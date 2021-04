سود سامسونگ در سه ماه اول امسال به لطف فروش خوب سری گلکسی S21 افزایش یافت

سامسونگ سال ۲۰۲۱ میلادی را برخلاف سال گذشته با قدرت آغاز کرد و توانست تا حد زیادی سود از دست‌رفته‌ی خود در بازار را به لطف فروش بسیار خوب گوشی‌های سری گلکسی S21 جبران کند.

گوشی‌های سری گلکسی S21 به عنوان تنها پرچم‌داران با طراحی معمولی (غیر تاشو) سامسونگ، اوایل امسال و حدودا ۶ هفته زودتر از آنچه که انتظار داشتیم رونمایی شدند. بدین ترتیب غول کره‌ای توانست از آغاز سال میلادی جاری تاکنون، مدت زمان بیشتری را در بازار حضور داشته باشد. نتیجه‌ی این تصمیم شرکت کره‌ای هم باعث شد سود بدست آمده در سه ماه نخست امسال به لطف فروش پرچم‌دارهای سری گلکسی S21 رشد خوبی داشته باشد.

امسال پرچم‌دارهای سامسونگ با پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ راهی بازار شدند که عملکرد بسیار بهتری به نسبت مدل‌های سال گذشته‌ی مجهز به اگزینوس ۹۹۰، پردازنده‌ی پرحاشیه و نه چندان خوب شرکت کره‌ای از خود به نمایش گذاشتند. بدین ترتیب فاصله‌ی آن‌ها به نسبت مدل‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ کمتر از قبل شد و در نهایت هم کاربران بیشتری به خرید این محصولات تمایل نشان دادند.

البته سامسونگ هنوز عملکرد دقیق و انفرادی هر گوشی از این سری را منتشر نکرده و آنچه که می‌دانیم، تنها این است که عملکرد کلی این سری پرچم‌دارها بسیار خوب بوده. به گفته‌ی تحلیل‌گران، در بازه‌ی زمانی ژانویه تا مارس امسال که در واقع همان سه ماه نخست نیز به حساب می‌آید، بخش موبایل شرکت کره‌ای عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشت و سهم بزرگی از سود کاری کلی شرکت را به خود اختصاص داد. لازم به ذکر است سود کلی فروش محصولات غول کره‌ای به عدد شگفت‌انگیز ۹.۳ تریلیون دلار وون کره، معادل ۸.۳ میلیارد دلار آمریکا، رسید.

فروش سری گلکسی S21 در ماه اول سه برابر رکورد سری گلکسی S20 بوده است

این رقم بسیار زیاد است و نشان می‌دهد سامسونگ توانسته پیشرفت چشم‌گیری هم در سه ماه نخست امسال (۶.۴۵ تریلیون وون کره) و هم در سه ماه چهارم سال گذشته (۹.۰۵ تریلیون وون کره) داشته باشد. همانطور که مشاهده می‌کنید، سامسونگ در سه ماه آخر سال قبل از لحاظ سود فروش محصولات خود به صورت کلی، عملکرد خوبی داشت، حتی بهتر از سه ماه ابتدایی سال جاری. اما از لحاظ فروش گوشی توانست از ۲.۶۵ تریلیون وون کره به رقم شگفت‌انگیز ۴.۱۵ تریلیون وون کره برسد.

البته یکی از دلایل مهمی که باعث شده سامسونگ بتواند عملکرد خود را در این زمینه بهبود ببخشد، کاهش اثرات منفی ویروس کرونا است که البته نه تنها سامسونگ بلکه کل شرکت‌ها توانستند از بابت آن سود ببرند. از طرفی سیاست عالی سامسونگ مبنی بر عرضه‌ی زودهنگام گوشی‌های سری S21 و از همه مهم‌تر کاهش قیمت حدودا ۲۰۰ دلاری آن‌ها را هم نباید فراموش کرد که با عملکرد خوب خود، در بازار هم خوش درخشیدند و خاطره‌ی بد سامسونگ از سری S20 را کاملا از ذهن کاربران و علاقه‌مندان به محصولات شرکت پاک کردند.

البته هرچه که بخش موبایل و تلویزیون شرکت توانستند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند و انتظار می‌رود به این روند خوب هم ادامه دهند، ظاهرا بخش نیمه‌هادی شرکت (بخش تولید پردازنده، سنسور تصویر، رم، SSD و …) کمترین میزان سوددهی را داشت. به صورت کلی هم انتظار می‌رود سود حاصل از فروش کلی محصولات شرکت از به ترتیب ۵۵ و ۶۱ تریلیون وون کره در سه ماه اول امسال و سه ماه چهارم سال گذشته به حدودا ۶۵ تریلیون وون برسد.

چرا چاره‌ای جز توجه به گوشی‌های سامسونگ نداریم؟

منبع: PhoneArena

The post سود سامسونگ در سه ماه اول امسال به لطف فروش خوب سری گلکسی S21 افزایش یافت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala