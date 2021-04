با معرفی سری گلکسی S21، حالا تمام توجه طرفداران سامسونگ به گوشی‌های تاشوی این شرکت معطوف شده است. اگرچه سال گذشته گلکسی زد فلیپ در کنار گلکسی S20 معرفی شد، اما سامسونگ برای سری S21 تصمیم گرفت آن را زودتر از موعد همیشگی معرفی کند و در نتیجه خبری از نسل بعدی گلکسی زد فلیپ نشد.

اگرچه طی ماه‌های گذشته شایعاتی مبنی بر افزایش تعداد گوشی‌های تاشوی سامسونگ مطرح شده بود، اما حالا طبق یک گزارش جدید فقط باید انتظار معرفی گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۲ را در نیمه‌ی دوم سال جاری میلادی داشته باشیم. در همین زمینه باید به گلکسی زد فولد لایت اشاره کنیم که قرار بود با قیمت پایین‌تر راهی بازار شود ولی حداقل امسال شاهد معرفی آن نخواهیم بود.

طبق یکی دیگر از شایعات جدید، سامسونگ در حال ساخت یک گوشی تاشوی مبتنی بر دو لولا است. گرچه در گزارش موردنظر آمده که این گوشی تا انتهای سال جاری میلادی معرفی خواهد شد، اما گزارش‌های موثقی برای تایید این شایعه وجود ندارد و بنابراین به احتمال زیاد امسال شاهد معرفی آن نخواهیم بود.

در هر صورت با توجه به اینکه سامسونگ در سال ۲۰۲۱ مدل جدید سری گلکسی نوت را معرفی نمی‌کند، این شرکت توجه بیشتری به گوشی‌های تاشوی خود نشان خواهد داد تا بتوانند فروش بیشتری نسبت به نسل‌های قبلی داشته باشند.

