بالگرد مریخ‌پیمای نبوغ که برای پرواز در جو رقیق مریخ آماده می‌شود، برای نخستین بار عملکرد پره‌های خود را آزمایش کرد.

نبوغ (Ingenuity) 18 فوریه (۱ اسفند) به همراه مریخ‌نورد پشتکار (Perseverance Rover) به مریخ رسید و در هفته‌ی گذشته طی چند مرحله از شکم این مریخ‌نورد بیرون آمد تا در سطح مریخ تنها شود. اکنون با سپری کردن موفق سرمای شدید شب‌های مریخ، بالگرد سیستم‌های دیگر خود را آزمایش می‌کند و کم‌کم برای پرواز آماده می‌شود.

در ساعت‌های گذشته این بالگرد قفل روتورهای خود را باز کرد و برای نخستین بار در سطح سیاره‌ی سرخ این پره‌ها را با سرعت ۵۰ دور در دقیقه به حرکت درآورد.

دانلود mp4

نخستین پرواز مریخ‌نورد، برای ۱۱ آوریل (۲۲ اسفند) برنامه‌ریزی شده است. پروازی که به گفته‌ی ناسا همانند پرواز برادران رایت که نخستین پرواز کنترل‌شده و موتوردار روی زمین را انجام دادند، یک پرواز تاریخ‌ساز خواهد بود زیرا برای نخستین بار یک ساخته‌ی بشر در سیاره‌ای دیگر پروازی کنترل‌شده را تجربه خواهد کرد.

دانلود mp4

طی این پرواز بالگرد نبوغ برای مدت ۳۰ ثانیه در ارتفاع ۳ متری سطح مریخ معلق خواهد ماند. در همین هنگام مریخ‌نورد پشتکار هم از بالگرد فاصله می‌گیرد و به منطقه‌ای می‌رود که دید خوبی به سراسر میدان پروازی درنةر گرفته شده برای «نبوغ» داشته باشد.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، بالگرد مریخ‌پیمای نبوغ در ادامه مأموریت‌های پیچیده‌تر و مسیرهای پروازی متنوع‌تری را دنبال خواهد کرد. این مسافر کوچک هیچ ابزار علمی با خود حمل نمی‌کند اما مراحل پرواز را به کمک دوربین وضوح بالای خود ثبت و مستندسازی خواهد کرد.

مأموریت نبوغ در حقیقت آزمونی برای بررسی توانایی پرواز در جو رقیق مریخ است و در صورت موفقیت مأموریت‌های آینده به این سیاره شامل یک هلیکوپتر هم خواهد بود که می‌تواند به عنوان دستیاری برای مریخ‌نوردهای اصلی عمل کند.

مریخ‌نورد پشتکار سلفی دوتایی خود با بالگرد نبوغ را به اشتراک گذاشت

عکس کاور: عکسی از پره‌های بالگرد نبوغ در سطح مریخ

Credit: NASA/JPL-Caltech

منبع: JPL

The post بالگرد نبوغ برای نخستین بار پره‌های خود را در مریخ حرکت داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala