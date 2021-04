با توجه به قانون جدید و سخت‌گیرانه‌ای که به تصویب دولت روسیه هم رسیده، تمام محصولات هوشمند، اعم از گوشی‌های اندرویدی و آیفون که وارد این کشور می‌شوند باید به اپلیکیشن‌های از پیش نصب‌‌شده‌ی روسی مجهز شوند.

اولین ماه آوریل شاید روز دروغ آوریل بوده باشد اما روسیه کاملا جدی بود و در این روز قانونی را تصویب کرد مبنی براینکه محصولات هوشمندی که وارد خاک این کشور می‌شوند باید به اپلیکیشن‌های از پیش نصب‌شده‌ی روسی مجهز شوند. این قانون جدید اولین بار در سال ۲۰۱۹ مطرح شد با این هدف که از برنامه‌نویس‌ها و توسعه‌دهندگان داخلی و شرکت‌های نرم‌افزاری حمایت شود و به نظر می‌رسد برای این کار، راهی بهتر از خودنمایی در گوشی‌های محبوب اندرویدی و آیفون برای دولت روسیه وجود نداشت. این قانون قرار بود در ماه جولای سال ۲۰۲۰ رسما تصویب شود اما این اتفاق رخ نداد تا در ماه آوریل شاهد ثبت آن باشیم.

اما این چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ برای گوشی‌های آیفون، این یعنی هنگام راه‌اندازی دستگاه، کاربران باید چند مرحله‌ای را بیشتر از قبل بگذرانند. چون یکی از این مراحل صفحه‌ی مربوط به دانلود اپلیکیشن‌های روسی است. شما عزیزان در تصویر بالا می‌توانید صفحه‌ی اصلی آیفون بعد از راه‌اندازی را مشاهده کنید که مرورگر Yandex روسی را نشان می‌دهد. در ویدیوی زیر هم می‌توانید فرایند راه‌اندازه یک گوشی آیفون را در شرایط جدید مشاهده کنید.

دانلود mp4

فرایند یاد شده در گوشی‌های اندرویدی هم باید به همین منوال باشد چون این محصولات همین حالا هم در فرایند راه‌اندازی به کاربر یک سری اپلیکیشن را برای نصب پیشنهاد می‌کنند. حدودا ۱۶ اپلیکیشن به صورت از پیش نصب‌شده روی گوشی‌هایی که به روسیه ارسال می‌شوند نصب می‌شوند که البته باز هم این موضوع به شرکت‌های تولیدکننده بستگی دارد. مثلا هواوی از قبل این کار را انجام داده و در گوشی هواوی P40 پرو پلاس هم شاهد نصب چنین برنامه‌هایی بودیم. با این حال به نظر می‌رسد قانون جدید که به طرز عجیبی با نام «قانونی علیه اپل» شناخته می‌شود، برای علاقه‌مندان به گوشی‌های آیفون دردسرساز شود چون اپل به شدت روی اپلیکیشن‌های از پیش نصب‌شده روی گوشی‌های خود حساس است و کنترل دقیق‌تری به نسبت سایر شرکت‌ها روی موضوعات این‌چنینی دارد.

اما با نگاهی به فرایند راه‌اندازی آیفون در ویدیوی بالا، می‌بینیم که حداقل روی این گوشی‌ها، اپلیکیشنی از پیش نصب نمی‌شود و صرفا به کاربر پیشنهاد نصب یک سری برنامه داده می‌شود. جالب اینجاست که این اپلیکیشن‌ها در فروشگاه‌های گوگل پلی و اپ استور هم در دسترس قرار دارند منتها وجود گزینه‌های بهتر (ظاهرا) باعث شده کاربران زیاد سمت آن‌ها نروند تا بدین ترتیب روسیه مجبور شود با این کار، اپلیکیشن‌های محلی را به کاربران نشان دهد.

با این حال اپلیکیشن‌هایی نظیر مرورگر Yandex و سوریس ایمیل Mail.ru بیشترین منفعت را از این قانون جدید دولت روسیه می‌برند. اما خب با توجه به گفته‌های وزارت کشور، لزوما اپلیکیشن‌های معروف قرار نیست در این لیست قرار بگیرند و آن را پر کنند. در واقع اگر اپلیکیشن جایگزینی برای اپلیکیشن‌های موجود در گوشی‌ها برای کاربران مفید واقع شود، در این لیست گنجانده خواهد شد و برای نصب به کاربر پیشنهاد می‌شود.

بدیهی است هدف روسیه از اتخاذ چنین تصمیمی، افزایش استفاده از اپلیکیشن‌های محلی و کسب محبوبیت در میان کاربران است تا بدین ترتیب اندکی در این زمینه استقلال کسب کند و کمتر به شرکت‌های خارجی وابسته باشد. در نتیجه‌ی همین اقدام است که دولت این کشور می‌تواند کنترل بیشتری روی اینترنت داشته باشد. لازم به ذکر است این قانون جدید فقط شامل گوشی‌های هوشمند نمی‌شود، بلکه تمام لوازم هوشمند از جمله تبلت، کامپیوترهای رومیزی و حتی تلویزیون‌های هوشمند را هم در بر می‌گیرد.

