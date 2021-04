تلسکوپ فضایی هابل تصویری تازه از سحابی پرده منتشر کرده است که جزئیات خیره‌کننده‌ای را از گازهای یونیزه‌ی این جرم آسمانی به نمایش می‌گذارد.

این تصویر که توسط تلسکوپ فضایی هابل ناسا و آژانس فضایی اروپا گرفته شده، نمای تازه‌ای از «سحابی پرده» (Veil Nebula) را به نمایش می‌گذارد که پیش از این هم بارها توسط هابل شکار شده است. اما در این تصویر تکنیک‌های جدید پردازش به‌کار رفته که باعث شده جزئیات رشته‌های ظریف و نوارهای گاز یونیزه شده کاملا واضح باشند.

هابل رقص امواج یک انفجار ابرنواختری را به تصویر کشید

برای ایجاد این تصویر رنگی، مشاهدات توسط دوربین میدان باز ۳ (Wide Field Camera 3) هابل با ۵ فیلتر مختلف انجام شد. روش‌های جدید پس‌پردازش جزئیات در این عکس، انتشار بیشتر از اکسیژن دو بار یونیزه را به رنگ آبی، و هیدروژن یونیزه و نیتروژن یونیزه را به رنگ قرمز نشان می‌دهد. برای دیدن تصویر بزرگ و تازه‌ی سحابی پرده اینجا کلیک کنید.

سحابی پرده با حدود ۲۱۰۰ سال نوری فاصله از زمین در صورت فلکی قو یا ماکیان (Cygnus) قرار گرفته و در مقیاس نجومی همسایه‌ای نسبتا نزدیک به شمار می‌رود.

هابل در این تصویر فقط بخشی از سحابی را به تصویر کشیده است. سحابی پرده قسمت قابل مشاهده‌ی حلقه‌ی ماکیان (Cygnus Loop) است. بقایای یک انفجار ابرنواختری که تقریبا ۱۰ هزار سال پیش با مرگ یک ستاره‌ی عظیم تشکیل شده است.

طی این فرآیند عمر ستاره‌ای که ۲۰ برابر خورشید جرم داشته، با فعالیت سریع در جوانی به پایان رسیده و بنابراین در هنگام مرگ با یک انفجار عظیم همراه بوده است. با وجود این رفتار شدید ستاره‌ای، موج‌های شوک و بقایای ابرنواختر، سحابی ظریف پرده را که یک صحنه‌ی زیبای نجومی است، شکل داده‌اند.

این سحابی در «فهرست اجرام کالدول» (Caldwell Catalog) هابل هم جای دارد. این فهرست مجموعه‌ای از اجرام نجومی تصویربرداری شده توسط هابل است که برای منجمان آماتور هم در آسمان شب قابل تشخیص است. بنابراین علاوه بر چشمان تیزبین تلسکوپ کهنه‌کار هابل، «سحابی پرده» در یک آسمان تاریک با کمک ابزارهای نجومی هم قابل رصد است.

