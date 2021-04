۹ ویژگی احتمالی دوربین نیکون Z9

در هفته‌ها‌ی گذشته نیکون با منتشر کردن خبری اعلام کرد که این شرکت در حال توسعه‌ی دوربین بدون آینه و فول‌فریم نیکون Z9 است و قصد دارد تا با رونمایی از این دوربین تجربه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری را دگرگون کند. نیکون در واقع با منتشر کردن این خبر برخی از مشخصات فنی و قابلیت‌های این دوربین را هم افشا کرد.

البته باید بگوییم که با وجود مطرح شدن خبر توسعه‌ی این دوربین توسط نیکون و اطمینان کاربران از این موضوع که در آینده شاهد رونمایی و عرضه‌ی این دوربین خواهند بود، نیکون اطلاعات بسیار کمی را درباره‌ی این دوربین افشا کرده است.

با وجود مطرح شدن اطلاعات بسیار کمی توسط نیکون درباره‌ی دوربین نیکون Z9، اما با توجه به اطلاعات افشا شده می‌توان حدس و گمان‌هایی را درباره‌ی مشخصات فنی احتمالی این دوربین مطرح کرد. با توجه به این موضوع، در این مقاله قصد داریم به ۹ ویژگی بپردازیم که به احتمال زیاد در این دوربین وجود خواهند داشت.

۱. فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K

یکی از ویژگی‌های این دوربین که نیکون به صورت رسمی آن را اعلام کرده این است که دوربین بدون آینه‌ی نیکون Z9 می‌تواند در زمان فیلم‌برداری این کار را با حداکثر رزولوشن ۸K انجام دهد. وجود این قابلیت در دوربین نیکون Z9 باعث می‌شود که این دوربین در کلاس دوربین‌هایی مانند کانن EOS R5 و سونی A1 قرار بگیرد.

نیکون در اطلاعیه منتشر شده اعلام کرد: «برای پاسخ به نیاز کاربران حرفه‌ای، افراد علاقه‌مند و افراد فعال در زمینه‌ی فیلم‌برداری سینمایی، دوربین پرچمدار نیکون Z9 می‌تواند در زمان فیلم‌برداری این کار را با رزولوشن ۸K انجام دهد.»

نیکون همچنین اعلام کرد که علاوه‌بر فیلم‌برداری با رزلوشن ۸K، این دوربین می‌تواند که در زمان انجام فیلم‌برداری این کار را به‌صورت‌های مختلفی انجام دهد تا این دوربین بتواند به نیاز‌های متنوع کاربران پاسخ دهد.

۲. سنسور فول‌فریم جدید

بعد از افشا شدن قابلیت فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K توسط نیکون، این شرکت همچنین اعلام کرد که این دوربین دارای یک سنسور CMOS با فرمت FX است. بخش شگفت‌انگیز درباره‌ی این سنسور این است که نیکون اعلام کرده که این سنسور را به‌تازگی توسعه داده و این سنسور را با استفاده از فناوری «انباشته‌سازی» (Stacked) ساخته است.

اگر این سوال برای شما مطرح شده است که ساخت سنسور با فناوری انباشته‌سازی چگونه صورت می‌گیرد؟ باید بگوییم که از این فناوری در هنگام ساخت سنسور استفاده می‌شود. در واقع در این روش ساخت سنسور، قسمت‌های تشکیل دهنده‌ی سنسور مانند خود سنسور و مدار‌های الکترونیکی بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند.

استفاده از این فناوری باعث می‌شود که تولیدکنندگان سنسور بتوانند در زمان ساخت سنسور اجزایی مانند حافظه‌ی رم را به‌صورت یکپاچه با آن دربیاورند. انجام این کار و توسعه‌ی سنسوری به این شکل باعث می‌شود که سرعت خواندن اطلاعات توسط سنسور افزایش پیدا کند.

افزایش سرعت خواندن اطلاعات باعث می‌شود که با دوربین‌های مجهز به این نوع سنسور‌ها، مانند دوربین سونی A1، بتوان با سرعت‌های بسیار بالا مانند ۳۰ فریم در ثانیه عکاسی کرد. برای اطلاع باید بگوییم دوربین سونی A1 دارای سنسوری ساخته شده با این فناوری و رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل است.

