بخش موبایل LG به آخر خط رسید؛ نگاهی دوباره به ۶ گوشی برتر

در نهایت اتفاقی که انتظارش را داشتیم، رخ داد. ساعاتی قبل شرکت LG تعطیلی بخش موبایل خود را رسما تأیید کرد. در این رابطه طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی منتشر شده بود و حتی LG مدتی مشغول مذاکره با دیگر شرکت‌ها برای فروش بخش موبایل خود بوده است. در هر صورت حالا که گوشی‌های LG به آخر خط رسیده‌اند، در ادامه به ۶ مورد از بهترین گوشی‌های ساخت این شرکت می‌پردازیم.

باید خاطرنشان کنیم در این فهرست فقط گوشی‌های مبتنی بر برند LG مطرح شده‌اند و به همین خاطر خبری از پیکسل، نکسوس ۴، نکسوس ۵ و نکسوس ۵X نیست.

LG G2 (2013)

Optimus G اولین گوشی سری G شرکت LG بود که در مقایسه با پرچم‌داران اچ‌تی‌سی و سامسونگ حرف زیادی برای گفتن داشت. اما شرکت LG بر مبنای آن، گوشی موبایل G2 را راهی بازار کرد.

اولین گوشی‌های سری G از توان بالایی بهره می‌برند و همچنین تعبیه‌ی دکمه‌های تنظیم صدا و پاور در پنل پشتی سروصدای زیادی را ایجاد کرد. گفتنی است این مشخصه تا سال ۲۰۱۶ در سری G وجود داشت. از بین مشخصات گوشی G2 می‌توانیم به اسنپدراگون ۸۰۰، ۲ گیگابایت حافظه رم، باتری بزرگ‌تر نسبت به گلکسی S4 و HTC One M7 و همچنین بهره‌گیری از دوربین باکیفیت اشاره کنیم.

LG G3 (2014)

گوشی موبایل LG G3 را می‌توانیم به عنوان یکی از نقاط اوج تلاش‌های این شرکت برای ساخت یک پرچم‌دار به حساب آوریم. این گوشی رقیب قدری برای مواردی مانند گلکسی S5، گوگل نکسوس ۶ و HTC One M8 بود.

گوشی G3 برای اولین بار از دو ویژگی جالب بهره می‌برد. این گوشی مجهز به ماژول فوکوس خودکار لیزری بود که از ربات جاروبرقی به این گوشی راه پیدا کرد. در حال حاضر بسیاری از گوشی‌های پرچم‌دار از این مشخصه بهره می‌برند و تا حد زیادی همه‌گیر شده است. همچنین باید بگوییم که G3 یکی از اولین گوشی‌های به نمایشگر QHD بود و سامسونگ و دیگر شرکت‌ها بعدها به بهره‌گیری از این رزولوشن روی آوردند.

علاوه بر این، نباید قابلیت Knock Code را از قلم بیندازیم که جایگزینی برای قفل‌های مبتنی بر الگو یا رمز بود. این مشخصه به کاربران اجازه می‌داد که حتی هنگام خاموش بودن نمایشگر، با بهره‌گیری از الگوی چهارضربه‌ای قفل گوشی را باز کنند. در این روش کاربران فقط باید بر روی نواحی موردنظر در نمایشگر ضربه می‌زدند. حسگر اثر انگشت این روش را منسوخ کرد ولی روی هم رفته راهکار خلاقانه‌ای برای این موضوع بود.

LG G4 (2015)

در سال ۲۰۱۵ گوشی موبایل LG G4 از راه رسید که پنل پشتی چرمی آن با استقبال مواجه شد. بعد از LG، شرکت‌های دیگری مانند هواوی، اوپو و ویوو از این مشخصه کپی‌برداری کردند. این گوشی از دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی به همراه سنسور مختص تشخیص رنگ‌ها بهره می‌برد که منجر به ثبت عکس‌های بهتری می‌شد. همچنین باید به بهبود کیفیت عکس‌های ثبت شده در محیط‌های کم‌نور هم اشاره کنیم.

این گوشی در ضمن از کارت حافظه microSD بهره می‌برد و دارای باتری قابل تعویض بود که هردوی این قابلیت‌ها در سری گلکسی S6 وجود نداشتند. البته نباید مشکل بوت لوپ یا همان بالا نیامدن گوشی و ریست شدن‌های متعدد را از قلم بیندازیم که تعداد زیادی از گوشی‌های LG از جمله G4 را درگیر خود کرد. همین مشکلات سروصدای زیادی را ایجاد کردند و اعتماد کاربران تا حد زیادی خدشه‌دار شد. اما به غیر از این مشکل، در کل گوشی جذابی بود.

