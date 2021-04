طبق گزارش سایت DigiTimes، شیائومی و اوپو با توسعه‌ی چیپست ۵G قصد دارند وابستگی خود را به مدیاتک و کوالکام کاهش دهند. در این گزارش آمده که چیپست‌های موردنظر در اواخر ۲۰۲۱ یا اوایل ۲۰۲۲ معرفی خواهد شد. به نظر می‌رسد چیپست این شرکت‌ها از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز شبکه‌های ۵G پشتیبانی می‌کنند.

همانطور که احتمالا می‌دانید، دولت چین و شرکت‌های این کشور اخیرا توجه زیادی به توسعه‌ی تراشه‌ها نشان داده‌اند تا در این زمینه وابستگی کمتری به شرکت‌های خارجی داشته باشند. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که هواوی به دلیل تحریم‌های آمریکا تا حد زیادی امکان تولید تراشه‌های موردنظر خود را از دست داده است. طبق این تحریم‌ها، شرکت‌های سازنده‌ی چیپست‌ها اگر از فناوری‌های آمریکایی استفاده کنند، نمی‌توانند تراشه‌های موردنیاز هواوی را در اختیار این شرکت قرار دهند.

مدتی قبل هم اعلام شد که اوپو برای توسعه‌ی تراشه‌های اختصاصی خود یک تیم به رهبری یکی از مدیران ارشد سابق کوالکام تشکیل داده است. شیائومی هم به تازگی از یک چیپ پردازنده‌ی تصویر به نام Surge C1 رونمایی کرده که به طور مستقل از چیپست مرکزی موبایل می‌تواند کار خود را انجام دهد. شیائومی در سال ۲۰۱۷ هم از یک چیپست رونمایی کرد و به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک از چیپست ۵G اختصاصی خود رونمایی خواهد کرد.

چیپست‌های اختصاصی به شرکت‌ها اجازه می‌دهند که مواردی مانند مصرف انرژی و عملکرد کلی را با توجه به نیازهای خود بهینه‌سازی کنند. با این حال، این تلاش‌ها منجر به کنار گذاشتن کامل تراشه‌های مدیاتک و کوالکام نخواهد شد. علاوه بر شرکت‌های چینی، به نظر می‌رسد گوگل پیکسل ۶ نیز همراه با چیپست اختصاصی به دست کاربران می‌رسد. بنابراین همانطور که می‌بینید، شرکت‌های زیادی می‌خواهند شانس خود را در این زمینه امتحان کنند.

هر آنچه باید درباره‌ی چیپست موبایل (SoC) بدانید

منبع: Android Authority

The post شیائومی و اوپو در حال ساخت چیپست ۵G هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala