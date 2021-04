به گزارش تعداد زیادی از کاربران، به نظر می‌رسد گوشی وان‌پلاس ۹ پرو که پرچم‌دار جدید شرکت وان‌پلاس هم به حساب می‌آید از مشکل داغ شدن شدید بهره می‌برد.

وان‌پلاس اوایل فروردین ماه امسال بود که از گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ رونمایی کرد که شامل دو مدل استاندارد و پلاس می‌شوند. اما حالا که کمتر از ۲۰ روز از معرفی آن‌ها می‌گذرد، کاربران زیادی را شاهد هستیم که در توییتر و انجمن وان‌پلاس، از مشکل داغ شدن بیش از حد وان‌پلاس ۹ پرو گله‌مند هستند و امیدوار به اینکه شرکت چینی راه حلی برای این مشکل پیش رویشان قرار دهد.

اینطور که به نظر می‌رسد، مشکل داغ شدن وان‌پلاس ۹ پرو زمانی جدی می‌شود که یک سری فعالیت‌های خاص انجام می‌گیرد. طبق گفته‌ی بسیاری از این کاربران، زمانی گوشی شروع به داغ شدن بیش از حد می‌کند که از اپلیکیشن دوربین استفاده شود. مثلا یکی از کاربران گفته وقتی در وضوح ۴K مشغول ضبط ویدیویی با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه بود، گوشی تنها به مدت ۱ دقیقه توانست به فیلم گرفتن ادامه دهد و بعد از آن هشدار داغی بیش از حد برایش به نمایش درآمد. بعد از اینکه اخطار یاد شده به نمایش درآمد، گوشی فعالیت‌های پردازشی را محدود می‌کرد تا دمای پردازنده کاهش پیدا کند.

کاربر دیگری هم مدعی شد هنگام ضبط ویدیو در وضوح ۴K و با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه، گوشی تنها ۲ دقیقه و ۲۱ ثانیه دوام آورد و سپس آنقدری داغ شد که اخطار یاد شده به نمایش درآمد. اگرچه مدت زمان ضبط ویدیو تا داغی بیش از حد ثابت نیست اما به نظر می‌رسد اپلیکیشن دوربین قطعا یکی از بخش‌های دردسرساز و تاثیرگذار در این زمینه است. چون برخی از کاربران گفته بودند زمان داغ شدن گوشی، اپلیکیشن دوربین تنها اپلیکیشن در حال اجرا بود.

شرایط دیگری که باعث داغ شدن بیش از حد وان‌پلاس ۹ پرو می‌شد، هنگام شارژ بود. البته اینطور که به نظر می‌رسد، حتی ایستان زیر نور مستقیم آفتاب و کار کردن با گوشی هم در داغ کردن آن بی‌تاثیر نبود که خب یکی از مشکلات بزرگ دارندگان گوشی‌های قدرتمند در تابستان همین داغ شدن است اما معمولا آنقدری نیست که آن را مشکل در نظر بگیریم. برخی‌ها نیز به این نکته اشاره داشتند که گوشی در مراحل اولیه‌ی راه‌اندازی آنقدر داغ کرد که نتوانستند این فرایند را به اتمام برسانند. البته احتمال اینکه این مدل مشکل‌دار بوده باشد زیاد است چون در تمام شرایط بالا، داغ کردن تا حدودی طبیعی است.

اینکه این مشکل فقط برای یک سری از مدل‌ها پیش آمده قطعی است و مانند بخارگرفتگی لنز دوربین سری نوت ۲۰، مشکلی نیست که برای همه‌ی مدل‌ها بوجود آمده باشد. اما خب تعداد کاربرانی که از این بابت گله‌مند هستند کم نیست. حال باید دید وان‌پلاس چه موضعی در قبال این اتفاقات می‌گیرد و آیا اصلا این موضوع را یک مشکل از سوی خود می‌داند یا خیر.

مقایسه‌ی دوربین وان‌پلاس ۹ پرو با گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس

منبع: PhoneArena

The post بسیاری از کاربران وان‌پلاس ۹ پرو با مشکل داغ شدن بیش از حد آن مواجه شده‌اند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala