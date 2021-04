شایعه‌های منتشر شده ادعا می‌کنند که اپل می‌خواهد از نسخه‌های به‌روز شده‌ی آیپد مینی و آیپد پرو در نیمه‌ی اول امسال رونمایی کند. این شایعه‌ها همچنین می‌گویند که حتی ممکن است در این ماه شاهد رونمایی از مدل‌های جدید این آیپد‌ها باشیم.

بعد از منتشر شدن این شایعه‌ها در گذشته، به‌تازگی خبر‌هایی به بیرون درز کرده‌اند که این خبر‌ها شامل تصاویری هستند که پیش نمایشی را از طراحی ظاهری کلی و ماژول دوربین به کار رفته در این دستگاه‌ها را نشان می‌دهند.

این تصاویر جدید که توسط یکی از افشاکنندگان دنیای تکنولوژی و نویسده‌ی محصولات اپل به نام Sonny Dickson در توییتر منتشر شده است، ماکت مدل‌های بعدی آیپد پرو ۱۱ اینچ، ۱۲٫۹ اینچ و نسل بعدی آیپد مینی ۶ را نشان می‌دهد.

به طور معمول این ماکت‌ها براساس فایل‌های CAD ساخته می‌شوند که این فایل‌ها از زنجیره‌ی تأمین‌کننده‌ی چینی قطعات بدست می‌آیند. در کل باید گفت که این ماکت‌ها توسط تولیدکنندگان قاب‌های محافظ قبل از رونمایی رسمی از محصول نهایی استفاده می‌‌شوند.

شاید قابل بحث‌ترین نکته درباره‌ی عکس‌های منتشر شده شکل ظاهری آیپد مینی است. نگاهی به بدنه‌‌ی این آیپد نشان می‌دهد که اپل در نسل بعدی آیپد مینی از طراحی ظاهری مشابه با نسل‌های قبلی آن استفاده کرده است. با توجه به این موضوع، آیپد مینی دارای دکمه‌ی هوم و نمایشگری با حاشیه‌های زیاد در قسمت بالایی و پایینی خود است.

البته باید بگوییم که Dickson درباره‌ی نسل بعدی آیپد مینی می‌گوید که بدنه‌‌ی آن در مقایسه با مدل‌های کنونی اندکی ضخیم‌تر است. تحلیلگر باسابقه‌ی محصولات اپل مینگ چی کو، عقیده دارد که اپل ممکن است در نسل بعدی آیپد مینی از نمایشگری با اندازه‌ای در حدود ۸٫۵ تا ۹ اینچ استفاده کند.

Mark Gurman از نشریه‌ی بلومبرگ هم نظری مشابه با کو داشته و می‌گوید که نسل بعدی آیپد مینی نمایشگر بزرگتری را خواهد داشت. با وجود مطرح شدن این ادعا‌ها توسط این اشخاص هنوز نمی‌دانیم که اپل با کاهش حاشیه‌های نمایشگر از نمایشگر بزرگتری در آیپد مینی استفاده خواهد کرد یا که اپل می‌خواهد با افزایش ابعاد آیپد مینی از نمایشگر بزرگتری در آن استفاده کند.

در ضمن سخت است که بخواهیم ابعاد دقیق نسل بعدی آیپد مینی را از روی تصاویر منتشر شده و ماکت این آیپد تشخیص دهیم. همچنین سایت ژاپنی Mac Otakara ادعا کرده است که آیپد مینی ۶ نمایشگری ۸٫۴ اینچ خواهد داشت و اپل حاشیه‌های نمایشگر به کار رفته در این آیپد را کاهش داده است.

این نشریه همچنین ادعا کرده است که آیپد مینی ۶ طراحی ظاهری مشابه آیپد ایر ۳ خواهد داشت و اپل در این مدل از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID در دکمه‌ی هوم و پورت لایتنینگ استفاده کرده است. این سایت همچنین می‌گوید که انتظار نمی‌رود اپل تغییرات زیادی را در طراحی ظاهری نسل بعدی آیپد ایر و آیپد پرو ایجاد کند.

اپل احتمالا آیفون تاشو را جایگزین آیپد مینی خواهد کرد

همچنین مینگ چی کو پیش‌تر مدعی شده بود که اپل در حال توسعه‌ی آیپد مینی با نمایشگر Mini-LED است که شاید منظور کو از این آیپد مینی همان آیپد مینی باشد که ابعاد آن افزایش یافته است. با این وجود نمی‌دانیم که آیپد مینی موجود در این تصاویر همان آیپد مینی مورد نظر کو است یا نه.

بعد از آیپد مینی و صحبت درباره‌ی کوچکترین عضو خانواده‌ی آیپد‌ها، اکنون نوبت آیپد پرو است. نگاهی به ماکت این آیپد‌های پرو نشان می‌دهد که همانند آیپد پرو عرضه شده در سال ۲۰۲۰، این ماکت‌ها هم دارای ماژول دوربین دو گانه با سنسور LiDAR هستند.

