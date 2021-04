به نظر می‌رسد که نسل بعدی آی‌مک علاوه‌بر تراشه‌های جدید اپل سیلیکون، دارای اندازه‌ی جدید نمایشگر خواهد بود. این اطلاعات جدید توسط یکی افشاکنندگان برجسته‌ی محصولات اپل منتشر شده است. با توجه به این موضوع، می‌توان گفت که گویا یک مدل از آی‌مک بعدی دارای نمایشگری بزرگتر از مدل ۲۷ اینچ فعلی است.

نگاهی به آی‌مک‌های اپل نشان می‌دهد که در حال حاضر اپل تنها دو مدل آی‌مک و با دو اندازه‌ی نمایشگر را به کاربران عرضه می‌کند. در واقع کاربران در زمان کنونی تنها می‌توانند که آی‌مک را با نمایشگر ۲۱٫۵ یا ۲۷ اینچ سفارش دهند.

اگر این اطلاعات منتشر شده توسط Lovetodream درست باشند، به نظر می‌رسد که امسال شاهد رونمایی از مدل جدیدی از آی‌مک خواهیم بود که نمایشگر به کار رفته در آن حتی از مدل ۲۷ اینچی فعلی بزرگتر است. این شخص در روز شنبه توییتی را درباره‌ی این موضوع منتشر کرده است.

او در توییت منتشر شده عنوان کرده است که نمایشگر به کار رفته در نسل بعدی آی‌مک واقعا بزرگ است و این نمایشگر از بزرگترین نمایشگر به کار رفته در مدل‌های فعلی آی‌مک، بزرگتر است. البته باید بگوییم که این شخص این اطلاعات را به زبان چینی منتشر کرده بود و سایت ۹to5Mac این توییت را کشف و به وسیله‌ی گوگل ترجمه کرد.

با توجه به این توییت منتشر شده می‌توان گفت که گویا مدل‌های جدید آی‌مک حداقل دارای یک مدل با نمایشگر بزرگی خواهند بود که نمایشگر به کار رفته در آن از آی‌مک ۲۷ اینچی فعلی، بزرگتر است. با این وجود باید بگوییم که این شخص در ادامه توییت دیگری را منتشر و در آن عنوان کرد که: «من نمی‌دانم که چرا شما دوست دارید تا حرف‌های من را بیش از حد تفسیر کنید.»

در واقع باید گفت که بعد از منتشر شدن این توییت دوم، ادعا‌ی مطرح شده درباره‌ی نمایشگر‌ بزرگ آی‌مک بعدی زیر سوال رفت. همچنین برای اطلاع بیشتر باید بگوییم که این حساب کاربری پیش‌‌تر توییت کرده بود که خود را از کار افشا کردن اطلاعات بازنشسته کرده است.

همان‌گونه که در شایعه‌های مختلف آمده است، اپل در حال کار کردن بر روی نسخه‌ی جدید از آی‌مک با طراحی ظاهری به‌روز شده و دارای تراشه‌ی اپل سیلیکون است. در ماه ژانویه (دی) شایعه‌هایی منتشر شدند که ادعا می‌کردند مدل‌های جدید آی‌مک دارای اسم رمز J456 و J457 هستند و اپل در این آی‌مک‌ها از زبان طراحی نمایشگر Pro Display XDR استفاده کرده است.

با توجه به این موضوع، می‌توان گفت که نمایشگر نسل بعدی آی‌مک حاشیه‌های بسیار کمی را خواهد داشت و دیگر در آن از حاشیه‌ی بزرگ زیر نمایشگر خبری نیست. همچنین باید بگوییم که شایعه‌های دیگری هم درباره‌‌ی عرضه‌ی آی‌مکی ۲۴ اینچی توسط اپل منتشر شده‌اند.

در این مدت هم اتفاق‌های متفاوتی رخ داده است که می‌تواند نشانه‌ی رخ دادن این تغییر سخت‌افزاری در آی‌مک‌های بعدی باشد. به عنوان نمونه اپل در ماه مارچ (اسفند) تولید برخی مدل‌های آی‌مک ۲۱٫۵ اینچی را متوقف کرد.

همچنین اپل در گذشته به صورت رسمی فروش آی‌مک پرو را متوقف کرده بود. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد از نسل جدید آی‌مک در فصل بهار رونمایی کند. با این وجود باید بگوییم که کد‌های پیدا شده در نسخه‌ی بتای‌ سیستم عامل macOS Big Sur 11.3 از مشخصات سخت‌افزاری «آی‌مک ۲۱٫۱» و «آ‌ی‌مک ۲۱٫۲» خبر می‌دهند.

اگر اپل تصمیم بگیرد که اندازه‌ی نمایشگر به کار رفته در آی‌مک را تغییر دهد و آن را بزرگتر کند، انجام این کار باعث افزایش رزولوشن نمایشگر آی‌مک خواهد شد. زیرا اپل می‌خواهد رزولوشن نمایشگر این مدل جدید آی‌مک مشابه نمایشگر‌های رتینای کنونی این شرکت باشد.

با توجه به این موضوع که اپل هم اکنون در مدل‌های ۲۷ اینچی آی‌مک از نمایشگر‌ی با رزولوشن ۵K استفاده می‌کند، افزایش اندازه‌ی نمایشگر ممکن است باعث شود که اپل از نمایشگری با رزولوشن ۶K در این نسخه از آی‌مک استفاده کند که در نهایت باعث افزایش قیمت این مدل خواهد شد.