۳. سنسوری با رزولوشن بیشتر از ۳۹ مگاپیکسل

همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم، دوربین نیکون Z9 در زمان فیلم‌برداری می‌تواند این کار را با حداکثر رزولوشن ۸K انجام دهد. انجام این کار توسط این سنسور باعث می‌شود که بگوییم سنسور به کار رفته در این دوربین حداقل دارای رزولوشن خاصی است تا از پس انجام این کار بربیاید.

با توجه به استفاده‌ی کانن از سنسوری با رزولوشن ۴۵ مگاپیکسل در دوربین کانن EOS R5 و مجهز بودن دوربین سونی A1 به سنسوری با رزولوشن ۵۰٫۱ مگاپیکسل، می‌توانیم بگوییم که دوربین پرچمدار نیکون Z9 هم دارای سنسوری با رزولوشنی مشابه این دوربین‌ها خواهد بود.

گزارش‌های قبلی منتشر شده نشان می‌دهند که نیکون قصد دارد در این دوربین از سنسوری با رزولوشنی مشابه دوربین نیکون Z7 II استفاده کند. برای اطلاع باید بگوییم که دوربین جدید نیکون Z7 II دارای سنسوری با رزولوشن ۴۵٫۷ مگاپیکسل است.

البته باید گفت که ما می‌توانیم با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط نیکون به صورت حدودی رزولوشن سنسور به کار رفته در این دوربین را حدس بزنیم. اطلاعات منتشر شده توسط نیکون نشان می‌دهند که دوربین پرچمدار نیکون Z9 توانایی ضبط فیلم با رزولوشن ۸K را دارد.

برای ضبط فیلم‌هایی با رزولوشن ۸K بر روی یک سنسور استاندارد و با نسبت تصویر ۳:۲، فیلم ضبط شده با این رزولوشن و نسبت تصویر ۱۶:۹ باید که دارای رزولوشن ۷۶۸۰ در ۵۱۲۰ پیکسل باشد. با توجه به این موضوع، می‌توان گفت که برای انجام این کار توسط این دوربین، رزولوشن سنسور به کار رفته در این دوربین باید حداقل ۳۹ مگاپیکسل باشد.

البته باید بگوییم که با توجه به اینکه فیلم ضبط شده DCi است، برای انجام این کار باید طول تصویر ضبط شده دارای ۸۱۹۲ پیکسل باشد که باعث می‌شود حداقل رزولوشن لازم سنسور برای انجام این کار ۴۴ مگاپیکسل باشد.

در نتیجه می‌توانیم به صورتی مطمئن بگوییم که دوربین پرچمدار و بدون آینه‌ی نیکون Z9 حداقل دارای سنسوری با رزولوشن ۳۹ مگاپیکسل خواهد بود. البته باید بگوییم که به احتمال زیاد سنسور این دوربین دارای رزولوشن بالاتری است.

چرا کانن برنده‌ی رقابت دوربین‌های بدون آینه‌ی فول‌فریم است؟

۴. پردازنده‌ی جدید تصویر Expeed 7

نیکون در اطلاعات منتشر شده عنوان کرده است که دورین نیکون Z9 دارای پردازنده‌ی تصویر جدیدی است. برای اطلاع باید بگوییم که این شرکت ژاپنی هم‌اکنون از پردازنده‌ی تصویر Expeed 6 در دوربین‌های تازه معرفی شده‌ی نیکون Z6 II، نیکون Z7 II و دوربین DSLR نیکون D6 استفاده می‌کند.

با توجه به این موضوع، می‌توانیم بگوییم که پردازنده‌ی تصویر جدید نیکون، Expeed 7 نام خواهد داشت. همان‌گونه که می‌دانید پردازنده‌ی تصویر همانند مغز دوربین عمل می‌کند. در واقع وظیفه‌ی انجام کلیه‌ی محاسبات لازم در زمان انجام فوکوس و تشخیص سوژه‌ی مورد نظر بر عهده‌ی پردازنده است.

همچنین باید بگوییم که پردازنده‌ی به کار رفته در دوربین وظیفه دارد تا اطلاعات سنسور را در زمان ثبت عکس و فیلم‌برداری تجزیه و تحلیل کند، محاسبات لازم برای حذف لرزش در زمان فیلم‌برداری و ثبت عکس را انجام دهد، مشکلات اعوجاج تصویر ایجاد شده توسط لنز را برطرف کند و نویز تصویر را در تصاویر ثبت شده با ایزوی بالا حذف کند.

