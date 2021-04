لنوو امروز تیزری را منتشر کرد که طی آن از یک سری قابلیت گوشی گیمینگ مورد انتظار این شرکت یعنی لنوو لیجن ۲ پرو از جمله دوربین سلفی پاپ آپ تعبیه شده روی فریم کناری آن مطلع شدیم.

لنوو تصمیم گرفت تا تاریخ ۸ آوریل (۱۹ فروردین) که از گوشی گیمینگ خود با نام لنوو لیجن ۲ پرو (Lenovo Legion 2 Pro) رونمایی می‌کند، هر روز تیزری را منتشر کرده و طی آن یک سری قابلیت از این گوشی را نیز فاش کند. در واقع این تیزرها نقش روزشمار را هم ایفا می‌کنند تا در نهایت به تاریخ یاد شده برسیم. تا به این لحظه خبرهای خوبی از این گوشی منتشر شده اما تیزرهای اخیر از قابلیت جذابی در این گوشی خبر می‌دهند” قابلیتی که معمولا در گوشی‌های هوشمند شاهد آن نیستیم.

از آن جایی که لنوو سال گذشته و امسال تصمیم گرفته گوشی گیمینگ خود را برای کار به صورت افقی بهینه کند، در نتیجه دوربین سلفی را هم به جای تعبیه در فریم بالایی گوشی، چیزی که معمولا در گوشی‌ها شاهد هستیم، روی فریم کناری و به شکل پاپ آپ طراحی کرده. بنابراین کاربران حین انجام بازی روی صفحه کوچک‌ترین مزاحمتی را هم شاهد نخواهند بود.

در واقع با این کار لنوو سعی داشته این منظور را برساند که لیجن ۲ پرو محصولی است که به ندرت در حالت عمودی باید از آن استفاده کرد چون تمام قابلیت‌های آن برای استفاده‌ی افقی بهینه شده؛ همان حالتی که کاربران برای انجام بازی گوشی را نگه می‌دارند. دوربین سلفی این گوشی اما ۴۴ مگاپیکسلی است و از فناوری ترکیب پیکسلی ۴ به ۱ هم بهره می‌برد و می‌تواند خروجی‌هایی با اندازه‌ی ۱۱ مگاپیکسل ثبت کند. نمونه تصاویر ثبت شده توسط این دوربین هم از کیفیت بالای آن در محیط کم‌نور خبر می‌دهند که برای یک گوشی گیمینگ بسیار خوب و قابل قبول هستند.

دوربین اصلی این گوشی اما از سنسور OV64A شرکت OmniVision استفاده می‌کند که اندازه‌ی آن به ۱/۱.۳۲ اینچ می‌رسد. این دوربین ۶۴ مگاپیکسلی است که به لطف فناوری ترکیب پیکسلی ۴ به ۱، خروجی‌های ۱۶ مگاپیکسلی ثبت می‌کند. همچنین امکان ضبط ویدیوهای ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه و ۸K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه با این دوربین قدرتمند فراهم است.

لنوو لیجن ۲ پرو با نمایشگر ۱۴۴ هرتز و باتری ۵۵۰۰ میلی‌آمپر عرضه می‌شود

لنوو در تیزرهای اخیر خود از قابلیت‌های متنوعی از این گوشی رونمایی کرد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به سیستم خنک‌کنندگی متشکل از دو فن فعال اشاره کرد تا بدین ترتیب لیجن ۲ پرو اولین گوشی هوشمند با چنین سیستم خنک‌کننده‌ی قدرتمند باشد. همچنین درون گوشی از محفظه‌ی بخار هم بین این دو فن استفاده شده تا بدین ترتیب گرمای تولید شده توسط پردازنده با سرعت بیشتری از گوشی خارج شود. این سیستم خنک‌کننده ظاهرا هزینه‌ی زیادی هم روی دست لنوو گذاشته اما به گفته‌ی شرکت این هزینه‌ها ارزشش را داشت چون لیجن ۲ پرو در این زمینه عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و در جمع بهترین‌ها قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر در رابطه با این گوشی اطلاعات نسبتا زیادی داریم از جمله تجهیز آن به نمایشگر ۶.۹۲ اینچی از نوع AMOLED که از رفرش‌ریت ۱۴۴ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند. نرخ الگوبرداری لمس در این گوشی به عدد شگفت‌انگیز ۷۲۰ هرتز می‌رسد و زمان تاخیر آن هم تنها ۳.۸ میلی‌ثانیه است. بنابراین با یک نمایشگر همه چیز تمام طرف خواهیم بود.

قلب تپنده‌ی نماینده‌ی مورد انتظار لنوو را طبیعتا اسنپدراگون ۸۸۸ تشکیل می‌دهد که در کنار آن از ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم LPDDR5 استفاده شده. البته این قدرتمندترین ترکیب سخت‌افزاری موجود از این گوشی است و به نظر می‌رسد مدل‌هایی با حافظه‌ی رم ۱۲ گیگابایت هم در دست ساخت قرار دارند. منبع تغذیه‌ی این مجموعه‌ی قدرتمند هم یک باتری پرظرفیت ۵۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خواهد بود که طی خبرهای رسمی به وسیله‌ی یک شارژر بسیار سریع ۹۰ واتی شارژ می‌شود.

تا ۸ آوریل دو روز زمان باقی مانده و خب انتظار داریم خبرهای بیشتری طی این یکی دو روز از گوشی مورد انتظار لنوو که رقیب بسیار سرسختی برای سری بلک‌شارک و راگ فون ۵ نیز به حساب می‌آید منتشر شود.

گوشی گیمینگ لنوو لیجن ۲ پرو ۱۹ فروردین رونمایی می‌شود

