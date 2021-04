چند روز قبل شرکت LG خبر تعطیلی بخش موبایل خود را رسما اعلام کرد. در بیانیه‌ی موردنظر آمده بود که فقط تعدادی از گوشی‌ها در مناطق مشخصی از آپدیت نرم‌افزاری بهره‌مند خواهند شد. حالا LG اطلاعات بیشتری را در مورد آپدیت اندروید گوشی‌های خود مطرح کرده است.

طبق جدیدترین بیانیه‌ی این شرکت، گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت تا ۳ نسخه‌ی جدید اندروید را از زمان خرید دریافت خواهند کرد. این طرح تمام پرچم‌داران این شرکت که از سال ۲۰۱۹ به بعد عرضه شده‌اند، در بر می‌گیرد و از بین آن‌ها می‌توانیم به سری G، سری V، ولوت و وینگ اشاره کنیم. به عنوان مثال، LG Wing همراه با اندروید ۱۰ عرضه شده و طبق این طرح، می‌تواند اندروید ۱۳ را هم دریافت کند.

در ادامه می‌توانید فهرست گوشی‌های واجد شرایط برای این طرح LG را مشاهده کنید:

LG G8 ThinQ

LG G8x ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V60 ThinQ

LG Velvet

LG Wing

به غیر از این پرچم‌داران، تعدادی از گوشی‌های میان‌رده که در سال ۲۰۲۰ عرضه شده‌اند، ۲ نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت خواهند کرد. از بین آن‌ها می‌توانیم به سری LG Stylo و سری K اشاره کنیم. شرکت LG خاطرنشان کرده که زمان‌بندی این به‌روزرسانی‌ها به عملکرد گوگل برای انتشار آپدیت و فاکتورهایی نظیر عملکرد و سازگاری گوشی بستگی دارد.

