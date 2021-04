پرچم‌داران سامسونگ در زمینه‌ی دوربین حرف زیادی برای گفتن دارند. با این حال، شرکت‌های چینی مانند وان‌پلاس، اوپو، ویوو و شیائومی نیز توجه زیادی به دوربین گوشی‌های خود نشان داده‌اند و روزبه‌روز بهتر می‌شوند. برخی از این شرکت‌ها مشغول همکاری با برندهای بزرگ برای بهبود دوربین‌های خود هستند. طبق یک شایعه‌ی جدید، سامسونگ هم می‌خواهد برای بهبود دوربین گوشی‌های خود با شرکت مشهور المپوس همکاری کند.

یکی از افشاگران مشهور با نام کاربری Ice Universe در شبکه اجتماعی Weibo این موضوع را مطرح کرده است. اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، احتمالا نتیجه‌ی این همکاری در دوربین سری گلکسی S22 یا گلکسی زد فولد ۳ خواهیم دید.

در همین زمینه می‌توانیم به همکاری اخیر وان‌پلاس و هاسلبلاد اشاره کنیم که در نتیجه شرکت هاسلبلاد در زمینه‌هایی مانند تنظیم رنگ و پردازش تصویر به وان‌پلاس کمک رسانده است. ویوو اخیرا برای گوشی‌های سری X60 از دوربین مبتنی بر برند زایس استفاده کرده و هواوی هم سال‌هاست که برای دوربین‌های خود با شرکت لایکا همکاری دارد. باید خاطرنشان کنیم این همکاری‌ها لزوما منجر به بهبود کیفیت دوربین‌ها نمی‌شود و در بیشتر اوقات، برای اهداف بازاریابی و تبلیغات صورت می‌گیرد.

آیا به نظر شما همکاری سامسونگ و المپوس باعث بهتر شدن کیفیت دوربین گوشی‌های این شرکت خواهد شد یا اینکه صرفا اقدامی تبلیغاتی خواهد بود؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

آیا برجستگی دوربین گوشی‌های هوشمند از کنترل خارج شده است؟

