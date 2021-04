همانطور که احتمالا می‌دانید، LG بالاخره بخش موبایل خود را تعطیل کرد و گوشی‌های این شرکت به آخر خط رسیدند. LG از جمله شرکت‌هایی است که تعداد زیادی گوشی‌های مجهز به ویژگی‌های نوآورانه را راهی بازار کرده و در ادامه به تعدادی از مهم‌ترین نوآوری‌های عملی شده می‌پردازیم.

شرکت LG در بازار موبایل هیچوقت در حدی که شایستگی‌اش را داشت، مورد توجه قرار نگرفت. به عنوان مثال، گوشی LG KE850 Prada که در دسامبر ۲۰۰۶ شد، اولین گوشی مجهز به نمایشگر لمسی خازنی و دارای رابط کاربری تمام لمسی بود. اما مدتی بعد که اپل از آیفون رونمایی کرد، تمام توجهات را معطوف به خود کرد و حالا تقریبا تمام کاربران فکر می‌کنند آیفون آغازگر انقلاب نمایشگرهای لمسی است و نقش LG تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

در اواسط ۲۰۰۷ هم LG KU990 Viewty معرفی شد که اولین گوشی دارای قابلیت فیلمبرداری اسلوموشن محسوب می‌شود. این گوشی قادر به ضبط فیلم با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه بود. روی هم رفته بیشتر نوآوری‌های LG متمرکز بر دوربین بوده است. به عنوان مثال این شرکت اولین گوشی دارای قابلیت فیلمبرداری ۱۰۸۰p را در سال ۲۰۱۱ با نام LG Optimus 2X عرضه کرد.

همچنین در همان سال، شاهد یکی از اولین گوشی‌های دارای دوربین دوگانه به نام LG Optimus 3D بودیم. البته تب و تاب فیلم‌ها و عکس‌های سه‌بعدی خیلی زود فروکش کرد و شرکت‌ها هم دوربین‌های دوگانه را رها کردند.

اما در سال ۲۰۱۶، این شرکت از گوشی LG G5 رونمایی کرد که دارای اولین دوربین دوگانه‌ی مفید بود. دوربین اصلی این گوشی از سنسور ۱۶ مگاپیکسلی بهره می‌برد و دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی هم زاویه‌ی دید ۱۳۵ درجه‌ای را امکان‌پذیر می‌کرد. حالا این روزها حتی گوشی‌های پایین‌رده هم از دوربین اولترا واید بهره می‌برند.

از دیگر رکوردهای ثبت شده توسط LG باید بار دیگر به Optimus 2X اشاره کنیم که برای اولین بار از پردازنده‌ی دو هسته‌ای بهره می‌برد. به همین خاطر نام این گوشی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. گوشی LG Optimus 4X HD هم اگر فقط یک ماه زودتر عرضه می‌شد، نام خود را به عنوان اولین گوشی دارای پردازنده‌ی ۴ هسته‌ای ثبت می‌کرد. همچنین LG G3 هم یکی از اولین گوشی‌های دارای نمایشگر ۱۴۴۰p به حساب می‌آید.

این شرکت از نظر طراحی هم معمولا پیشروتر از شرکت‌های رقیب بود. به عنوان مثال می‌توانیم به LG BL40 New Chocolate عرضه شده در سال ۲۰۰۹ اشاره کنیم که اولین گوشی دارای نمایشگر مبتنی بر نسبت تصویر ۲۱:۹ بود. در آن زمان این طراحی به سخره گرفته شد و آن را با ریموت کنترل مقایسه می‌کردند اما حالا برخی گوشی‌ها از این مشخصه بهره می‌برند.

بعد از شکست گوگل در زمینه‌ی توسعه‌ی گوشی ماژولار، LG G5 به عنوان اولین گوشی اندرویدی ماژولار معرفی شد. برای این گوشی ماژول‌های مختلفی معرفی شد که قرار بود تجربه‌ی کاربری را متحول کنند اما در نهایت این تلاش LG هم با شکست مواجه شد.

در ادامه باید به نکسوس ۴ اشاره کنیم که مبتنی بر گوشی Optimus G بود و به نوعی می‌توانیم آن را نخستین قاتل پرچم‌داران به حساب آوریم. این گوشی در سال ۲۰۱۲ با قیمت فقط ۳۰۰ دلار راهی بازار شد و از چیپست اسنپدراگون S4 پرو بهره می‌برد. گفتنی است اوپو فایند ۵ مجهز به همین تراشه ۵۰۰ دلار قیمت داشت.

همچنین نکسوس ۴ اولین گوشی اندرویدی دارای قابلیت شارژ بی‌سیم Qi محسوب می‌شود. با توجه به اینکه گوشی لومیا ۹۲۰ با این مشخصه حدود ۲ هفته زودتر راهی بازار شد، این رکورد نکسوس ۴ محدود به اکوسیسیتم اندروید باقی ماند.

گوشی‌های LG توجه ویژه‌ای به علاقه‌مندان موسیقی نشان می‌دادند و در همین زمینه باید بگوییم که این شرکت با گوشی LG V20 به بهره‌گیری از تکنولوژی Quad DAC روی آورد. همچنین باید خاطرنشان کنیم LG V20 اولین گوشی مبتنی بر اندروید ۷ بود. در ضمن نسل قبلی این گوشی در بالای نمایشگر اصلی از نمایشگر ثانویه بهره می‌برد و این مشخصه به گوشی V20 هم راه پیدا کرد.

LG G Flex هم اولین گوشی خمیده‌ی جهان به حساب می‌آید که این مشخصه به لطف نمایشگر P-OLED و باتری LiPo امکان‌پذیر شد. پنل پشتی این گوشی دارای قابلیت خودترمیم شونده بود و می‌توانست خط و خش‌ها را ترمیم کند.

همانطور که می‌بینید، شرکت LG با وجود نوآوری‌های گسترده، هیچوقت نتوانست در بازار موبایل از نظر مالی از آن‌ها بهره‌ی زیادی ببرد. این شرکت از آزمون و خطا هیچ ترسی نداشت ولی این کارها در نهایت بخش موبایل LG را نجات ندادند. حالا با تعطیلی بخش موبایل این شرکت، امیدواریم این روحیه به دیگر محصولات LG راه پیدا کند تا بیشتر از گذشته شاهد گجت‌های نوآورانه‌ی LG در دیگر حوزه‌ها باشیم.