با توجه به کاربرد‌های این پردازنده‌ی تصویر، می‌توانیم بگوییم این بخش از دوربین با وجود اینکه قسمت هیجان‌انگیزی نیست ولی در واقع یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تشکیل دهنده‌ی هر دوربینی است.

۵. دوربین برای جایگزینی با دوربین نیکون D6

نیکون قصد دارد تا دوربین پرچمدار نیکون Z9 را به گونه‌ای عرضه کند که این دوربین جایگزین دوربین پرچمدار و DSLR این شرکت یعنی نیکون D6 شود. مطرح شدن این ادعا توسط مدیر بخش توسعه‌ی تجارت مربوط به واحد تصویربرداری نیکون، Keiji Oishi، هم تأیید شده است. این شخص در صحبت‌هایش گفته است که هدف نیکون از توسعه‌ی دوربین نیکون Z9 عرضه‌ی دوربینی بسیار بهتر از دوربین نیکون D6 است.

واضح است که وجود قابلیت‌هایی مانند سنسوری با حداقل رزولوشن ۳۹ مگاپیکسل و توانایی فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K همین الان هم باعث می‌شود که این دوربین بتواند دوربین نیکون D6 را که دارای سنسوری با رزولوشن ۲۰٫۸ مگاپیکسل است و می‌تواند فیلم‌هایی را با حداکثر رزولوشن ۴K ثبت کند، شکست دهد.

همان‌گونه که می‌دانید شرکت‌های فعال در زمینه‌ی تولید دوربین، دوربین‌های پرچمدار خود را به‌گونه‌ای توسعه می‌دهند که این دوربین‌های بتوانند به نیاز‌های عکاسان حرفه‌ای ورزشی که نیاز به عکاسی پیاپی با سرعت بالا دارند هم پاسخ دهند. برای اطلاع باید بگوییم که دوربین DSLR نیکون D6 در زمان انجام عکاسی پپاپی می‌تواند که این کار را با حداکثر سرعت ۱۴ فریم در ثانیه انجام دهد.

مقایسه دوربین پرچمدار نیکون D6 با دوربین‌هایی مانند کانن EOS R5، کانن EOS R6 و کانن EOS 1D X Mark III که می‌توانند در زمان عکاسی پیاپی این کار را حداکثر با سرعت ۲۰ فریم در ثانیه انجام دهند و دوربین جدید سونی A1 که می‌تواند با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه عکاسی کند، به‌خوبی نشان می‌دهد که دوربین نیکون D6 در این زمینه عقب‌تر از رقبای موجود است.

با توجه به برخوردار بودن دوربین نیکون Z9 از سنسوری توسعه داده شده با فناوری انباشته‌سازی، می‌توانیم بگوییم که منطقی است که این دوربین در زمان عکاسی پیاپی بتواند حداقل با سرعت ۲۰ فریم در ثانیه عکاسی کند و به دوربین‌های کنونی کانن برسد.

۶. بدنه‌ای همانند دوربین‌های DSLR حرفه‌ای

نگاهی به دوربین‌های پرچمدار شرکت‌های مختلف نشان می‌دهد که به‌طور معمول این دوربین‌ها داری بدنه‌ای مجهز به گریپ عمودی همراه با دکمه‌های برای کنترل دوربین در این گریپ هستند. وجود این گریپ در این دوربین‌ها باعث می‌شود که عکاسان در زمان عکاسی با این دوربین‌ها، بتوانند به‌راحتی به هر دو صورت عمودی و افقی عکاسی کنند.

در حال حاضر تنها دوربین پرچمداری که برای جلوگیری از افزایش اندازه‌ی بدنه دارای گریپ عمودی نیست، دوربین سونی A9 II است. با این وجود به نظر می‌رسد که دوربین نیکون Z9 با پیروی از دوربین‌های پرچمدار DSLR نیکون D6 و کانن EOS 1D X Mark III دارای بدنه‌ای بزرگتر در مقایسه با بدنه‌ی استاندارد دوربین‌های بدون آینه است.

با توجه به این موضوع، انتظار داریم که این دوربین دارای گریپ عمودی و دکمه‌های متقارن برای تنظیم دوربین و ثبت عکس در هنگام عکاسی به صورت عمودی باشد. هیچ شکی نیست که اضافه شدن این قابلیت باعث افزایش قیمت نهایی و ضخیم شدن بدنه‌ی دوربین خواهد شد.

