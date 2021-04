لنوو قرار است فردا، ۸ آوریل ۲۰۲۱ (۱۹ فروردین) از دومین مدل از گوشی گیمینگ خود تحت عنوان لنوو لیجن ۲ پرو رونمایی کند. اما از حدودا ۸ روز پیش، شرکت تصمیم گرفت هر روز تیزرهایی از این محصول منتشر کرده و به افشای اطلاعات مربوط به آن بپردازد. در آخرین تیزر منتشر شده هم طراحی و رنگ‌بندی لنوو لیجن ۲ پرو به صورت رسمی مشخص شد.

لنوو در کنار ایسوس، ZTE و بلک‌شارک، از شرکت‌های فعال در زمینه‌ی ساخت گوشی‌های گیمینگ به حساب می‌آید که البته گوشی‌های خود را در همه‌ی بازارها راهی بازار نمی‌کند اما کاربران زیادی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشد. سابقه‌ی شرکت در ساخت گوشی گیمینگ کوتاه اما درخشان است و امیدواریم این اتفاق در نسل بعد هم رخ دهد که فعلا با توجه به تیزرها به نظر می‌رسد اینچنین خواهد بود.

از آن جایی که این گوشی فردا رونمایی می‌شود و از چند روز قبل لنوو هم از افشای اطلاعات مربوط به آن چیزی کم نگذاشته، به همین خاطر به جزئیات بسیار خوبی در رابطه با لیجن ۲ پرو دسترسی داریم نظیر اینکه این گوشی به نمایشگر ۶.۹۲ اینچی FullHD+ AMOLED با رفرش‌ریت ۱۴۴ هرتز، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، باتری ۵۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۹۰ واتی و سیستم خنک‌کنندگی دوگانه مجهز می‌شود.

در جدیدترین تیزر منتشر شده هم از طراحی و رنگ‌بندی لنوو لیجن ۲ پرو باخبر شدیم. ظاهرا این گوشی گیمینگ در دو رنگ راهی بازار خواهد شد و برای تجربه‌ی بهتر در انجام بازی‌ها نیز تریگرهای گیمینگ برای آن در نظر گرفته شده. علاوه بر این‌ها، با توجه به ترجمه‌ی ماشینی از متن چینی به انگلیسی، ظاهرا در این محصول از معماری میان‌رده‌ی نسل دوم استفاده خواهد شد.

در واقع این یعنی محصول از باتری‌ دو سلولی با ترتیب قرارگیری افقی و یک سیستم خنک‌کنندگی بسیار قدرتمند بهره خواهد برد که در پخش و دفع حرارت تولید شده‌ی پردازنده، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش خواهد گذاشت. گفته می‌شود این سیستم خنک‌کننده از دو فن فعال تشکیل خواهد شد که تاکنون در هیچ گوشی هوشمندی شاهد چنین سیستمی برای خنک‌سازی گوشی‌های هوشمند گیمینگ نبودیم.

نماینده‌ی مورد انتظار لنوو همچنین از دو بلندگو در بخش جلوی دستگاه و موتور لرزشی دوگانه‌ی افقی بهره می‌برد. علاوه بر این موارد، می‌دانیم این گوشی از دوربین سلفی ۴۴ مگاپیکسلی نیز بهره خواهد برد که روی فریم کناری آن به صورت پاپ‌آپ تعبیه شده تا روی نمایشگر هیچ حفره یا بریدگی را شاهد نباشیم. دوربین اصلی این محصول نیز ۶۴ مگاپیکسلی خواهد بود.

همانطور که اشاره شد، گوشی لنوو لیجن ۲ پرو فردا طی رویدادی که مدت‌هاست منتظر آن بودیم رونمایی خواهد شد. جزئیات بیشتر نظیر تاریخ عرضه‌ی رسمی، قیمت و سایر قابلیت‌ها نیز احتمالا طی همان مراسم فردا مشخص می‌شود.

