سامسونگ طی یکی دو سال اخیر گوشی‌های میان‌رده‌ی بسیار خوبی از سری M و A روانه‌ی بازار کرد. خصوصا سال گذشته که با دو گوشی گلکسی A51 و A71 توانست حسابی در بازار خوش بدرخشد. همانطور هم که می‌دانید، گلکسی A51 توانست لقب پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی سال گذشته را هم در بین تمام میان‌رده‌های خوب و مقرون به صرفه‌ی بازار و حتی پرچم‌دارهای ارزشمند، از آن خود کند که این موضوع عملکرد خوب سامسونگ را در ساخت میان‌رده نشان می‌دهد. شرکت کره‌ای اما در ادامه‌ی روند موفقیت‌آمیز خود به‌تازگی از دو گوشی دیگر هم رونمایی کرد که دو مدل ۴G و ۵G از گلکسی A52 و یک مدل ۴G از گلکسی A72 را شامل می‌شوند. پیش‌تر به بررسی مدل ۴G گلکسی A52 پرداختیم اما متاسفانه بررسی مدل ۵G آن هنوز صورت نگرفته. در نتیجه در این مطلب به بررسی کامل گوشی گلکسی A72 می‌پردازیم.

گلکسی A71 یکی از بهترین گوشی‌های میان‌رده‌ای بود که سامسونگ سال ۲۰۲۰ آن را روانه‌ی بازار کرد. عملکرد این گوشی به عنوان یک میان‌رده آنقدری خوب بود که شرکت کره‌ای تصمیم گرفت آن را در کنار پرچم‌دارهای جدید خود، تا سه مرحله به سیستم‌عامل جدید اندروید به‌روزرسانی کند تا A71 یک میان‌رده‌ی تمام عیار باشد. محبوبیت بالای این گوشی سامسونگ را برآن داشت تا امسال هم جانشینی برای این گوشی راهی بازار کند تحت عنوان گلکسی A72 که از خیلی جهات به نسبت قبل پیشرفت داشته.

از جمله مهم‌ترین قابلیت‌هایی که در مقایسه با نسل قبل در این گوشی شاهد هستیم شامل نمایشگر ۹۰ هرتزی (در مقابل نمایشگر ۶۰ هرتزی)، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی (در مقابل باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی) و دوربین‌های قدرتمند می‌شوند. همچنین این گوشی طراحی متفاوت‌تری نیز به خود گرفته و به نسبت نسل گذشته اندکی زیباتر و دلنشین‌تر است. در بخش پردازشی پیشرفت بسیار کمی را شاهد هستیم و در واقع بهتر است بگوییم تغییر خاصی مشاهده نمی‌شود اما همچنان به عنوان یک میان‌رده می‌توان روی قابلیت‌های این گوشی حساب ویژه‌ای باز کرد که در ادامه به طور کامل به بررسی تمام این موارد خواهیم پرداخت.

اما قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم لازم است به نکته‌ی بسیار مهمی اشاره کنیم. بعد از اینکه سامسونگ از گلکسی A72 و A52 4G و ۵G رونمایی کرد، بسیاری از کاربران از این بابت که چرا از گلکسی A72 5G رونمایی نشد گله‌مند بودند چرا که این گوشی قرار بود قابلیت‌های بسیار جذابی را با خود به همراه داشته باشد. اما اینطور که به نظر می‌رسد رونمایی از این گوشی به زمان دیگری موکول شده که متاسفانه از این تاریخ خبری در اختیار نداریم. اینطور که گفته می‌شود، گلکسی A72 5G به نمایشگری ۱۲۰ هرتزی و پردازنده‌ای قدرتمندتر مجهز خواهد شد اما نمی‌دانیم چرا سامسونگ تصمیم گرفت کمی دیرتر آن را رونمایی کند. بنابراین گوشی مورد نظر در این بررسی گلکسی A72 4G است.