با این وجود باید گفت که وجود گریپ عمودی باعث افزایش ارگونومی این دوربین در زمان در دست گرفتن می‌شود که یک امر حیاتی برای بسیاری از دوربین‌های پرچمدار است.

نیکون از لنز‌های جدید و دو دوربین DSLR در سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد کرد

۷. باتری با ظرفیت بیشتر

باید بگوییم که مهم‌ترین بخش یک دوربین پرچمدار که حتی از بخش‌هایی مانند رزولوشن سنسور و سرعت عکاسی پیاپی هم مهم‌تر است، عمر باتری این دوربین است. به عنوان نمونه عکاسان حرفه‌ای حیات وحش برای انجام عکاسی چند روز را در طبیعت می‌گذرانند و در بیشتر این مدت در حال عکاسی هستند.

همچنین باید بگوییم که عکاسان حرفه‌ای ورزشی در زمان انجام عکاسی پیاپی و با سرعت بالا، انرژی زیادی را از باتری مصرف می‌کنند. در نتیجه عمر باتری یکی از پارامتر‌های بسیار مهم در این نوع دوربین‌هاست. با توجه به اینکه مصرف باتری دوربین‌های بدون آینه از دوربین‌های DSLR بیشتر است، پس بالا بودن عمر باتری در هنگام عکاسی با دوربین‌های بدون آینه از اهمیت بیشتری هم برخوردار است.

با توجه به این موضوع که دوربین نیکون Z9 دارای بدنه‌ای مشابه با دوربین‌های حرفه‌ای DSLR است، پس این دوربین به احتمال زیاد دارای یک باتری بزرگ و حرفه‌ای خواهد بود. رخ دادن این اتفاق در این دوربین می‌تواند رضایت کاربران را به دنبال داشته باشد، زیرا عمر باتری دوربین‌های بدون آینه‌ی کنونی آن‌گونه که باید زیاد نیست.

۸. تغییرات ظاهری مشاهده شده

با توجه به این موضوع که نیکون عکس رسمی را از دوربین نیکون Z9 منتشر کرده است، البته باید بگوییم که ممکن است ظاهر نهایی دوربین نیکون Z9 با عکس منتشر شده توسط نیکون متفاوت باشد، ما می‌توانیم با توجه به این عکس منتشر شده حدس و گمان‌هایی را درباره‌ی این دوربین مطرح کنیم.

با توجه به تصویر این دوربین می‌توانیم بگوییم که نیکون در این دوربین دکمه‌ی دایره‌ی شکل برای تغییر حالت‌های دوربین را با تعداد زیادی دکمه جایگزین کرده است. البته هنوز هم شاهد وجود دکمه‌ی براکتینگ در این دوربین هستیم تا کاربران بتوانند که بین حالت‌های PASM دوربین، نحوه‌ی تنظیم نور دهی و طراز سفیدی حالت مورد نظر خود را انتخاب کنند.

به نظر می‌رسد که در کنار دکمه‌ی براکتینگ، دکمه‌ی دیگری برای قفل این دکمه وجود دارد که نشان می‌دهد این دکمه می‌تواند بچرخد. به احتمال زیاد انجام این کار توسط نیکون به این علت است که عکاسان حرفه‌ای در زمان عکاسی به‌سرعت بتوانند میان حالت‌های مختلف مانند عکاسی تکی، پیاپی، عکاسی با تایمر و حالت‌های دیگر حالت مورد نظر خود را انتخاب کنند. در نهایت قسمت بالایی این دوربین محلی را برای قرار دادن فلاش و به احتمال زیاد رابط ۱۰ پین نیکون دارد.

۹. عرضه در سال ۲۰۲۱

نیکون اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تا این دوربین را امسال عرضه کند. شایعه‌های منتشر شده‌ی قبلی نشان می‌دهند که عکاسان حرفه‌ای در زمان برگزاری رویداد ورزشی المپیک در ماه جولای (تیر) می‌توانند با این دوربین عکاسی ‌کنند.

با توجه به این موضوع، می‌توان گفت که حتی اگر نیکون این دوربین را به بازار هم عرضه نکند، اما زمان رونمایی از این دوربین نزدیک است. در نهایت می‌توانیم بگوییم که به احتمال زیاد شاهد رونمایی از این دوربین در سال کنونی خواهیم بود، مگر اینکه همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ باعث ایجاد مشکلاتی در زنجیره‌ی تأمین‌کننده‌ی قطعات شود و کمبود قطعات را به دنبال داشته باشد.

منبع: Digital Camera World

