستند که خب این موضوع نیز درست است. در رابطه با قابلیت‌های خوب مچ‌بند هوشمند می‌توان به GPS داخلی اشاره کرد که شاید بتوان گفت ۹۰ درصد مچ‌بندها به آن مجهز نیستند و کاربر برای بهره‌مندی از آن باید گوشی را با خود به همراه داشته باشد. اما فیت‌بیت Charge 4 از اولین مچ‌بندهایی است که از GPS داخلی بهره‌مند بود تا کاربر بدون نیاز به گوشی خود به کارهای مربوطه رسیدگی کند.

نقد و بررسی آنر بند ۶؛ یک به‌روزرسانی تمام عیار!

قیمت مناسب مچ‌بند در مقایسه با ساعت هوشمند

اگر تازه‌کار هستید و یا دوست دارید وارد دنیای گجت‌های هوشمند شوید، این احتمال هم وجود دارد که در محدودیت بودجه قرار داشته باشید. به همین خاطر در تجربه‌ی اول، منطقی‌تر است سراغ محصولی بروید که قیمت پایین‌تری داشته باشد. چرا که شاید از تجربه‌ی استفاده از یک گجت پوشیدنی خوشتان نیاید و این موضوع می‌تواند به کمک یک مچ‌بند تا حد زیادی برایتان روشن شود.

بدیهی است در اولین تجربه‌ی استفاده از یک محصول، کسی نمی‌خواهد پول زیادی را صرف آن کند که در نهایت به این نتیجه برسد که گجت مربوطه با نیازهای او مطابقت ندارد. حتی اگر قبلا هم یک یا دوبار تجربه‌ی استفاده از مچ‌بند هوشمند را داشته‌اید شاید باز هم منطقی باشد که سراغ گزینه‌ای با قیمت کمتر بروید. مگر اینکه به این نتیجه رسیده باشید که به قابلیت‌ها و امکانات ساعت هوشمند بیشتر نیاز دارید.

مچ‌بندهای هوشمند قیمت بسیار خوبی دارند. بدون اینکه حتی مبلغی معادل نصف قیمت یک ساعت هوشمند معروف را بپردازید، می‌توانید به یک مچ‌بند هوشمند از همان شرکت دسترسی داشته باشید که دنیایی از امکانات و قابلیت‌ها را پیش رویتان قرار می‌دهد. مثلا گلکسی فیت یکی از بهترین مچ‌بندهایی است که در سبد محصولات سامسونگ قرار دارد که هم از لحاظ قیمتی مناسب است و هم به قابلیت‌های اساسی نظیر پایش فعالیت خودکار، سنجش ضربان قلب، پایش خواب و … مجهز شده است. خبر خوب اینجاست که با پرداخت مبلغی کمتر، می‌توانید اکثر این قابلیت‌ها را در شیائومی می‌بند ۵ و ۴ هم داشته باشید.

لازم به ذکر است به‌تازگی شیائومی از می اسمارت بند ۶ نیز رونمایی کرد که از ۱۹ فعالیت ورزشی جدید و قابلیت‌های بسیار متنوع پشتیبانی می‌کند.

طول عمر بیشتر باتری

بارها دیده‌ایم که برخی از ساعت‌های هوشمند طول عمر باتری یک یا دو روزه دارند و خب این اصلا خوب نیست چرا که با اندکی فعالیت سنگین کاربر باید ساعت خود را برای استفاده‌ی بعدی به طور کامل شارژ کند. دلیل این موضوع هم به قابلیت‌های بیشتر ساعت‌های هوشمند برمی‌گردد که خب نیازمند انرژی بیشتری هستند. هرچند این موضوع این روزها دیگر مثل قبل به عنوان یک مشکل بزرگ دیده نمی‌شود و تا حدودی حل شده. با این حال باز هم طول عمر باتری هنگام خرید یک گجت هوشمند اهمیت بالایی دارد و این مچ‌بندهای هوشمند هستند که در این بخش بهتر ظاهر می‌شوند.

از نقاط ضعف مچ‌بندهای هوشمند در مقایسه با ساعت‌های هوشمند، نمایشگر بسیار کوچ‌تر آن‌هاست اما همین نمایشگر وقتی در رابطه با طول عمر باتری صحبت می‌کنیم، به نقطه قوت برای این گجت‌ها تبدیل می‌شود. مچ‌بندها به قدری کوچک هستند که اصلا نیازی به انرژی زیاد برای روشن شدن و روشن ماندن ندارند. در نتیجه انرژی زیادی هم از باتری گرفته نمی‌شود.

بیشتر مچ‌بندها می‌توانند با یکبار شارژ کاربران را تا یک هفته هم همراهی کنند اما ساعت‌های هوشمند غالبا بعد از چند روز نیاز به شارژ مجدد پیدا می‌کنند که این موضوع انتخاب مورد اول را برای آن دسته از کاربرانی که به طول عمر باتری اهمیت می‌دهند منطقی‌تر می‌کند.

برای مثال فیت‌بیت Inspire 2 یکی از بهترین مچ‌بندهای موجود در بازار است که می‌تواند با فقط یک بار شارژ، به مدت ۱۰ روز کاربران را همراهی کند. هیچ نگرانی هم از بابت درآوردن مداوم گجت و منتظر ماندن برای شارژ دوباره‌ی آن برای کاربران پیش نخواهد آمد. این قابلیت خوب مچ‌بند هوشمند برای کاربرانی که دائما بیرون از خانه فعالیت می‌کنند و می‌خواهند گجت هوشمندشان همیشه روی دستشان باشد بسیار کاربردی است.