بررسی گلکسی A72 4G

طراحی و نمایشگر

ابعاد ۸.۴ × ۷۷.۴ × ۱۶۵ میلی‌متر وزن ۲۰۳ گرم جنس بدنه پوشش نمایشگر از جنس گوریلا گلس – پنل پشتی از جنس پلاستیک استاندارد مقاومتی بهره‌مندی از استاندارد ضد آب IP67 – مقاوم در برابر نفوذ آب در عمق ۱ یک متر به مدت ۳۰ دقیقه تعداد سیم‌کارت دو سیم‌کارت هیبریدی اندازه و نوع نمایشگر ۶.۷ اینچ Super AMOLED با بیشنیه‌ی روشنایی ۸۰۰ نیت رفرش‌ریت صفحه ۹۰ هرتز وضوح و چگالی نمایشگر ۲۴۰۰ × ۱۴۰۰ – تراکم پیکسلی ۳۹۴ پیکسل بر هر اینچ

نمایشگری که سامسونگ برای گلکسی A72 در نظر گرفته همان نمایشگری است که در گلکسی A71 شاهد آن بودیم. یعنی اندازه‌ی ۶.۷ اینچی با پنلی از جنس AMOLED، وضوح +FHD (وضوح ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰) و چگالی ۳۹۴ پیکسل در هر اینچ. اما تفاوت مهمی که در این بخش وجود دارد به رفرش‌ریت بر می‌گردد؛ جایی که در نسل گذشته شاهد استفاده از نمایشگری ۶۰ هرتزی بودیم اما اینبار سامسونگ برخلاف هر سال دیگری تصمیم گرفته میان‌رده‌ی خود را به نمایشگری با رفرش‌ریت ۹۰ هرتزی مجهز کند. به همین خاطر گشت و گذار در منوی گلکسی A72 اگرچه ظاهر یکسانی با نسل قبل دارد اما تجربه‌ی بسیار لذت‌بخش‌تری را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. به طور کلی عملکرد نمایشگر این گوشی در نمایش دقیق رنگ مشکی عالی است و رنگ‌های دیگر هم شاداب و سرزنده، بدون اشباع بیش از حد به نمایش در می‌آیند.

آنچه که همیشه در گوشی‌های میان‌رده‌ی شرکت شاهد بودیم و اینبار نیز تغییری در آن بوجود نیامده، حواشی دور نمایشگر هستند که خب کاملا حس می‌شوند و شاید این موضوع به مذاق کاربران خوش نیاید. اما نباید فراموش کرد که شرکت کره‌ای این روزها حتی پرچم‌دارهای مدل استاندارد و پلاس خود را هم با حواشی بیشتری به نسبت مدل اولترا عرضه کرده که البته باز هم حواشی آن‌ها به نسبت میان‌رده‌ها کمتر است. اما خب نمی‌توان این موضوع را نقطه ضعفی برای نماینده‌های سامسونگ در نظر گرفت چون در بین سایر گوشی‌های هم‌رده این طراحی بسیار عالی است.

کیفیت نمایشگر این گوشی را به صورت کلی و در محدوده‌ی قیمتی مورد نظر عالی ارزیابی می‌کنیم و خب انتظاری هم جز این از سامسونگ نمی‌رفت. رنگ‌ها بسیار شاداب و باطراوت و در عین حال واقعی هستند. البته گوشی دو گزینه‌ی Vivid و Natural را برای تنظیم درخشندگی رنگ‌ها روبریتان قرار می‌دهد که در صورت انتخاب گزینه‌ی اول، صفحه روشن‌تر شده و رنگ آبی نیز شدیدتر به نمایش می‌آید. به همین خاطر وقتی در محیط خارج از خانه قرار دارید، این گزینه (Vivid) بیشتر بکارتان می‌آید. گزینه‌ی دوم هم بیشتر در زمانی که درون محیط خانه یا محلی مشابه هستید نیاز خواهد شد چرا که اندکی از درخشندگی رنگ‌ها کاسته می‌شود، در حالی که هنوز هم زیبایی و طراوت خود را حفظ می‌کنند. توجه کنید اگر چشمان شما به رنگ‌های شدید حساس هستند توصیه می‌شود تنظیمات صفحه را روی Natural یا همان طبیعی قرار دهید.

