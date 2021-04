در حدود دو هفته‌ی پیش بود که تصاویری از پنل شیشه‌ای نمایشگر منتشر شد که ادعا می‌شد متعلق به سری آیفون‌های ۱۳ است. در این تصاویر منتشر شده دیدیم که پنل شیشه‌ای نمایشگر آیفون‌های بعدی اپل دارای ناچ کوچکتری در مقایسه با ناچ کنونی است که اپل در سال ۲۰۱۷ و با رونمایی از آیفون X، از آن استفاده می‌کند.

همچنین در این تصاویر منتشر شده شاهد سه پنل شیشه‌ای بودیم که به‌ترتیب به آیفون ۱۳ مینی، با نمایشگر ۵٫۴ اینچی، آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ پرو، با نمایشگر ۶٫۱ اینچی، و در نهایت آیفون ۱۳ پرو مکس، با نمایشگر ۶٫۷ اینچی تعلق داشتند.

اطلاعات منتشر شده توسط نشریه‌ی ژاپنی Macotakara نشان می‌دهند که ناچ به کار رفته در آیفون ۱۳ پرو دارای ارتفاع ۵٫۳۳ میلی‌متر و عرض ۲۶٫۸ میلی‌متر است. برای مقایسه باید بگوییم که ناچ به کار رفته در آیفون ۱۲ پرو کنونی به‌ترتیب دارای ارتفاع و عرض ۵٫۳ میلی‌متر و ۳۴٫۸۳ میلی‌متر است.

با توجه به این ابعاد منتشر شده می‌توانیم بگوییم که اپل در آیفون ۱۳ پرو با وجود کاهش عرض ناچ، از ناچی با ارتفاع بیشتر استفاده کرده است. به نظر می‌رسد که اپل با منتقل کردن اسپیکر انجام مکالمات به حاشیه‌ی بالایی نمایشگر، توانسته است که عرض این ناچ را کاهش دهد.

بعد از منتقل کردن اسپیکر انجام مکالمات به حاشیه‌ی بالای نمایشگر، گویا دیگر تغییر رخ داده‌ مربوط به دوربین جلویی آیفون است. اپل در آیفون‌های کنونی دارای ناچ، دوربین جلویی را در سمت راست ناچ قرار داده است، اما به نظر می‌رسد که در سری آیفون‌های ۱۳ این دوربین جلویی به سمت چپ ناچ منتقل شده است.

همچنین باید بگوییم که گویا ابعاد این ماکت ساخته شده از زنجیره‌ی تأمین‌کننده‌ی قطعات اپل بدست آمده است. تولیدکنندگان لوازم جانبی مانند قاب‌های محافظ، به طور معمول ماکت‌های شماتیکی را دریافت می‌کنند تا بتوانند با استفاده از این ماکت درباره‌ی ساخت قاب‌های محافظ و محافظ‌های نمایشگر برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

به نظر می‌رسد که سری آیفون‌های ۱۳، همانند آیفون‌های ۱۲ کنونی دارای چهار عضو است. پس می‌توان گفت که امسال اپل هم از آیفون ۱۳ مینی با نمایشگر ۵٫۴ اینچ، آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ پرو با نمایشگر ۶٫۱ اینچ و در نهایت آیفون ۱۳ پرو مکس با نمایشگر ۶٫۷ اینچ رونمایی می‌کند.

شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که ممکن است اپل از نمایشگر ProMotion با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز در مدل‌های پروی آیفون ۱۳ استفاده کند و همچنین ممکن است که این مدل‌ها مجهز به نمایشگر‌های LTPO باشند.

نمایشگر LTPO چیست و چگونه مصرف انرژی را کاهش می‌دهد؟

انجام این کار توسط اپل باعث می‌شود که این نمایشگر‌ها دارای نرخ نوسازی متغیری باشند و نمایشگر با توجه به نوع محتوای در حال پخش، نرخ نوسازی خود را تعیین کند. به عنوان نمونه این نمایشگر در زمانی که کاربر در حال انجام بازی ویدیویی است می‌تواند با نمایش این بازی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز تجربه‌ی روانی از بازی کردن را در اختیار کاربر بگذارد.

البته باید بگوییم که استفاده از نمایشگری با نرخ نوسازی متغییر باعث می‌شود که در زمان‌های که نیاز به نرخ نوسازی بالا نیست، به عنوان مثال در زمان فرستادن ایمیل یا پیام متنی، نمایشگر با کاهش نرخ نوسازی در مصرف باتری صرفه‌جویی کند. در واقع نمایشگر در زمان نمایش یک محتوای ثابت این کار را با نرخ نوسازی بسیار کمی انجام می‌دهد.

