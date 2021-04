سامسونگ در بازار سنسور دوربین موبایل جایگاه سونی را به خطر انداخته است

با وجود بحران جهانی کووید ۱۹، بازار موبایل در سال ۲۰۲۰ وضعیت مناسبی داشت و در نتیجه بازار سنسور دوربین موبایل هم درآمد بالایی را برای شرکت‌های فعال در این حوزه به ارمغان آورده است. در حال حاضر سونی بزرگ‌ترین شرکت در این بازار محسوب می‌شود ولی طبق یک گزارش جدید، سامسونگ بیشتر از گذشته جایگاه این شرکت ژاپنی را به خطر انداخته است.

شرکت Strategy Analytics به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد از نظر درآمد، سامسونگ دومین شرکت بزرگ در بازار سنسور دوربین موبایل محسوب می‌شود. بنا به این گزارش، سونی در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۶ درصد از کل درآمد این بازار را از آن خود کرده است و سامسونگ هم با داشتن ۲۹ درصد از سهم بازار در رتبه‌ی دوم قرار گرفته است.

این آمار نشان می‌دهد که سهم بازار سنسورهای دوربین موبایل سامسونگ در حال افزایش است. گفتنی است سامسونگ طی چند سال گذشته در این حوزه به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کرده و مثلا می‌توانیم به محبوبیت زیاد سنسورهای ۶۴ و ۱۰۸ مگاپیکسلی سامسونگ اشاره کنیم.

سونی امیدوار بود که هواوی با افزایش آمار فروش گوشی‌های خود، سهم بازار سنسورهای دوربین این شرکت را افزایش بدهد که به دلیل تحریم‌های آمریکا، فروش گوشی‌های هواوی افت قابل توجهی داشته است. اما سامسونگ به طور گسترده با شرکت‌هایی مانند موتورولا، اوپو، ریلمی، ویوو و شیائومی همکاری دارد.

سامسونگ مدتی قبل از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی ISOCELL GN2 رونمایی کرد که بزرگ‌ترین سنسور دوربین ساخت این شرکت محسوب می‌شود. در ضمن این شرکت در حال ساخت سنسورهای مبتنی بر رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل و بالاتر است. این شرکت همچنین در زمینه‌ی تبلیغات و بازاریابی سنسورهای دوربین موبایل خود عملکرد بسیار خوبی دارد. به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک سامسونگ در این بازار از سونی عبور خواهد کرد.

چرا اندازه‌ی سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد؟