شما عزیزان می‌توانید امتیازات کسب شده توسط نمایشگر این گوشی را با سه گوشی گلکسی A71 و A52 و گوگل پیکسل ۴a که یکی از بهترین میان‌رده‌های بازار است مقایسه کنید.

حداکثر میزان روشنایی (بیشتر بهتر) حداقل میزان روشنایی (کمتر بهتر) کنتراست (بیشتر بهتر) دمای رنگ گاما DELTA E RGBCMY (کمتر بهتر) DELTA E GRAYSCALE (کمتر بهتر) گلکسی A72 ۷۲۸ (عالی) ۱٫۶ (عالی) بی‌نهایت ۷۰۰۵ (خوب) ۲/۰۶ ۲.۹۴ (خوب) ۵/۴۹ (متوسط) گلکسی A52 ۷۱۵ (عالی) ۱٫۴ (عالی) بی‌نهایت ۶۹۱۸ (عالی) ۲٫۱ ۲٫۳۲ (خوب) ۴/۲۶ (متوسط) گلکسی A71 ۶۴۵ (عالی) ۱/۵ (عالی) بی‌نهایت ۶۹۰۹ (عالی) ۲٫۰۴ ۲٫۵۴ (خوب) ۶/۰۶ (متوسط) گوگل پیکسل ۴a ۴۵۱ (خوب) ۲ (عالی) بی‌نهایت ۶۸۴۸ (عالی) ۲/۲۷ ۱/۳۸ (عالی) ۴/۴۴ (متوسط)

در طراحی گلکسی A72 جز ماژول دوربین تفاوت خاصی را به نسبت نسل قبل شاهد نیستیم. مثلا روی پنل جلوی دستگاه همچنان دوربین سلفی به صورت حفره‌ای در مرکز نمایشگر تعبیه شده، حواشی کناره و بالا و پایین صفحه بدون تغییر حضور دارند، حسگر اثرانگشت هم به صورت اپتیکال و با دقت و سرعت نسبتا بالا زیر نمایشگر تعبیه شده و موارد دیگر که تماما با گوشی قبلی برابر است. البته برای باز کردن قفل گوشی می‌توانید از تشخیص چهره هم استفاده کنید که ایمن‌تر از راه حل اول نیست اما سرعت بالاتری دارد.

اما در رنگ‌بندی این گوشی سامسونگ کمی بیشتر به نسبت قبل سلیقه به خرج داده و تصمیم گرفته گوشی را در چهار رنگ بسیار زیبای مشکی، سفید، آبی و بنفش عرضه کند (به ترتیب از راست به چپ). پنل پشتی گوشی از جنس پلاستیک ساخته شده و می‌توان بزرگ‌تر شدن و سنگین‌تر شدن آن را به نسبت گذشته حس کرد اما خوشبختانه این تغییر آنقدرها زیاد نیست که در استفاده‌ی روزمره تاثیر بگذارد. سامسونگ مثل همیشه در توزیع وزن گوشی عملکرد بسیار عالی داشت و کاربر اگر به مدت طولانی هم آن را در دست داشته باشد، احساس خستگی در ناحیه‌ی خاصی از دست نخواهد کرد. به صورت کلی اگر از قاب محافظ هم استفاده کنید، گوشی وزن متعادلی خواهد داشت؛ نه زیاد و نه کم.

اما از قابلیت‌های خوب دیگر گلکسی A72 که مدت‌ها بود شاهد حضور آن در گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ نبودیم، استاندارد ضد آب IP67 است که به گوشی اجازه می‌دهد به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۱۵ سانتی‌متری تا ۱ متری از نفوذ آب به درون جلوگیری کند. همچنین گوشی در برابر گرد و غبار هم مقاومت خوبی از خود به نمایش می‌گذارد. مدت‌ها بود که چنین قابلیتی را در گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ ندیده بودیم و خب بسیار خوشحالیم می‌بینیم کاربران با بودجه‌ی محدود هم می‌توانند از چنین استانداردهای مقاومتی در گوشی خود بهره‌مند شوند.