LG V20 (2016)

بعد از مشکلات پیش آمده برای G5، شرکت LG در همان سال از گوشی محبوب V20 رونمایی کرد. این اولین گوشی LG با تکنولوژی quad DAC بود که کیفیت صدا را تا حد زیادی بهبود می‌بخشید و بعد از آن تمام پرچم‌داران LG با این مشخصه راهی بازار شدند.

گوشی موبایل LG V20 همچنین دارای نمایشگر ثانویه در بالای نمایشگر اصلی بود که برای نمایش نوتفیکیشن‌ها، تنظیمات سریع و دیگر موارد این‌چنینی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این شرکت با استفاده از نمایشگرهای همیشه روشن، این مشخصه را کنار گذاشت اما در هر صورت قابلیت جذابی بود.

علاوه بر این، در دورانی که بیشتر گوشی‌ها از باتری‌های غیرقابل تعویض بهره می‌بردند، این گوشی پرچم‌دار با باتری قابل تعویض معرفی شد و کاربران به راحتی می‌توانستند باتری موردنظر را تعویض کنند. باید خاطرنشان کنیم متاسفانه این گوشی هم با مشکل بوت لوپ روبرو شد.

LG G6 (2017)

شرکت LG در سال ۲۰۱۶ با عرضه‌ی G5 مرتکب اشتباه بزرگی شد. اگرچه این گوشی برای اولین بار از دوربین اولترا واید بهره می‌برد و یک گجت ماژولار بود، اما هیچکدام از این موارد نتوانستند نظر کاربران را جلب کنند. این شرکت با عرضه‌ی G6 تلاش کرد اشتباهات خود را جبران کند.

از بین ویژگی‌های قابل توجه این گوشی به مقاومت در برابر نفوذ آب، نسبت تصویر ۱۸:۹ نمایشگر و استفاده‌ی دوربین اصلی و اولترا واید از سنسور مبتنی بر رزولوشن برابر می‌توانیم اشاره کنیم.

البته شرکت LG برای این گوشی رویکرد عجیبی را اتخاذ کرد و برخی از ویژگی‌های آن مانند quad DAC و شارژ بی‌سیم فقط برای تعدادی از بازارها ارائه شدند. یک تصمیم عجیب دیگر هم استفاده از چیپست مربوط به سال قبل به جای چیپست جدید بود. در آن زمان اعلام شد که سامسونگ تمام ظرفیت تولید اسنپدراگون ۸۳۵ را سفارش داده ولی کوالکام این موضوع را تکذیب کرد.

در هر صورت گوشی موبایل G6 نشان داد که این شرکت همچنان می‌تواند گوشی‌های جذابی را بسازد اما اتخاذ همین تصمیم‌های عجیب و غریب به ضرر آن تمام شد. شرکت LG در ادامه این تصمیم‌های عجیب را ادامه داد و مثلا گوشی G8 را در مناطق مختلف با دوربین دو یا سه‌گانه عرضه کرد.

LG V60 (2020)

در انتهای این فهرست باید به آخرین پرچم‌دار مرسوم LG بپردازیم که از اسنپدراگون ۸۶۵، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ بی‌سیم بهره می‌برد. دوربین‌های این گوشی در برابر رقبا حرف زیادی برای گفتن داشتند. LG V60 در ابتدا با قیمت ۹۰۰ دلار راهی بازار شد ولی خیلی زود قیمت آن کاهش پیدا کرد.

البته این گوشی هم بی‌نقص نبود. به عنوان مثال می‌توانیم به فقدان دوربین تله فوتو، عدم پشتیبانی از رفرش ریت بالا و وزن زیاد اشاره کنیم. اما در هر صورت گوشی قدرتمند و مناسبی بود که از عمر باتری بالایی بهره می‌برد.

شرکت LG طی سال‌ها فعالیت در بازار موبایل، گوشی‌های جذاب و خاطره‌انگیز زیادی را عرضه کرده ولی در این مطلب همانطور که در ابتدا گفتیم فقط به ۶ مورد از آن‌ها پرداختیم. به نظر شما کدام پرچم‌دار ساخت LG بهترین گوشی این شرکت محسوب می‌شود؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

