سامسونگ در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار توانست از نوکیا پیشی بگیرد و مقام نخست بازار موبایل را آن خود کرد. از آن زمان، این شرکت موفق شده همچنان در این مقام باقی بماند. اگرچه بخش بزرگی از کاربران گوشی‌های این شرکت را نمی‌پسندند، اما حتی اگر مخالف سفت و سخت این برند هم باشیم نمی‌توانیم افزایش جذابیت گوشی‌های سامسونگ طی چند سال گذشته را کتمان کنیم و چاره‌ای جز توجه به آن‌ها نداریم. در ادامه به همین موضوع می‌پردازیم.

تعهد فوق‌العاده به آپدیت گوشی‌ها

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، سامسونگ چند ماه قبل اعلام کرد که بخش بزرگی از گوشی‌های این شرکت ۳ نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت خواهند کرد. اگرچه گوگل چنین کاری را انجام می‌دهد و وان‌پلاس هم به طور غیر رسمی این سیاست را برای برخی از گوشی‌های خود در پیش گرفته، اما تصمیم سامسونگ برای اعلام رسمی این تعهد نشان‌دهنده‌ی اهمیت آپدیت نرم‌افزاری برای این شرکت است. در ضمن چنین کاری باعث می‌شود مشتریان برای مدت بیشتری بتوانند از گوشی‌های خود استفاده کنند.

در ضمن تعهد سامسونگ برای آپدیت چند ساله‌ی گوشی‌های میان‌رده و تبلت‌ها اهمیت بیشتری برای عموم کاربران دارد. به همین خاطر حتی اگر مثلا از گوشی میان‌رده‌ی گلکسی A51 استفاده می‌کنید، می‌توانید از این مزیت بهره ببرید.

علاوه بر این، سامسونگ اعلام کرده که به مدت ۴ سال آپدیت امنیتی را برای گوشی‌های موردنظر منتشر خواهد کرد که این موضوع هم اهمیت بسیار زیادی دارد. این یعنی گوشی‌های سامسونگ در اکوسیستم اندروید امنیت بسیار بالایی به دست می‌آورند.

باید خاطرنشان کنیم این تعهد سامسونگ به معنای عملکرد بهتر نسبت به گوگل خواهد بود. زیرا گوگل برای گوشی‌های خود فقط ۳ نسخه‌ی اصلی اندروید را ارائه می‌کند و به مدت ۳ سال برای آن‌ها آپدیت‌های امنیتی منتشر می‌کند. اما حتی اگر سامسونگ هم فقط ۳ سال برای این گوشی‌ها آپدیت امنیتی ارائه کند، این واقعیت که چندین گوشی می‌توانند از چنین مزیتی بهره‌مند شوند، یک دستاورد چشمگیر محسوب می‌شود.

سلطان بلامنازع گوشی‌های تاشو

سامسونگ همچنین بدون شک مهم‌ترین شرکت در بازار گوشی‌های تاشو به حساب می‌آید. این شرکت شروع پرحاشیه‌ای با گلکسی فولد داشت اما از آن زمان توانسته توجه کاربران زیادی را جلب کند.

بعد از این گوشی، نوبت به گلکسی زد فلیپ رسید که توانست در برابر گوشی تاشوی موتورولا توجهات بیشتری را جلب کند. اما گلکسی زد فولد ۲ اوج تلاش‌های سامسونگ را نشان می‌دهد. این گوشی با داشتن نمایشگر بهتر، حذف بریدگی صفحه‌نمایش و بهره‌گیری از محافظ شیشه‌ای فوق نازک توانست دوام و جذابیت خود را بهبود ببخشد.

از آن زمان هواوی و شیائومی هم از گوشی‌های تاشوی خود رونمایی کرده‌اند و نشان داده‌اند که سامسونگ با انتخاب فرم اصلی سری فولد، بهترین تصمیم را گرفته است. در ضمن باید خاطرنشان کنیم گوشی‌های تاشوی این دو شرکت فعلا فقط در بازار چین حضور دارند ولی سامسونگ گوشی‌های تاشو خود را راهی بازارهای جهانی کرده است.

با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۱ خبری از سری نوت نیست، گفته می‌شود گلکسی زد فولد ۳ با پشتیبانی از قلم S Pen به دست کاربران می‌رسد. همچنین باید انتظار معرفی یک گلکسی فولد ارزان‌تر هم داشته باشیم. در هر صورت سامسونگ نقش مهمی در افزایش محبوبیت گوشی‌های تاشو را ایفا می‌کند و قصد ندارد به این راحتی‌ها این بازار را به رقبا واگذاری کند.

