شرکت LG دو روز قبل خبر تعطیلی بخش موبایل خود را اعلام کرد و این یعنی گوشی‌های LG V60 و LG Wing آخرین پرچم‌داران این شرکت محسوب می‌شوند. در این میان، گوشی رول‌شونده‌ی LG و جانشین V60 هم در دست ساخت بوده‌اند. حالا همانطور که انتظار داشتیم، این شرکت رسما اعلام کرده که این دو گوشی هیچوقت راهی بازار نخواهند شد.

روز گذشته، یکی از افشاگران دو عکس از دو گوشی موردنظر را منتشر کرد که طراحی آن‌ها را نشان می‌دهند. طبق تصویر دریافتی از گوشی رول‌شونده‌ی LG، به نظر می‌رسد ریل‌های مربوط به مکانیزم باز و بسته شدن در بخش بالایی و پایینی تعبیه شده است. همچنین یک حفره در قسمتی از بخش فوقانی دیده می‌شود که احتمالا مربوط به دوربین سلفی است.

متاسفانه در مورد تراشه، دوربین‌ها، ظرفیت باتری و دیگر مشخصات این گوشی هیچوقت گزارش موثقی منتشر نشد. اما این موضوع که گوشی موردنظر گواهی بلوتوث SIG را دریافت کرده، نشان می‌دهد که LG تا حد زیادی آن را آماده کرده بود. این افشاگر همچنین تصویری از گوشی موسوم به V70 را نشان می‌دهد که طراحی پنل پشتی آن یادآور گوشی Velvet است. البته برخلاف گوشی Velvet، دوربین‌های V70 تا حدی از بدنه بیرون آمده‌اند و دوربین‌های کنار دوربین اصلی هم اندازه‌ی بزرگ‌تری دارند.

به نظر شما آیا گوشی رول‌شونده‌ی LG می‌توانست مورد توجه زیادی قرار بگیرد یا اینکه این گوشی هم شکست می‌خورد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

The post مرگ گوشی رول‌شونده‌ی LG رسما تأیید شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala