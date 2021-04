روز گذشته ناسا، اسپیس‌ایکس و فضانوردان مأموریت کرو-۱ یک گام مهم برداشتند و فضاپیمای سرنشین‌دار دراگون را از یک سکوی اتصال به سکوی دیگر جابه‌جا کردند.

جابه‌جایی کپسول سرنشین‌دار دراگون با نام «تاب‌آوری» زمینه را برای مأموریت‌های چرخشی سرنشین‌دار و باری طی ماه کاری شلوغ ایستگاه فضایی بین‌المللی فراهم می‌کند. مأموریت‌هایی که طی آن «اعزام ۶۴» به پایان می‌رسد و «اعزام ۶۵» (Expedition 65) آغاز می‌شود.

جابه‌جایی فضاپیما از سکوی شماره ۲ ماژول هارمونی ایستگاه که در جلوی آن قرار دارد، به سکوی بالایی که رو به فضاست، برای نخستین بار توسط یک فضاپیمای خصوصی انجام می‌شود و نشان می‌دهد که این عملیات هم مانند پرتاب‌های فضایی خصوصی، یک امر معمول در آینده خواهد بود.

با این جابه‌جایی، سکوی جلویی ماژول هارمونی ایستگاه فضایی برای رسیدن فضانوردان مأموریت کرو-۲ با کپسول سرنشین‌دار دراگون اسپیس‌ایکس به نام «اِندِور» (Endeavour) خالی شد.

فضانوردان ناسا «شین کیمبرو» (Shane Kimbrough) و «مک آرتور» (Megan McArthur) به همراه فضانورد ژاپن «آکی هوشیده» (Akihiko Hoshide) و فضانورد آژانس فضایی اروپا «توماس پسکی» (Thomas Pesquet) ساعت ۰۶:۱۱ منطقه‌ی زمانی شرقی (۱۴:۴۱ به وقت تهران) ۲۲ آوریل (۲ اردیبهشت) از مرکز فضایی کندی حرکت می‌کنند و روز بعد حدود ۰۵:۳۰ منطقه‌ی زمانی شرقی (۱۴:۰۰ به وقت تهران) به ایستگاه می‌رسند.

پس از تقریبا ۵ روز کاری برای تغییر شیفت، اگر همه‌ی شرایط از جمله آب‌وهوا فراهم باشد، فضانوردان مأموریت کرو-۱ در ساعت ۵ صبح چهارشنبه ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران) سفر بازگشت خود را آغاز می‌کنند و حدود ۷٫۵ ساعت بعد در سواحل فلوریدا به زمین خواهند رسید تا مأموریت «اعزام ۶۴» (Expedition 64) به طور کامل به پایان برسد.

علاوه بر این مأموریت‌ها، ناسا و اسپیس‌ایکس در حال آماده شدن برای مأموریت کرو-۳ هستند که برای حدود ۲۳ اکتبر (۱ آبان) برنامه‌ریزی شده است و پس از آن فضانوردان کرو-۲ به زمین بازمی‌گردند.

فضانوردان مأموریت کرو-۳ شامل «راجا چاری» (Raja Chari) و «تام مارشبرن» (Thomas Marshburn) از ناسا به همراه «ماتیاس ماورر» (Matthias Maurer) از آژانس فضایی اروپا از ماه دسامبر گذشته (آذر ۱۳۹۹)، در حال گذراندن آموزش‌های ۶ ماهه برای این اعزام هستند. چهارمین فضانورد هم در آینده مشخص خواهد شد.