توجه بیشتر به گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه

برخی از رقبای سامسونگ مانند شیائومی و ریلمی گزینه‌ی اصلی بسیاری از طرفداران گوشی‌های پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه محسوب می‌شوند. گوشی‌هایی مانند پوکو F3، سری می ۱۰T و ریلمی X50 پرو با وجود داشتن قیمت مناسب، ویژگی‌های مشابه گوشی‌های پرچم‌دار را به ارمغان می‌آورند.

در سال ۲۰۲۰ سامسونگ هم تلاش کرد با عرضه‌ی گلکسی S20 فن ادیشن وارد این حوزه شود. این گوشی با داشتن قیمت ۶۹۹ دلاری از امکاناتی مانند تراشه‌ی پرچم‌دار، دوربین‌های عالی، باتری بزرگ و دیگر ویژگی‌های جذاب بهره می‌برد. حتی باید به شارژ بی‌سیم و ضد آب بودن هم اشاره کنیم که برای گوشی‌های در این رده‌ی قیمتی رایج نیستند.

این شرکت همین روند را در سال ۲۰۲۱ هم ادامه داد و گلکسی S21 با قیمت ۷۹۹ دلار به دست کاربران رسید. این یعنی گوشی موردنظر ۲۰۰ دلار ارزان‌تر از نسل قبلی است. البته این گوشی هم بی‌نقص نیست و مثلا می‌توانیم به عدم پشتیبانی از کارت microSD، کاهش رزولوشن از QHD+ به FHD+ و همچنین بدنه‌ی پلاستیکی آن اشاره کنیم.

با این حال، کاربران با خرید این گوشی می‌توانند از یک تراشه‌ی پرچم‌دار، دوربین‌های عالی، ویژگی مقاومت در برابر نفوذ آب و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم بهره ببرند. همین قیمت در کنار تخفیف‌هایی که سامسونگ ارائه می‌دهد، باعث شده سری گلکسی S21 نسبت به نسل قبلی فروش بسیار بیشتری داشته باشند.

گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ هم علی‌رغم جذابیت‌هایی که دارند، در برخی زمینه‌ها ضعیف‌تر از رقبا بوده‌اند. اما سامسونگ به این حوزه هم توجه بیشتری نشان داده است. مثلا می‌توانیم به گوشی‌های گلکسی A52 و A72 اشاره کنیم که بسیار عالی به نظر می‌رسند. در این میان مدل ۵G گلکسی A52 از نمایشگر اولد مبتنی بر رفرش ریت بالا، چیپست اسنپدراگون ۷۵۰G، باتری بزرگ و سرعت شارژ بالا بهره می‌برد و با قیمت حدودا ۵۰۰ دلاری راهی بازار شده است.

بهترین گوشی‌های سری گلکسی A سامسونگ از آغاز تا اکنون

پیشرفت همه‌جانبه

قبل از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه هواوی، این شرکت روند رشد شگفت‌انگیزی داشت و مدیران آن انتظار داشتند که خیلی زود مقام نخست بازار موبایل را از آن خود کنند. بعد از عملی شدن این تحریم‌ها، یکی از نگرانی‌ها این بود که سامسونگ به دلیل نبود رقیب قدرتمند از تلاش گسترده دست بکشد.

اما خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاده و سامسونگ در زمینه‌های مختلف تلاش خود را دوچندان کرده است. همین افزایش زمان به‌روزرسانی گوشی‌ها، عرضه‌ی گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی جذاب و گوشی‌های تاشوی قدرتمند نشان می‌دهند که سامسونگ در زمینه‌های مختلف با تمام قوا در حال حرکت است.

در هر صورت همین که سامسونگ با وجود قرارگیری در رتبه‌ی نخست بازار موبایل چنین کارهایی را انجام می‌دهد، یک خبر عالی محسوب می‌شود. اگر هم تحریم‌های علیه هواوی برداشته شوند و این دو غول بار دیگر به رقیب قدر یکدیگر تبدیل شوند، چنین رقابتی جذابیت گوشی‌ها را دوچندان می‌کند و کاربران از این رقابت بهره‌مند می‌شوند.

آیا حذف هواوی از بازار باعث کاهش کیفیت گوشی‌های سامسونگ می‌شود؟