دیگر اطلاعات منتشر شده درباره‌ی آیفون‌های ۱۳ نشان می‌دهند که اپل در تمامی اعضای خانواده‌ی این آیفون‌ها از تراشه‌ی ۵ نانومتری جدید A15 بایونیک استفاده خواهد کرد. گویا دوربین فوق‌عریض به کار رفته در تمامی این آیفون‌ها هم دارای گشودگی دیافراگم f/1.8 خواهد بود که در مقایسه با گشودگی دیافراگم دوربین فوق‌عریض آیفون‌های ۱۲، f/2.4، پیشرفت بزرگی است.

آیفون SE 2023 ممکن است با نمایشگر بدون حاشیه‌ی حفره‌دار عرضه شود

تحلیلگر با‌سابقه‌ی محصولات اپل، مینگ چی کو، پیش‌تر گفته بود که اپل توانسته است در فضای داخی آیفون‌های ۱۳ بیشتر صرفه‌جویی کند تا بتواند از باتری‌هایی با ظرفیت بیشتر در آیفون‌های ۱۳ استفاده کند. بدون شک استفاده از فناوری ارتباطی ۵G و نمایشگر با نرخ نوسازی بالا باعث افزایش مصرف باتری در آیفون‌های ۱۳ خواهد شد.

شما همچنین می‌توانید فیلم منتشر شده از ماکت آیفون ۱۳ پرو را هم در ادامه مشاهد کنید.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل می‌خواهد در آیفون‌های ۱۳ از آهن‌ربا‌های قوی‌تر برای اتصال لوازم جانبی MagSafe استفاده کند تا این آهن‌ربا‌ها در زمان اتصال لوازم جانبی مختلف عملکرد بهتری را داشته باشند.

به ماه فوریه (بهمن) برگردیم، در این ماه زنجیره‌ی تأمین‌کننده‌ی قطعات اپل ادعا کردند که اپل می‌خواهد نسخه‌ای از آیفون‌های ۱۳ را با حافظه‌ی داخلی ۱ ترابایتی عرضه کند. اگر این ادعا به حقیقت تبدیل شود، اولین‌باری خواهد بود که اپل آیفونی را با این مقدار حافظه‌ی داخلی عرضه خواهد کرد.

آیفون ۱۳ ممکن است پورت جدیدی به جای لایتنینگ داشته باشد

همچنین این احتمال وجود دارد که اپل در نسل‌های بعدی آیفون از نسخه‌ی خاصی از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID قرار گرفته در زیر نمایشگر استفاده کند تا با استفاده از این کار بتواند نظر کاربرانی را که ترجیح می‌دهند برای تشخیص هویت از اثر انگشت استفاده کنند را به خود جلب کند.

در نهایت باید بگوییم که انتظار نمی‌رود اپل در پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G آیفون‌های ۱۳ تغییری را انجام دهد. همان‌گونه که می‌دانید اپل برای اولین‌بار در آیفون‌های ۱۲ جدید از این فناوری ارتباطی استفاده کرد و این آیفون از هر دو سیگنال‌های Sub-6GHz و mmWave پشتیبانی می‌کنند.

در واقع سیگنال‌ Sub-6GHz شامل سیگنال‌های با باند کم است که می‌توانند مسافت‌های بیشتری را طی کنند اما شبکه‌ی ۵G این نوع سیگنال‌ها دارای سرعت کمتری است. سیگنال‌های mmWave در واقع سیگنال‌هایی هستند که می‌توانند سریع‌ترین سرعت فناوری ارتباطی ۵G را ارائه دهند اما این سیگنال‌ها سخت‌تر پیدا می‌شوند.

یک‌بار دیگر باید بگوییم که انتظار داریم اپل در ماه سپتامبر (شهریور) از آیفون‌های ۱۳ جدید رونمایی کند. پیش‌بینی می‌شود که برخلاف آیفون‌های ۱۲، اپل امسال از آیفون‌های ۱۳ بدون هیچ‌گونه تأخیری و در همان زمان همیشگی رونمایی از آیفون‌ها، رونمایی می‌کند.

آیفون ۱۳ پرو ممکن است عکاسی پرتره‌ی پیشرفته‌تر و رنگ مشکی مات داشته باشد