طراحی جمع و جور و وزن کم

اگر فکر می‌کنید جز آن دسته از افرادی هستید که طراحی بزرگ و وزن نسبتا بالای ساعت‌های هوشمند را نمی‌پسندید، خبر خوب این است که جایگزین خوبی برای این محصولات وجود دارد و آن هم مچ‌بندهای هوشمند هستند. بسیاری از مچ‌بندها به لطف اندازه‌ی کوچک و وزن کمی که دارند این امکان را به کاربر می‌دهند تا آن‌ها را به عنوان یک لوازم جانبی نه فقط روی مچ دست بلکه مثلا روی لباسشان نیز قرار دهند. بدین ترتیب آن دسته از افرادی که می‌خواند روی مچ دست خود ساعت معمولی (یا هر نوع ساعتی) و یا جواهرات زینتی داشته باشند، مجبور نخواهند بود حتما مچ‌بند را روی مچ خود ببندند.

جالب اینجاست که حتی اگر آن‌ها را روی دست خود نیز ببندید بعد از مدتی فراموش خواهید کرد که چیزی روی مچ دستتان قرار دارد چون اندازه و وزن بسیار پایینی دارند. دیده شده بسیاری از افراد این محصول را در کنار ساعت روی مچ می‌بندد بدون اینکه احساس سنگینی روی دست خود داشته باشند. این موضوع به‌خصوص برای افرادی که فعالیت‌های بدنی سنگین انجام می‌دهند بسیار حائز اهمیت است چرا که برخلاف ساعت‌های هوشمند، مچ‌بندها حس راحتی بسیار بیشتری را به کاربر القا می‌کنند.

مزیت دیگر این گجت‌ها، بندهای قابل تعویض است. البته ساعت‌های هوشمند هم چنین گزینه‌ای را در اختیار کاربر قرار می‌دهند اما مچ‌بندها معمولا در این موارد تنوع بیشتری دارند و قیمت بندهای جانبی آن‌ها نیز بسیار کمتر است. از بندهای مخصوص ورزش گرفته تا مناسب برای مهمانی و بسیاری موارد دیگر، تنوع بند برای مچ‌بندها بسیار بالاست. مثلا وقتی قرار است به دویدن بپردازید می‌توانید بند سبک‌وزن سیلیکونی را انتخاب کنید یا اگر وارد جلسه رسمی شدید از بند‌هایی ساخته شده از فولاد ضد زنگ استفاده کنید.

مناسب برای پایش اکثر فعالیت‌های بدنی

همانطور که در ابتدا گفته شد، مچ‌بندها از فعالیت‌های بدنی پشتیبانی می‌کنند که در عین ساده بودن، کاربردی نیز هستند. به همین خاطر در تجربه‌ی اول استفاده از این گجت‌ها اصلا گیج و سردرگم نمی‌شوید. البته بدیهی است در اختیار داشتن محصولی با قابلیت‌های سلامتی متنوع همیشه خوب است اما خب اگر موضوع مورد بحث تازه‌کارها باشند یا افرادی که می‌خواهند با کمترین هزینه بیشترین استفاده را داشته باشند، مچ‌بندها انتخاب خوبی هستند.

بسیاری از افراد اهمیتی به پایش یک سری از فعالیت‌های بدنی خود نمی‌دهند چون در واقع دانستن این اطلاعات برایشان اهمیت خاصی ندارد. اما خب برخی از این داده‌ها بسیار مهم هستند و هر کاربری باید از آن‌ها مطلع باشد. بنابراین اگر به دنبال محصولی هستید که بتواند قدم‌های شما را محاسبه کند، میزان کالری مصرف شده را بسنجد، ضربان قلب را اندازه‌گیری کند و از حالت‌های ورزشی مختلف هم پشتیبانی کند، مچ‌بندهای هوشمند بهترین و به‌صرفه‌ترین انتخاب شما خواهند بود. حتی اگر به اطلاعات دقیق‌تر هم نیاز داشته باشید می‌توانید اپلیکیشن مخصوص این گجت‌ها را روی گوشی هوشمند خود اجرا کنید و از طریق آن به طلاعاتی که نیاز دارید دسترسی داشته باشید.

آیا ترجیح مچ‌بند به ساعت هوشمند منطقی است؟

در ابتدای بحث به این نکته اشاره کردیم که هم ساعت هوشمند و هم مچ‌بند هوشمند نقاط قوت و ضعف خود را دارند و اصلا اینطور نیست که این ۵ دلیل، برای کم اهمیت نشان دادن ساعت‌ها باشند. در واقع همانطور که گفته شد، این مطلب بیشتر برای آن دسته از کاربرانی مناسب است که اولین بار است قصد دارند استفاده از یک گجت برای پایش فعالیت‌های بدنی را تجربه کنند و خب در عین حال که کاربرد برایشان مهم است، به قیمت مناسب هم اهمیت می‌دهند.

با در نظر گرفتن این ۵ دلیل، به این نتیجه رسیدیم که اگر جز این دسته از افراد هستید بهتر است ابتدا کار خود را با مچ‌بندهای هوشمند شروع کنید. چرا که مجبور نیستید هزینه‌ی زیادی برای آن بپردازید و در عین حال می‌توانید بخشی از آنچه که یک ساعت هوشمند برایتان به ارمغان می‌آورد را تجربه کنید. بدین ترتیب اگر از تجربه‌ی کار با آن راضی بودید و احساس کردید به قابلیت‌های بیشتری نیاز دارید، با خیال راحت‌تری به سراغ ساعت‌های هوشمند می‌روید. اگر هم راضی نبودید، چیز خاصی را از دست نمی‌دهید.

شیائومی از مچ‌بند هوشمند می اسمارت بند ۶ رونمایی کرد

منبع:‌ Android Central

The post ۵ دلیل برای خریدن مچ‌بند به‌جای ساعت هوشمند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala