چند روز قبل گزارشی مبنی بر بهره‌گیری گوگل پیکسل ۶ از چیپست اختصاصی منتشر شد. به عبارت دیگر، گوگل قصد دارد استفاده از تراشه‌های کوالکام را کنار بگذارد و با همکاری بخش تولید تراشه‌های سامسونگ، از چیپست مبتنی بر طراحی اختصاصی بهره ببرد.

این خبر سروصدای زیادی به راه انداخته و طرفداران گوشی‌های گوگل پیکسل در حال گمانه‌زنی برای ویژگی‌های احتمالی این چیپست و تأثیر آن بر کیفیت گوشی‌های این شرکت هستند. اما مانند دیگر تغییرات بزرگ در حوزه‌ی تکنولوژی، بهتر است واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم و انتظارات منطقی داشته باشیم.

اگرچه برخی احتمالات جذاب را برای این چیپست اختصاصی می‌توان مطرح کرد، با این حال باید خاطرنشان کنیم که از نسل اول یک چیپست نباید انتظارات زیادی داشته باشیم. در هر صورت در ادامه انتظارات واقع‌بینانه‌ی خود را از این چیپست مطرح می‌کنیم.

گوگل قرار نیست چیپست‌های اپل را شکست دهد

همین ابتدا باید خبر بد را اعلام کنیم؛ این چیپست حداقل در زمینه‌ی پردازنده و پردازنده‌ی گرافیکی قدرتمندتر از اسنپدراگون ۸۸۸ یا A14 اپل نخواهد بود. اما چگونه چنین ادعای مهمی را از حالا می‌توانیم مطرح کنیم؟ به زبان ساده، گوگل برای طراحی بخش بزرگی از این چیپست از طراحی‌های آماده‌ی شرکت Arm استفاده خواهد کرد.

سامسونگ سال گذشته بخش طراحی پردازنده‌های خود را تعطیل کرد و گوگل هم از تیم اختصاصی برای طراحی معماری پردازنده بهره نمی‌برد. اگرچه چند متخصص در زمینه‌ی طراحی پردازنده برای گوگل کار می‌کنند، اما آن‌ها به طور متمرکز در یک تیم مشغول به کار نیستند. مدتی قبل کوالکام شرکت Nuvia را برای بهبود طراحی پردازنده‌های خود تصاحب کرد اما گوگل طی ماه‌های گذشته چنین کاری را انجام نداده است.

علاوه بر این، گوگل فاقد بخش طراحی پردازنده‌های گرافیکی است. از طرف دیگر، سامسونگ بدون شک نتیجه‌ی همکاری با AMD را قبل از استفاده در تراشه‌های اگزینوس، در اختیار گوگل نخواهد گذاشت. در عوض، گوگل چاره‌ای جز بهره‌گیری از طراحی Arm برای پردازنده‌ی گرافیکی ندارد که طراحی‌های Arm معمولا ضعیف‌تر از پردازنده‌ی گرافیکی Adreno شرکت کوالکام عمل می‌کنند. روی هم رفته این تراشه در استفاده‌ی روزمره عملکرد انقلابی نخواهد داشت و قرار نیست تحولی در این زمینه ایجاد کند.

نامشخص بودن مودم ۵G

پرچم‌داران ۲۰۲۱ با مودم ۵G یکپارچه با چیپست راهی بازار می‌شوند اما در مورد چیپست گوگل پیکسل ۶ موضوع روشن نیست. گوگل امکان ساخت مودم ۵G را ندارد و حتی اپل هم برای سری آیفون ۱۲ از مودم ۵G ساخت کوالکام بهره برده که به طور جداگانه در کنار تراشه قرار گرفته است. اگر گوگل می‌خواهد از مودم کوالکام استفاده کند، این مودم درون چیپست موردنظر تعبیه نمی‌شود و همین موضوع هزینه‌های ساخت و مصرف انرژی را افزایش می‌دهد.

باید خاطرنشان کنیم که کوالکام پتنت‌های CDMA را در آمریکا به طور انحصاری در اختیار دارد. به همین خاطر پرچم‌داران سامسونگ در آمریکا با تراشه‌های اسنپدراگون عرضه می‌شوند. اگرچه استاندارد CDMA در حال کنار رفتن است، اما عدم پایبندی به این پتنت‌ها درگیری‌های قانونی را در پی دارد و بنابراین گوگل به احتمال زیاد از مودم کوالکام استفاده خواهد کرد.

اگرچه کوالکام در زمینه‌ی ۵G دارای طیف وسیعی از پتنت‌ها است، اما مودم‌های ۵G سامسونگ هم به طور محدود در برخی گجت‌های موجود در بازار آمریکا قرار گرفته‌اند. از نظر تئوری، سامسونگ می‌تواند تکنولوژی مودم ۵G یکپارچه با چیپست را در اختیار گوگل قرار دهد. در هر صورت باید ببینیم گوگل در چه مسیری حرکت خواهد کرد.

