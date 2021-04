شرکت HMD در کنار دو گوشی نوکیا X10 و X20، از ۴ گوشی دیگر هم رونمایی کرده که قیمت بسیار مناسبی دارند و در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

نوکیا G20 و G10

هر دو مدل شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما نوکیا G20 به دلیل بهره‌گیری از دوربین‌های بهتر احتمالا توجه بیشتری را جلب می‌کند. این گوشی از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد که در کنار آن شاهد دوربین اولترا واید ۵ مگاپیکسلی همراه دو دوربین ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم.

از طرف دیگر، نوکیا G10 با دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی به همراه دو دوربین ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی راهی بازار می‌شود. هر دو گوشی دارای دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی هستند.

قلب تپنده‌ی نوکیا G20 چیپست هلیو G35 مدیاتک است و در کنار آن ۴ گیگابایت رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قرار دارد. گوشی نوکیا G10 هم با چیپست هلیو G25 و ۳ یا ۴ گیگابایت رم و ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی به دست کاربران می‌رسد. هر دو گوشی از کارت حافظه هم پشتیبانی می‌کنند و مبتنی بر اندروید ۱۱ هستند.

گوشی‌های نوکیا G20 و G10 دارای نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با رزولوشن ۷۲۰p+ هستند و به مدت ۲ سال آپدیت اندروید را دریافت خواهند کرد. ظرفیت باتری آن‌ها ۵۰۵۰ میلی‌آمپر ساعت است و از سرعت شارژ ۱۰ واتی پشتیبانی می‌کنند.

نوکیا G10 در ماه جاری میلادی با قیمت پایه‌ی ۱۴۰ یورو راهی بازار خواهد شد و برای خرید نوکیا G20 هم باید حداقل مبلغ ۱۶۰ یورو بپردازید.

نوکیا C10 و C20

شرکت HMD در زمینه‌ی گوشی‌های بسیار ارزان‌قیمت طرفداران پروپاقرص زیادی دارد و گوشی‌های نوکیا C20 و C10 هم به دلیل داشتن قیمت بسیار پایین احتمالا مورد توجه زیادی قرار می‌گیرند.

هر دو گوشی مبتنی بر نمایشگر ۶.۵۲ اینچی LCD با رزولوشن ۷۲۰p+ هستند. در پنل پشتی هردوی آن‌ها فقط یک دوربین ۵ مگاپیکسلی دیده می‌شود و یک سنسور ۵ مگاپیکسلی هم به‌عنوان دوربین سلفی آن‌ها انجام وظیفه می‌کند. البته گوشی C20 به دلیل داشتن تراشه‌ی بهتر از پس ثبت عکس‌های HDR برمی‌آید.

قلب تپنده‌ی نوکیا C20 چیپست Unisoc SC9863a است و C10 از چیپست Unisoc SC7331e بهره می‌برد. گفتنی است این گوشی‌ها مبتنی بر نسخه‌ی Go اندروید ۱۱ هستند و به همین خاطر همراه با ۱ و ۲ گیگابایت رم عرضه می‌شوند. از نظر ظرفیت حافظه داخلی هم حرف زیادی برای گفتن ندارند و از ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برند. البته به لطف پشتیبانی از کارت حافظه microSD می‌توانید این ظرفیت را تا حدی افزایش بدهید.

انرژی گوشی‌های نوکیا C20 و C10 از طرف باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از سرعت شارژ ۵ واتی پشتیبانی می‌کنند. اگرچه گوشی نوکیا C20 از فناوری ۴G بهره می‌برد، ولی کاربران نوکیا C10 باید به اینترنت ۳G بسنده کنند. برای خرید نوکیا C20 باید مبلغ ۹۰ یورو بپردازید و با پرداخت ۷۵ یورو می‌توانید نوکیا C10 را بخرید.