در بخش طراحی در نهایت می‌رسیم به چینش دوربین‌ها که اینبار برخلاف گذشته در ماژولی شفاف و هم‌رنگ با بدنه تعبیه شده‌اند. بدین ترتیب کاربران می‌توانند چینش و اندازه‌ی دوربین‌ها را به وضوح مشاهده کنند. اما اندازه‌ی این ماژول و تا حدودی هم نوع چینش دوربین‌ها تغییر خاصی به نسبت قبل نداشته. جز اینکه فلش اینبار زیر دوربین چهارم قرار دارد ولی در گلکسی A71 فلش بالای این دوربین قرار گرفته بود. علاوه بر این‌ها، جک ۳.۵ میلی‌متری صدا و پورت USB-C جهت شارژ محصول هم در بخش زیرین و کلیدهای پاور و کنترل صدا هم در بخش راست آن تعبیه شده‌اند.

دوربین و کیفیت صدا

دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 – دارای لرزشگیر اپتیکال دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 و زاویه‌ی ۱۲۳ درجه دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 – امکان زوم ۳ برابری اپتیکال و ۳۰ برابری دیجیتال دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2

گلکسی A72 درست مانند نسل گذشته‌ی خود از ۴ دوربین روی پنل پشتی بهره می‌برد. همانطور که گفته شد، اینبار ماژول با بدنه هم‌رنگ شده تا دوربین‌ها بیشتر خود را نشان بدهند. در واقع ظاهر گلکسی A71 بیشتر الهام گرفته از پرچم‌داران سری S20 بود و ظاهر گلکسی A72 هم الهام گرفته از سری S21. البته همیشه به این مورد اشاره داشتیم که زیبایی فاکتوری سلیقه‌ای است و نمی‌توان گفت کدام گوشی حتما از این منظر زیباتر طراحی شده است.

در رابطه با سیستم دوربین این گوشی باید بگوییم سامسونگ کمی تغییرات مثبتی را در این بخش اعمال کرده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلی (مانند نسل گذشته) اما اینبار با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال تصویر اشاره کرد. قابلیتی که پیش از این فقط در گوشی‌های پرچم‌دار شرکت کره‌ای شاهد حضور آن بودیم. در کنار این سنسور هم یک سنسور ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض را شاهد هستیم که کیفیت مشابهی به نسبت قبل دارد. اما گل سرسبد این مجموعه، دوربین تله‌فوتویی است که سنسوری به بزرگی ۸ مگاپیکسل دارد و می‌تواند تا ۳ برابر به صورت اپتیکال و ۳۰ برابر به صورت دیجیتال روی سوژه‌ها زوم کند. اضافه شدن این سنسور به گوشی بهترین خبر برای علاقه‌مندان به گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ بود چون زوم باکیفیت از موارد بسیار مهم در عکاسی است که هر کاربری به آن نیاز دارد.

در نهایت هم به دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی می‌رسیم که از گلکسی A71 به ارث رسیده و کیفیت خوبی دارد. هرچند انتقادات زیادی به شرکت‌ها بابت اضافه شدن این سنسور به مجموعه دوربین‌های گوشی‌های هوشمند وارد شده چون کاربران معتقدند دوربین ماکرو صرفا نقش زیادتر کردن تعداد سنسورها را ایفا کرده و در نتیجه جنبه‌ی تبلیغاتی دارد، اما خب سامسونگ بار دیگر آن را درون گوشی میان‌رده‌ی خود اضافه کرده که انتظار می‌رود فشار انتقادات به لطف اضافه شدن دوربین تله‌فوتو کمی کمتر شود. از نسل گذشته، یک دوربین ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق می‌ماند که در این گوشی شاهد حضور آن نیستیم.

برخلاف پرچم‌دارهای سامسونگ، میان‌رده‌ها هنوز جک هدفون را در خود حفظ کرده‌اند. گلکسی A72 هم مانند تمام میان‌رده‌های شرکت کره‌ای از این قاعده مستثنی نیست و کاربران می‌توانند در بخش پایینی گوشی به جک هدفون دسترسی داشته باشند. همچنین سامسونگ اینبار سنت‌شکنی کرده و برخلاف معمول، در این گوشی میان‌رده از بلندگوهای استریو استفاده کرده تا بدین ترتیب بعد از استاندارد ضد آب و لرزشگیر اپتیکال، شاهد سومین قابلیتی باشیم که غالبا پرچم‌دارها به آن مجهز می‌شدند.

