دقایقی پیش سه خدمه‌ی تازه‌ی ایستگاه فضایی بین‌المللی با فضاپیمای سایوز MS-18 که به افتخار یوری گاگارین، نخستین انسانی که به فضا رفت نامگذاری شده، به این آزمایشگاه مداری زمین رسیدند.

فضانوردان «اولگ نویتسکی» (Oleg Novitskiy) و «پیوتر دوبروف» (Pyotr Dubrov) از آژانس فضایی روسیه (Roscosmos) و «مارک وانده هی» (Mark Vande Hei) از ناسا ظهر امروز توسط فضاپیمای سایوز MS-18 حرکت خود را از زمین آغاز کرده بودند. موشک سایوز در ساعت ۰۳:۴۲ بامداد منطقه‌ی زمانی شرقی (۱۲:۱۲ به وقت تهران) از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان راهی فضا شد تا با دو دور گردش پیرامون زمین، طی سفری سه ساعته به ایستگاه فضایی بین‌المللی برسد.

سایت پرتاب ۳۱/۶ در پایگاه فضایی بایکونور، در نزدیکی سایت پرتابی قرار دارد که «یوری گاگارین» در تاریخ ۱۲ آوریل ۱۹۶۱ (۲۳ فروردین ۱۳۴۰) یعنی ۶۰ سال پیش، به عنوان نخستین انسان، راهی فضا شده بود. به مناسبت بزرگداشت این سالگرد، فضاپیمای سایوز در این مأموریت به نام «یوری گاگارین» (Yu. A. Gagarin) نامگذاری شده است.

نویتسکی پس از تأیید عملیاتی بودن پرتاب امروز گفت: «برای ما افتخار بزرگی است که سالگرد نخستین پرواز به فضا را با مأموریت خود جشن بگیریم.» دوبروف هم خاطرنشان کرد: «برای من افتخار ویژه‌ای است که نخستین پرواز خود را در چنین تاریخ مهمی انجام می‌دهم.»

وانده هی فضانورد ناسا هم با اشاره به اینکه حضور یک آمریکایی و همکاری‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها از زمان مأموریت «وستوک» (Vostok) یوری گاگارین است، گفت: «زمانی که کار را آغاز کردیم، با هم رقابت می‌کردیم و این یکی از دلایل موفقیت در عصر فضا بود. اما هر چه زمان گذشت فهمیدیم که با همکاری مشترک می‌توانیم به موفقیت‌های بیشتری هم برسیم. این مسیر همچنان پایدار است و امیدوارم در آینده هم ادامه یابد.»

در حال حاضر وانده هی آخرین فضانورد آمریکایی است پس از ۲۶ سال پرتاب مشترک، با فضاپیمای سایوز روسیه پرواز می‌کند. حضور او در این مأموریت نتیجه‌ی همکاری میان ناسا، شرکت خدمات فضایی آمریکا، آکسیم اسپیس و آژانس فضایی روسیه است. پیش‌بینی می‌شود که همکاری مشترک با پرواز فضانوردان روسیه به کمک فضاپیماهای تجاری دراگون اسپیس‌ایکس و استارلاینر بویینگ از سر گرفته شود اما زمان انجام این کار هنوز مشخص نیست.

در این پرواز «ملاقات سریع» فضانوردان ناسا و روسیه در ساعت ۰۷:۰۷ صبح منطقه‌ی زمانی شرقی (۱۵:۳۷ به وقت تهران) به ایستگاه فضایی بینن‌المللی رسیدند و کپسول سایوز با نام «یوری گاگارین» به ماژول راسوت (Rassvet) متصل شد.

ایستگاه فضایی بین‌المللی یک ماه کاری شلوغ در پیش دارد

ورود این فضانوردان به ایستگاه آغاز مجموعه جابه‌جایی‌های پیوسته بین زمین و ایستگاه در یک ماه آینده است. پیش از این کپسول سرنشین‌دار دراگون اسپیس‌ایکس جای خود را در ایستگاه عوض کرده بود تا محل اتصال قبلی، برای پیوستن فضاپیمای فضانوردان مأموریت کرو-۲ در هفته‌های آینده آماده باشد.

انتظار می‌رود که خدمه‌ی مأموریت سایوز MS-18 به عنوان نخستین فضانوردان «اعزام ۶۵» (Expedition 65) در شش ماه اول حضور در ایستگاه فضایی بین‌المللی در پیشبرد بیش از ۲۶۰ آزمایش علمی مشارکت کنند که ۴۰ مورد از آن‌ها برای نخستین بار انجام خواهد شد.

آزمایش‌های علمی بی‌نظیری که فضانوردان کرو-۱ در فضا انجام دادند

همچنین کمک به گسترش توانایی‌های ایستگاه بخش دیگری از مأموریت آنان خواهد بود. وانده هی در عملیات نصب آرایه‌های خورشیدی تازه مشارکت خواهد داشت. یک کپسول باری دراگون اسپیس‌ایکس آرایه‌های خورشیدی تازه‌ای را به ایستگاه می‌رساند تا ظرفیت منبع تغذیه‌ی ایستگاه را برای مأموریت‌های بعدی و فعالیت در سال‌های آینده افزایش دهد.

نویتسکی و دوبروف هم قرار است برای اتصال ماژول آزمایشگاهی تازه‌ی روسیه با نام «نائوکا» (Nauka) در ماه جولای (تیر) آماده باشند.

عکس کاور: اتصال کپسول فضایی سایوز روسیه با نام «یوری گاگارین» به ایستگاه فضایی بین‌المللی