یادگیری ماشینی، دوربین‌ها و آپدیت‌ها

اما آیا تلاش گوگل برای طراحی چیپست اختصاصی هیچ نتیجه‌ی مثبتی ندارد؟ در این زمینه می‌توانیم به چند بهبود احتمالی اشاره کنیم. اول از همه، چنین تراشه‌ای می‌تواند توانایی گوگل در زمینه‌ی یادگیری ماشینی و پردازش تصویر را بهبود ببخشد.

این چیپست به احتمال زیاد از واحد پردازش تنسور (TPU) بهره می‌برد. گوگل تا حالا چند نسل از تراشه‌ی هوش مصنوعی تنسور را طراحی کرده که برای سرویس‌های ابری این شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین خاطر احتمال تعبیه‌ی این چیپ در تراشه‌ی گوگل پیکسل ۶ چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

پیکسل ۲ همراه با چیپ Visual Core معرفی شد که در سری پیکسل ۴ چیپ Pixel Neural Core جای آن را پر کرد. وظیفه‌ی اصلی این چیپ انجام پردازش‌های مربوط به ویرایش تصاویر است. بنابراین چیپ TPU موجود در تراشه‌ی اصلی گوگل پیکسل ۶ به احتمال زیاد از امکانات Pixel Neural Core بهره‌مند خواهد شد. از طرف دیگر این چیپ برای بهبود تشخیص صدا هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این یعنی می‌توانیم انتظار بهتر شدن امکانات گوگل اسیستنت را داشته باشیم.

گوشی‌های گوگل پیکسل به ثبت عکس‌های جذاب شهرت دارند و این کار را با دوربین‌های ساده انجام می‌دهند. گوگل با طراحی چیپست می‌تواند سرعت ثبت عکس‌های HDR+ را افزایش دهد، کیفیت حالت شب را بهبود ببخشد، برای ویدیوها بوکه‌ی بهتری ارائه کند و در کل جذابیت عکس‌ها را دوچندان کند.

در نهایت باید به موضوع آپدیت اندروید اشاره کنیم. بخش مهمی از محدودیت‌های موجود، به تراشه‌ها برمی‌گردد. اما گوگل با طراحی چیپست اختصاصی، کنترل گستره‌ای بر سخت‌افزار گوشی خود خواهد داشت و حتی می‌تواند از آپدیت ۵ ساله‌ی آیفون‌ها پیشی بگیرد. البته حالا که گوگل و کوالکام برای ۴ ساله کردن آپدیت اندروید مشغول همکاری هستند، این مزیت چیپست گوگل پیکسل ۶ چندان چشمگیر نخواهد بود.

سخن آخر

باید خاطرنشان کنیم هنوز جزئیات رسمی از این تراشه منتشر نشده است. اما روی هم رفته سامسونگ به غیر از ساخت این چیپست، نقش مهمی در طراحی آن هم ایفا می‌کند و بنابراین با یک چیپست کاملا جدید مواجه نخواهیم شد. به همین خاطر به غیر از طراحی‌های مربوط به شرکت Arm، برخی ویژگی‌های تراشه‌های سامسونگ هم برای این محصول گوگل استفاده خواهد شد.

به طور کلی اگر منتظر یک تراشه‌ی بهتر از A14 اپل هستید، آماده‌ی ناامید شدن باشید. گوگل از منابع و متخصصین کافی برای طراحی چیپست‌های همه‌فن‌حریف و بسیار پیشرفته بهره نمی‌برد و چنین رویکردی با قیمت گوشی‌های گوگل پیکسل سازگار نیست.

گوگل با گوشی پیکسل ۵ نشان داد که رویکرد خود را در قبال گوشی‌های پرچم‌دار کاملا تغییر داده و به احتمال زیاد همین رویه را در پیش خواهد گرفت. روی هم رفته گوگل با پایین آوردن قیمت گوشی‌های خود بیشتر از گذشته مورد توجه کاربران قرار گرفته و حالا با چیپست اختصاصی می‌خواهد میان‌رده‌های جذاب‌تری را به دست کاربران برساند.

در نهایت باید ببینیم طراحی و ساخت چیپست اختصاصی چه تاثیری بر کیفیت و امکانات گوگل پیکسل ۶ دارد و آیا این گوشی با قیمت مشابه نسل قبلی به دست کاربران می‌رسد یا نه. طی ماه‌های آینده با انتشار گزارش‌های بیشتر در مورد این چیپست، با قاطعیت بیشتری می‌توانیم درباره‌ی آن اظهارنظر کنیم.

