تعطیلی بخش موبایل LG رسما اعلام شد

بالاخره بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی و انتشار شایعات مختلف، شرکت LG رسما اعلام کرد که از بازار موبایل خارج می‌شود. این شرکت در بیانیه‌ی خود اعلام کرده که چنین تصمیمی به آن‌ها اجازه می‌دهد بر روی حوزه‌های رو به رشدی مانند قطعات اتومبیل‌های برقی، گجت‌های هوشمند، روبات‌ها، هوش مصنوعی و پلتفرم‌ها و سرویس‌ها بیشتر تمرکز کنند.

کاربران همچنان می‌توانند گوشی‌های موجود در بازار را خریداری کنند و این شرکت می‌گوید به پشتیبانی از گوشی‌ها برای مدت مشخصی ادامه می‌دهد که این مدت‌زمان بستگی به مناطق مختلف خواهد داشت. LG می‌گوید روند تعطیلی این بخش از شرکت تا انتهای ماه ژوئیه‌ی امسال نهایی می‌شود.

همانطور که احتمالا می‌دانید، بخش موبایل LG طی ۵ سال گذشته ضررده بوده و در ماه‌های اخیر هم شایعات زیادی در مورد خروج این شرکت از بازار موبایل مطرح شده است. روزی روزگاری شرکت LG در بازار موبایل رقیب قدرتمند سامسونگ بود ولی طی چند سال اخیر پرچم‌داران جدید این شرکت مورد توجه قرار نمی‌گرفتند و گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی آن هم در برابر گوشی‌های چینی به چشم نمی‌آمدند. این کمپانی قبلا اظهار امیدواری کرده بود که بخش موبایل این شرکت در سال ۲۰۲۱ به سودآوری می‌رسد.

خبر تعطیلی بخش موبایل LG بدین معناست که دیگر نباید انتظار عرضه‌ی اولین گوشی رول‌شونده‌ی این شرکت را داشته باشیم. این در حالی است که LG در جریان نمایشگاه CES گفته بود گوشی موردنظر واقعی است و امسال راهی بازار می‌شود.

بعد از اینکه LG تصمیم گرفت از بازار موبایل خارج شود، گزارش‌های مختلفی در مورد مذاکره با خریداران احتمالی منتشر شد. اما در نهایت هم این مذاکرات موفقیت‌آمیز نبودند.

این شرکت همچنین برای ایجاد سروصدا و جلب توجه، چند گوشی با شکل و شمایل عجیب را راهی بازار کرد. به عنوان مثال می‌توانیم به LG Wing اشاره کنیم که از نمایشگر چرخنده بهره می‌برد و قرار بود به عنوان رقیب گوشی‌های تاشو در مرکز توجه قرار بگیرد. همچنین باید به تلاش این شرکت در زمینه‌ی گوشی‌های ماژولار اشاره کنیم که آن هم با شکست مواجه شد.

متاسفانه هیچکدام از این گوشی‌های نوآورانه چندان کاربردی نبودند و در عین حال گوشی‌های مرسوم این شرکت هم نسبت به رقبای خود در زمینه‌هایی مانند عملکرد دوربین حرف زیادی برای گفتن نداشتند.

شرکت LG به لیست بلند بالایی از سازندگان گوشی‌های هوشمند می‌پیوندد که طی سال‌های گذشته از این بازار خارج شده‌اند؛ اگرچه بسیاری از این برند توسط شرکت‌های دیگری خریداری شده‌اند و حالا آن‌ها با بهره‌گیری از برندهای پرسابقه گوشی‌های متنوعی را راهی بازار می‌کنند.

به عنوان مثال برند نوکیا به شرکت HMD فروخته شد و بلک‌بری هم در ابتدا توسط شرکت چینی TCL مورد استفاده قرار می‌گرفت و در حال حاضر این برند به شرکت OnwardMobility تعلق دارد و قرار است امسال اولین گوشی خود را عرضه کند. همچنین باید به شرکت اچ‌تی‌سی هم اشاره کنیم که علی‌رغم تمام مشکلات گاهی اوقات گوشی جدیدی معرفی می‌کند ولی به احتمال زیاد دیر یا زود از بازار موبایل خارج خواهد شد.

آیا بخش موبایل LG سزاوار مرگ است؟