بلندگوهای این گوشی قادرند صدا را با شدت و کیفیت بسیار بالایی به گوش مخاطب برسانند و حتی بدون اینکه نیاز باشد شدت را تا انتها افزایش دهید، کیفیت صدا به اندازه‌ی کافی خوب و رسا هست. البته صداهای زیر در بالاترین درجه‌ی صدا شاید چندان دلنشین به نظر نرسد که خب همانطور که گفته شد نیازی به این کار حس نخواهد شد.

تصاویری که توسط گلکسی A72 به ثبت رسیده‌اند کیفیت بسیار خوب، ظاهری طبیعی و گستره‌ی دینامیکی بالایی دارند. رنگ‌ها هم با کیفیت دلنشین و جذابی به نمایش در می‌آیند. در این بین نقش لرزشگیر اپتیکال را هم اصلا نباید نادیده بگیریم چون به ثبت تصاویری باکیفیت‌تر و درخشان‌تر به خصوص در شرایط نوری نامساعد کمک شایانی می‌کند. از قابلیت‌های خوب دوربین این گوشی می‌توان به ثبت تصاویر ۴K از ویدیو‌هایی با این کیفیت اشاره کرد که به کاربر اجازه می‌دهد تصاویری ۸ مگاپیکسلی دریافت کند. رابط کاربری دوربین هم درست شبیه به رابط اپلیکیشن دوربین در گوشی‌های سری گلکسی S21 است و ظاهری آشنا (برای کاربران سامسونگ)‌ و به اصطلاح User Friendly دارد.

شما عزیزان می‌توانید نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین اصلی، فوق عریض، تله‌فوتو، ماکرو و سلفی گلکسی A72 را در زیر مشاهده کنید.

عکاسی با دوربین اصلی در نور روز

عکاسی با دوربین اصلی در نور کم

عکاسی با دوربین فوق عریض

عکاسی با دوربین تله‌فوتو

عکاسی با دوربین سلفی

نماینده‌ی میان‌رده‌ی سامسونگ توانایی این را دارد تا هم با دوربین اصلی و هم با دوربین سلفی در وضوح ۴k (وضوح ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰) با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. همچنین می‌توانید در لحظه‌ی فیلم‌برداری با دوربین فوق عریض به دوربین اصلی هم سوییچ کنید که در نمایش رنگ‌ها و جزئیات عملکرد بهتری دارد. شما عزیزان می‌توانید نمونه ویدیوی ضبط شده توسط دوربین اصلی و فوق عریض گلکسی A72 را در نور روز و نور کم در زیر مشاهده کنید.

دانلود mp4

دانلود mp4

عملکرد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

گلکسی A72 4G به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۲۰G مجهز شده که برخلاف نام آن، به نسبت اسنپدراگون ۷۳۰ سال گذشته اندکی عملکرد بهتری دارد. به صورت کلی، از لحاظ پردازشی تفاوت زیادی را شاهد نیستیم اما این پردازنده می‌تواند در کنار ۶/۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و پردازشگر گرافیکی آدرنو ۶۱۸، به راحتی از پس نیازهای روزمره‌ی کاربران نظیر وب‌گردی، گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی، استریم ویدیو و مواردی از این دست بر بیاید، بدون اینکه کاربر با کندی یا لگ حین انجام این کارها مواجه شود. لازم به ذکر است این گوشی در دو ظرفیت حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی در دسترس قرار می‌گیرد. هرچند انتظار داشتیم به خاطر سنگین بودن رابط کاربری سامسونگ، از پردازنده‌ی قدرتمندتری استفاده شود تا در طول زمان کاربر با مشکل خاصی مواجه نشد.

