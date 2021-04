تیم کوک ممکن است در ۱۰ سال آینده اپل را ترک کند

مدیر عامل اپل تیم کوک به‌تازگی اعلام کرده است که انتظار ندارد تا در ۱۰ سال آینده در این شرکت حضور داشته باشد. با وجود مطرح شدن این صحبت توسط کوک، اما او همچنین گفته است که هنوز تصمیمی را برای استعفا دادن نگرفته است.

تیم کوک در مصاحبه‌ی کامل انجام شده با نویسنده‌ی نشریه نیویورک تایمز، Kara Swisher، این صحبت‌ها را مطرح کرده است. البته باید بگوییم که این شخص در این مصاحبه حاضر به صحبت درباره‌ی برنامه‌ی آینده اپل برای جایگزین خود نشد. با این وجود او تنها به این موضوع پرداخت که تا چه زمانی ممکن سمت مدیر عاملی اپل را برعهده داشته باشد.

هم‌اکنون کوک در حال وارد شدن به دهمین سال از زمان برعهده گرفتن سمت مدیر عاملی در اپل است. زمانی که Swisher از تیم کوک پرسید که آیا در ۱۰ سال بعدی هم او این مسؤولیت را برعهده خواهد داشت یا نه، کوک پاسخ داد: «۱۰ سال دیگر؟».

او در ادامه گفت: «به احتمال زیاد نه. اما من می‌توانم بگویم که من هم اکنون احساس عالی را دارم و زمانی که از این کار کناره‌گیری می‌کنم مشخص نیست. اما ۱۰ سال آینده زمان زیادی است و در نهایت باید بگوییم که به احتمال زیاد، من در تمامی ۱۰ سال آینده مدیر عامل اپل نخواهم بود.»

بعد از مطرح شدن این صحبت‌ها، Swisher از تیم کوک پرسید که او چه برنامه‌هایی را بعد از ترک کردن اپل دارد و بعد از پشت سر گذاشتن اپل چه کاری را انجام خواهد داد. کوک گفت: «من درباره‌ی این موضوع تصمیم نگرفته‌ام، زیرا من واقعا عاشق این شرکت هستم و سخت است که بخواهم زندگی خود را بدون این شرکت تصور کنم.»

تیم کوک؛ جانشین استیو جابز بزرگ

او در ادامه گفت: «من فکر نمی‌کنم که تا قبل از ترک کردن اپل جواب این سوال را بفهم. چون من فکر می‌کنم که آنقدر سریع در حال طی کردن مسیر هستم که هرگز راجع به این موضوع فکر نخواهم کرد. زمانی که دیگر این مسیر را با سرعت طی نکنم درباره‌ی این موضوع فکر خواهم کرد. منظور من را متوجه می‌شوید؟»

با رسیدن ماه اگوست (مرداد)، ۱۰ سال می‌شود که تیم کوک مسؤولیت مدیر عاملی را در اپل بر عهده خواهد داشت. در گذشته و در زمان بیماری استیو جابز، او در زمان‌هایی هم به صورت موقت این مسؤولیت را برعهده گرفته بود. البته باید بگوییم که او در ۲۴ آگوست، ۲۰۱۱ (۲ شهریور ۱۳۹۰) به صورت دائمی این مسؤولیت را برعهده گرفت.

از گیتس تا ماسک؛ با عادات منحصر به‌فرد مدیران سیلیکون ولی آشنا شوید

منبع: Appleinsider

The post تیم کوک ممکن است در ۱۰ سال آینده اپل را ترک کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala