تصاویری از گوشی مورد انتظار هواوی P50 منتشر شد

به‌تازگی خبری منتشر شده که طی آن شاهد انتشار تصاویری از گوشی مورد انتظار هواوی P50 بودیم؛ محصولی که به‌زودی رونمایی خواهد شد.

هواوی احتمالا قرار است در همین ماه (آوریل) از پرچم‌داران سری P50 خود رونمایی کند. پرچم‌دارانی که پیش‌تر قرار بود در ماه قبل رونمایی شوند اما این اتفاق بنا به دلایلی رخ نداد و ظاهرا در ماه آوریل یا شاید هم ماه مه یا حتی ژوئن باید شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم. از آن جایی که این اتفاق به‌زودی رخ می‌دهد، بنابراین طبیعی است تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با آن‌ها شنیده باشیم. در خبرهای اخیر در رابطه با یک سری مشخصات فنی این محصولات شنیده بودیم اما به‌تازگی خبری منتشر شده که طی آن شاهد یک سری از تصاویر از مدل استاندارد این گوشی بودیم که شکل ظاهری گوشی را کاملا به نمایش گذاشته.

این تصاویر توسط افشاگری تحت عنوان Waqar Khan منتشر شده که با نگاهی به خبرها و شایعات اخیر پیرامون هواوی P50 می‌بینیم که تقریبا با یکدیگر مطابقت دارند. با توجه به این تصاویر، هواوی P50 بسیار شبیه به مدل پرو از این سری است. حداقل این چیزی است که از تصاویر منتشر شده از P50 پرو دیده بودیم. البته چینش دوربین گوشی P50 پرو را ندیدیم اما در تصاویر جدید، چینش دوربین مدل استاندارد کاملا مشخص است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، رندرها دو دایره‌ی نسبتا بزرگ را نشان می‌دهند که در سمت چپ-بالای گوشی تعبیه شده‌اند. درون دایره‌ی اول، ۲ دوربین و درون دایره‌ی دوم هم ۲ دوربین دیگر را شاهد هستیم تا مجموعه دوربین‌های این گوشی به ۴ عدد برسند. دوربین‌های این گوشی احتمالا شامل یک سنسور اصلی، دوربین فوق عریض، تله‌فوتو (نه لنز پریسکوپی)، مدل P50 پرو به همین مجموعه اما دوربین تله‌فوتو با لنز پریسکوپی و مدل پرو پلاس هم در کنار دوربین تله‌فوتو، به لنز پریسکوپی و سنسور سه‌بعدی مدت پرواز مجهز خواهند شد.

دوربین اصلی در حداقل دو مدل از این گوشی‌ها که گفته می‌شود مدل پلاس و پرو پلاس هستند، از سنسور IMX800 ساخت سونی بهره می‌برد که اولین سنسور ۱ اینچی به حساب می‌آید که برای گوشی‌های هوشمند طراحی شده و جانشین سنسور IMX700 بکار رفته در گوشی‌های سری P40 نیز هست.

در حال حاضر اطلاعات نسبتا خوبی از گوشی‌های این سری داریم از جمله اینکه P50 در چهار رنگ مشکی، سفید، آبی و بژ راهی بازار می‌شود. برای گوشی‌های این سری از پردازنده‌ی کرین ۹۰۰۰ استفاده خواهد شد که اولین پردازنده‌ی ۵ نانومتری شرکت چینی نیز به حساب می‌آید. همچنین سیستم‌عامل پیش‌فرضی که روی این گوشی‌ها نصب خواهد شد، Harmony است.

منبع:‌ GSMArena

The post تصاویری از گوشی مورد انتظار هواوی P50 منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala