HMD Global به‌تازگی و طی رویدادی از دو گوشی جدید خود با نام‌های نوکیا X10 و X20 با پشتیبانی از اینترنت ۵G و پشتیبانی نرم‌افزاری سه‌ساله رونمایی کرد.

چند وقت پیش خبری منتشر شد مبنی براینکه HMD Global قصد دارد شیوه‌ی نام‌گذاری گوشی‌های نوکیا را تغییر داده و این روند را کمی ساده‌تر کند. قرار شد اولین گوشی‌ها با نام جدید امروز رونمایی شوند که این اتفاق هم رخ داد و دقایقی پیش شاهد رونمایی از گوشی‌های نوکیا X10 و X20 بودیم.

حرف X در نام‌گذاری گوشی‌های نوکیا چه زمانی که زیر نظر مایکروسافت فعالیت می‌کرد، چه زمانی که مستقل بود مورد استفاده قرار گرفت و باز هم شاهد استفاده از آن، اینبار در گوشی‌هایی هستیم که کاملا طراحی جدید و قابلیت‌های جذابی دارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها باید به سیستم‌عامل جدید و اینترنت ۵G اشاره کرد. (به نسبت قبل).

در ابتدا باید بگوییم نوکیا X10 و X20 از لحاظ نرم‌افزاری به مدت سه‌سال از سوی HMD Global پشتیبانی می‌شوند. یعنی سه نسخه سیستم‌عامل جدید و آپدیت‌های امنیتی مختلف که این می‌تواند بهترین خبر در رابطه با یک گوشی میان‌رده باشد چون معمولا پشتیبانی طولانی مدت، مخصوص گوشی‌های پرچم‌دار است. خبر خوب دیگر اینکه هر دو گوشی از این سری با گارانتی سه‌ساله راهی بازار می‌شوند تا HMD نشان دهد گوشی بسیار باکیفیت و مطمئنی را تولید کرده. در راستای حفاظت از محیط زیست هم درون جعبه کیسی قرار گرفته که ۱۰۰ درصد از مواد بازیافتی تولید شده.

نوکیا X10 و X20 ظاهر تقریبا مشابهی دارند و اگر هم تفاوتی بین آن‌ها وجود داشته باشد به دوربین آن‌ها برمی‌گردد. ابتدا به بررسی قابلیت‌های مشترک دو گوشی می‌پردازیم و در نهایت هم خواهیم دید در بخش دوربین چه سنسورهایی در نظر گرفته شده.

هر دو گوشی نوکیا X10 و X20 به پردازنده‌ی جدید و ۸ نانومتری اسنپدراگون ۴۸۰ مجهز شده‌اند تا بدین ترتیب در محدوده‌ی گوشی‌های اقتصادی (تا حدودی نزدیک به میان‌رده) قرار بگیرند. البته گوشی‌های اقتصادی که از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند. این پردازنده از ۸ هسته بهره می‌برد که شامل ۲ هسته‌ی بزرگ کریو ۴۶۰ گلد (Cortex-A76) و ۶ هسته‌ی کوچک و کم‌مصرف Cortex-A55 می‌شوند. همچنین پردازنده‌ی گرافیکی آدرنو ۶۱۹ هم وظایف فعالیت‌های گرافیکی محصول را بر عهده خواهد داشت. لازم به ذکر است این همان پردازنده‌ی گرافیکی است که در پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۷۵۰G حضور دارد. بنابراین نام ۴۰۰ نباید باعث شود فکر کنیم اسنپدراگون ۴۸۰ تراشه‌ی ضعیفی است.

نوکیا X20 اما از تنوع مدل بیشتری برخوردار است و با ترکیب حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی ۶/۱۲۸ و ۸/۱۲۸ گیگابایت در دسترس قرار می‌گیرد. نوکیا X10 اما اصلا در مدل ۸ گیگابایتی تولید نشده و در مدل‌های ۶/۶۴، ۶/۱۲۸ و ۴/۱۲۸ گیگابایت در دسترس قرار می‌گیرد. خوشبختانه هر دو گوشی از کارت میکرو‌اس‌دی هم پشتیبانی می‌کنند تا کاربر بتواند از طریق آن ظرفیت حافظه‌ی داخلی گوشی را تا ۵۱۲ گیگابایت افزایش دهد. اما خب در صورت استفاده از این کارت، گوشی فضای کافی برای تنها یک سیم‌کارت خواهد داشت.

هر دو گوشی جدید نوکیا به نمایشگر ۶/۶۷ اینچی LCD با وضوح تصویر ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل مجهز شده‌اند که می‌تواند به روشنایی متوسط ۴۵۰ نیت برسد. همچنین خبری از رفرش‌ریت ۹۰ هرتزی نیست و هر دو گوشی با رفرش‌ریت ۶۰ هرتز راهی بازار می‌شوند. خوشبختانه درون جعبه‌ی گوشی، یک محافظ صفحه هم وجود دارد چون به صورت شرکتی، محافظ خاصی روی نمایشگر دو گوشی قرار نگرفته است.

اما می‌رسیم به بخش دوربین، جایی که در نوکیا X20 شاهد استفاده از یک دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی هستیم که طبق معمول ساخت شرکت آلمانی ZEISS است. پردازنده‌ی اسنپدراگون ۴۸۰ توانایی این گوشی را در ضبط ویدیو به کیفیت ۱۰۸۰P محدود می‌کند بنابراین نباید انتظار ضبط ویدیوهای بسیار باکیفیتی را از این گوشی داشته باشید.

دوربین بعدی، فوق عریض است و سنسوری به بزرگی ۵ مگاپیکسل دارد. قابلیت نرم‌افزاری Dual Sight هم برای این گوشی در نظر گرفته شده تا کاربر بتواند با استفاده‌ی همزمان از دوربین اصلی و فوق عریض به ثبت عکس و ضبط ویدیو بپردازد. دو سنسور دیگر هم شامل دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق می‌شوند. دوربینی هم که برای ثبت تصاویر سلفی در نظر گرفته شده ۳۲ مگاپیکسلی با قابلیت فوکوس ثابت است که درون حفره‌ای در مرکز گوشی تعبیه شده.

نوکیا X10 اما در این بخش اندکی ضعیف‌تر است و به دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی مجهز شده. البته این سنسور هم ساخت شرکت آلمانی ZEISS است منتها کیفیت کمتری به نسبت نمونه‌ی بکار رفته در X20 دارد. سایر دوربین‌های این گوشی کاملا مشابه همان دوربین‌هایی هستند که در نوکیا X20 مورد استفاده قرار گرفته. البته جز دوربین سلفی که ۸ مگاپیکسلی است اما به همان شکل در حفره‌ای روی نمایشگر تعبیه شده.

در بخش اتصالات همانطور که در ابتدا اشاره شد، دو گوشی از اینترنت ۵G، وای‌فای نسل ۵، بلوتوث ۵.۰ و NFC بهره می‌برند. یک پورت USB-C (نسل دو) در کنار جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و دریافت‌کننده‌ی رادیویی، آخرین موارد بخش اتصالات هستند که در نماینده‌های جدید نوکیا شاهد هستیم.

هر دو گوشی X10 و X20 به باتری ۴۴۷۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده‌اند که به ادعای HMD Global، تا دو روز می‌تواند این گوشی‌ها را روشن نگه دارد. این دو محصول از شارژر ۱۸ واتی هم پشتیبانی می‌کنند که با سرعت نسبتا خوبی می‌تواند آن‌‌ها را شارژ کند. متاسفانه طی اقدامی عجیب، HMD تصمیم گرفت در برخی مناطق، نوکیا X20 را با این شارژر سریع راهی بازار کند در حالی که نوکیا X10 در تمامی مناطق تنها با کابل USB-C به فروش می‌رسد.

مطابق انتظار، نوکیا X10 و X20 با اندروید ۱۱ استوک راهی بازار می‌شوند و به همین خاطر نگرانی خاصی از بابت دریافت آپدیت وجود نخواهد داشت. خصوصا اینکه HMD قول داده به مدت سه‌سال این دو را پشتیبانی کند و این یعنی نماینده‌های اقتصادی نوکیا در نهایت با دریافت اندروید ۱۴ به کار خود پایان می‌دهند. روی فریم کناری، کلید مخصوص دستیار صوتی گوگل و حسگر اثرانگشت را شاهد هستیم که با کلید پاور ادغام شده. لازم به ذکر است نوکیا X10 از استاندارد ضد آب IP52 نیز بهره می‌برد که اجازه می‌دهد در زیر بارش باران، بتوانید از گوشی استفاده کنید.

نوکیا X20 در ماه مه (یک ماه دیگر) و با قیمت ۳۵۰ یورو در دسترس قرار می‌گیرد. نوکیا X10 هم یک ماه بعد از آن و در ماه ژوئن (دو ماه دیگر) با قیمت ۳۱۰ یورو عرضه می‌شود. البته قیمت این دو گوشی با در نظر گرفتن مشخصات فنی کمی زیادتر از انتظار است اما فراموش نکنید هر دوی آن‌ها از اینترنت ۵G و سه‌سال پشتیبانی نرم‌افزاری و گارانتی بهره می‌برند.