برای انجام بازی هر انتظاری که از گلکسی A71 داشتیم از این گوشی نیز باید داشته باشیم چون همانطور که گفته شد، پیشرفت خاصی را از لحاظ سخت‌افزار شاهد نیستیم. برخی از بازی‌های سنگین را هم باید با اعمال تنظیمات متوسط اجرا کنید تا بتوانید تجربه‌ی لذت‌بخشی داشته باشید. به طور کلی از آن جایی که گوشی میان‌رده است، عملکرد آن را کاملا رضایت‌بخش ارزیابی می‌کنیم.

شما عزیزان می‌توانید نتایج بنچمارک مختلف از گلکسی A72 را در کنار گوشی‌هایی چون گلکسی A52، گلکسی A71 و گوگل پیکسل ۴a مشاهده کنید.

نمایشگر گلکسی A72 همانطور که در ابتدا اشاره شد، ۹۰ هرتزی است. بدین ترتیب تجربه‌ی کار روزمره با این گوشی هم بسیار لذت‌بخش‌تر از کار با گلکسی A71 خواهد بود. مخصوصا اینکه سامسونگ اینبار یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را برای این گوشی در نظر گرفته تا دیگر نگرانی از بابت تمام شدن سریع شارژ باتری برای کاربر پیش نیاید.

گلکسی A72 مطابق انتظار از اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض خود بهره می‌برد که با رابط کاربری One UI 3.1 مزین شده. رابطی که برای کاربران گوشی‌های سامسونگ کاملا آشناست اما برای کاربرانی که به‌تازگی به گوشی‌های شرکت کره‌ای کوچ کرده‌اند، دنیای کاملا جدید و پرامکاناتی به حساب می‌آید. از جمله قابلیت‌های این رابط می‌توان به فعال‌سازی خودکار حالت تیره بعد از غروب آفتاب برای حفاظت از چشم، نوار اعلانات منظم و به‌دور از شلوغی و پیچیدگی، دسترسی سریع به ویجت‌ها، افزایش گزینه‌های شخصی‌سازی مربوط به صفحه‌ی قفل و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

شما عزیزان می‌توانید تصاویری از منوی صفحه‌ی هوم و صفحه‌ی تنظیمات One UI 3.1 را در گوشی گلکسی A72 مشاهده کنید.

علاوه بر این‌ها، قابلیت‌هایی نظیر SmartThings (جهت کنترل لوازم هوشمند سامسونگ از طریق گوشی) و Dolby Atmos هم در گوشی‌های جدید سامسونگ از جمله گلکسی A72 وجود دارد که به کاربر اجازه می‌دهد کیفیت و شدت صدا را برای سه حالت مختلف نظیر فیلم، موسیقی و صدای ضبط شده تنظیم و بهینه کند. همچنین می‌توانید تنظیمات مربوط به این بخش را روی حالت خودکار قرار دهید که همانطور که از نامش پیداست، مطابق با نوع صدای پخش شده، پروفایل صوتی را تنظیم می‌کند.

رابط کاربری One UI در نسخه‌ی ۳.۱ خود امکانت و قابلیت‌های بسیار زیادی را به گوشی‌های سامسونگ اضافه می‌کند اما حتی بدون نیاز به تغییر هیچ تنظیم خاصی و صرفا با تنظیمات پیش‌فرض هم می‌توانید استفاده‌ی راحت و بدون دردسری از گوشی خود داشته باشید.

طول عمر باتری

منبع تغذیه‌ی گوشی گلکسی A72 یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که نمونه‌ی آن را در گوشی گلکسی S21 اولترا شاهد بودیم. به ادعای سامسونگ، در استفاده‌ی عادی و روزمره می‌توانید گوشی را به مدت ۲ روز بدون نیاز به شارژ مجدد استفاده کنید. البته این فقط ادعا نبود و در عمل هم شاهد چنین عملکردی از نماینده‌ی سامسونگ بودیم.