البته به نظر می‌رسد که برجستگی ماژول دوربین نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچ آیپد پرو از مدل ۱۱ اینچی این آیپد، کمتر است. شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که گویا اپل ماژول دوربین آیپد پرو بعدی را به گونه‌ای طراحی کرده است که لنز‌های تشکیل‌دهنده‌ی این ماژول دارای برجستگی کمتری هستند. با این وجود باید گفت که ماژول دوربین همچنان دارای برجستگی است.

همچنین در این ماکت‌های آیپد پرو شاهد استفاده از طراحی با حاشیه‌ی کم نمایشگر و مشابه مدل کنونی این دستگاه هستیم. نکته‌ی جالب توجه در این ماکت‌ها این است که «رابط هوشمندی» (Smart Connector) که اپل در آیپد‌های پرو از آن استفاده می‌کند به‌طور مشکوکی در پایین مدل ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو وجود ندارد.

اپل ممکن است به زودی از آیپد مینی پرو ۵G رونمایی کند

Dickson در صحبت‌های انجام شده با نشریه‌ی MacRumors این موضوع را تأیید کرده است که ماکت ساخته شده از آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی دارای رابط هوشمند در هیچ جای بدنه‌ی خود نبود. با توجه به این موضوع، سخت است که بگوییم حذف شدن این پورت از ماکت این دستگاه به صورت عمدی رخ داده یا که اشتباهی است که در زمان ساخت این ماکت رخ داده است.

علاوه‌بر این، سخت است که بخواهیم از روی این تصاویر منتشر شده اندازه‌ی دقیق نمایشگر آیپد‌های پرو را تشخیص دهیم. با این وجود تنها می‌توانیم بگوییم که تغییر زیادی در طراحی ظاهری آیپد‌های پرو رخ نداده است.

Gurman درباره‌ی آیپد‌های پرو جدید می‌گوید که این دستگاه‌های جدید دارای تراشه‌ی به‌روز A14X هستند که از لحاظ قدرت پردازشی مشابه تراشه‌ی جدید اپل M1 است که اپل در مک‌بوک ایر، مک‌بوک پرو و مک‌ مینی جدید از آن استفاده می‌کند.

آیپد پرو جدید با پورت تاندربولت و نمایشگر mini-LED به‌زودی معرفی می‌شود

همچنین اپل در آیپد پرو‌های بعدی از دوربین‌های بهتری استفاده خواهد کرد. شایعه‌های منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که اپل حداقل در آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچ از نمایشگر Mini-LED استفاده خواهد کرد. استفاده از این نمایشگر باعث خواهد شد که این آیپد در زمان نمایش محتوا بتواند این کار را با روشنایی و کنتراست بیشتری نمایش دهد.

این شایعه‌ها مطابق با ادعا‌های مطرح شده‌‌ی دیگری هستند که عنوان می‌کنند استفاده از نمایشگر به‌روز و با فناوری جدید تنها محدود به مدل ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو خواهد بود. گزارش‌های منتشر شده همچنین ادعا می‌کنند که اپل در حال آزمایش آیپد پرویی با پورت تاندربولت است.

استفاده از پورت تاندربولت باعث می‌شود که این دستگاه‌ها را بتوان به دستگاه‌های دیگری مانند نمایشگر‌های خارجی، حافظه‌های خارجی و دستگاه‌های جانبی دیگر متصل کرد. در ضمن وجود این پورت باعث خواهد شد که کاربران بتوانند در زمان انتقال اطلاعات این کار را با سرعت بیشتری انجام دهند.

با وجود مطرح شدن این ادعاها، هنوز نمی‌دانیم که اپل از این پورت در مدل‌های نهایی آیپد پرو ۲۰۲۱ استفاده خواهد کرد یا نه. اکنون اپل سال‌هاست که از پورت تاندربولت در مک‌ها استفاده می‌کند، با این وجود در آیپد پرو و آیپد ایر جدید تنها شاهد وجود پورت استاندارد USB-C هستیم.

در نهایت باید بگوییم که ما مشتاقانه منتظر شنیدن جزئیات بیشتری درباره‌ی رویداد احتمالی اپل در ماه آوریل (فروردین) هستیم. با این وجود Gurman ادعا کرده است که اپل می‌خواهد به‌زودی و شاید در این ماه از مدل‌های جدید آیپد پرو ۱۱ اینچ و ۱۲٫۹ اینچ رونمایی کند. با وجود این هنوز نمی‌دانیم که اپل با برگزاری یک رویداد آنلاین از این آیپد‌های جدید رونمایی خواهد کرد یا رونمایی از این دستگاه تنها با منتشر کردن اطلاعیه‌های خبری صورت می‌گیرد.

کد مخفی در iOS 14.5 بتا تراشه‌ی قدرتمند و کم‌مصرف آیپد پروی بعدی را لو داد

منبع: MacRumors

The post ماکت‌های لو رفته طراحی ظاهری آیپد پرو بعدی و آیپد مینی ۶ را نشان می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala