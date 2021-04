طبق یک شایعه‌ی جدید، به نظر می‌رسد گلکسی زد فولد ۳ با نمایشگر کوچک‌تر نسبت به نسل قبلی به دست کاربران می‌رسد. اگر این اطلاعات صحت داشته باشند، گلکس زد فولد ۳ از نمایشگر بیرونی ۵.۴ اینچی با رزولوشن ۸۱۶ در ۲۲۶۰ بهره می‌برد.

این یعنی نمایشگر بیرونی هر دو گوشی از نظر رزولوشن یکسان هستند ولی به جای نمایشگر ۶.۲۳ اینچی، با صفحه‌نمایش ۵.۴ اینچی سروکار خواهیم داشت. از طرف دیگر، گفته می‌شود نمایشگر داخلی این گوشی از ۷.۶ اینچ به ۷.۷ اینچ می‌رسد و بنابراین برخی انتظار داشتند که نمایشگر بیرونی هم با افزایش اندازه روبرو شود.

مطابق معمول، سامسونگ برای تامین نمایشگرهای گلکسی زد فولد ۳ و زد فلیپ ۳ از کارخانه‌های خود استفاده خواهد کرد. در مورد زد فلیپ ۳ هم به نظر می‌رسد با نمایشگر داخلی ۶.۸ اینچی و نمایشگر بیرونی ۱.۹ اینچی سروکار داریم.

گوشی تاشوی هواوی میت ایکس ۲ برای نمایشگر داخلی و بیرونی خود با شرکت BOE همکاری کرد ولی گفته می‌شود نمایشگر داخلی گوشی تاشوی اوپو محصول سامسونگ است و نمایشگر بیرونی توسط BOE تولید شده است. ویوو هم مسیر مشابهی را در پیش گرفته و نمایشگر ساخت سامسونگ برای بخش داخلی گوشی تاشوی این شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی محصول BOE در بخش بیرونی تعبیه می‌شود.

از طرف دیگر، شیائومی رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. نمایشگر داخلی شیائومی می میکس فولد توسط دو شرکت سامسونگ و TCL تامین شده ولی برای نمایشگر بیرونی صرفا از نمایشگر ساخت TCL استفاده کرده است. روی هم رفته در سال جاری میلادی شرکت‌های مختلف با تمام قوا وارد نبرد عرصه‌ی گوشی‌های تاشو خواهند شد و باید ببینیم آیا این رقابت می‌تواند قیمت این گوشی‌ها را به طور قابل توجهی کاهش دهد یا نه.