انجام بازی‌های ویدیویی و استریم ویدیو از یوتیوب قطعا نیازمند انرژی بیشتری هستند که خب در نهایت منجر به زودتر تخلیه شدن شارژ باتری می‌شوند اما حتی در این وضعیت هم می‌توانید به مدت زمان یک روز روی توانایی باتری این محصول حساب کنید. به طور کلی در استفاده‌ی ترکیبی (انجام بازی، استریم ویدیو، وب‌گردی و …) گوشی به‌راحتی به مدت یک روز شما را همراهی خواهد کرد. شما عزیزان می‌توانید عملکرد این گوشی را در وب‌گردی، استریم ویدیو و انجام بازی در جدول زیر مشاهده کنید.

وب‌گردی (۶۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب بازی (۶۰ هرتز) زمان شارژ شدن گلکسی A72 ۱۷ ساعت و ۲۶ دقیقه ۹ ساعت و ۱۹ دقیقه ۱۰ ساعت و ۵ دقیقه ۸۷ دقیقه گلکسی A52 ۱۶ ساعت و ۴۸ دقیقه ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه ۹۹ دقیقه گلکسی A71 ۱۱ ساعت و ۳۲ دقیقه ۱۱ ساعت و ۳۸ دقیقه ۱۲ ساعت و ۴۶ دقیقه ۸۰ دقیقه پیکسل ۴a ۹ ساعت و ۲۷ دقیقه ۶ ساعت و ۴۸ دقیقه ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه ۹۵ دقیقه

از نقاط ضعف گلکسی A72 در این بخش باید به شارژر ۱۵ واتی درون جعبه‌ی آن اشاره کرد که برای شارژ یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی چندان مناسب نیست. اگر به خاطر داشته باشید، سامسونگ برای گلکسی A71 با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی از شارژر ۲۵ واتی و برای گلکسی A51 با باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی از شارژر ۱۵ واتی استفاده کرده بود. اینبار در حالی که گوشی توانایی شارژ با شارژر ۲۵ واتی را دارد، سامسونگ تصمیم گرفته شارژری ۱۵ واتی را درون جعبه‌ی آن قرار دهد. با این حال جالب اینجاست مدت زمان شارژ گوشی توسط این شارژر از ۰ تا ۱۰۰ حدودا ۸۷ دقیقه است؛ یعنی فقط ۷ دقیقه دیرتر از مدت زمانی که گلکسی A71 با شارژر ۲۵ واتی و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای شارژ شدن نیاز دارد.

سری گلکسی A برگ برنده‌ی سامسونگ در نبرد با شرکت‌های چینی است

جمع‌بندی

بدون شک گلکسی A72 به نسبت نسل گذشته‌ی خود یعنی گلکسی A71 پیشرفت‌های زیادی داشته که از جمله آن‌ها می‌توان به نمایشگر ۹۰ هرتزی، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، دوربین تله‌فوتو، لرزشگیر اپتیکال و استاندارد ضد آب اشاره کرد. حتی امسال هم بعید به نظر می‌رسد میان‌رده‌ای با این قابلیت‌ها راهی بازار شود و به عبارتی باید گفت سامسونگ با عرضه‌ی گلکسی A72 با چنین قابلیت‌هایی کاربران خود را حسابی غافلگیر کرد. البته قیمت پایه‌ای که برای این گوشی در نظر گرفته شده (۶/۱۲۸) حدودا ۴۵۰ یورو است که آن را به یکی از گران‌قیمت‌ترین میان‌رده‌ها نیز تبدیل می‌کند. حتی برخی شرکت‌ها پرچم‌دارانی در این محدوده‌ی قیمتی دارند (ردمی). در نتیجه توصیه می‌شود قبل از خرید، حتما نیاز و علاقه‌ی خود را به دقت بررسی کنید تا در نهایت بهترین انتخاب را داشته باشید.

امتیاز کلی: ۹ از ۱۰

نقاط قوت گلکسی A72 نمایشگر ۹۰ هرتزی بزرگ و باکیفیت

دوربین خوب با قابلیت لرزشگیر اپتیکال – اضافه شدن دوربین تله‌فوتو

بلندگوهای استریو با قدرت و شفافیت بالا

پشتیبانی از جک ۳.۵ میلی‌متری

تعادل وزنی بسیار عالی

باتری پرظرفیت

پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی مدت (سه به‌روزرسانی اندروید)