سونی حدودا ۵ روز دیگر، در تاریخ ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) رویدادی را برگزار خواهد کرد که طی آن از گوشی‌های جدید این شرکت رونمایی می‌شود. در همین راستا شرکت ژاپنی امروز تیزری را از این رویداد منتشر کرد که مهارت و تخصص شرکت در زمینه‌ی دوربین، کیفیت صدا و همچنین نمایی از گوشی‌های مورد انتظار را نشان می‌دهد.

سونی اگرچه در جمع برترین سازندگان گوشی‌های هوشمند دیده نمی‌شود اما همه‌ی کاربران از بابت کیفیت بالای محصولات این شرکت کاملا مطمئن هستند. وضعیت شرکت ژاپنی در این زمینه به خوبی شرکت‌های قدرتمند بازار نیست اما خب بنا به دلایلی تلاش آن به ساخت گوشی‌های هوشمند همچنان ادامه دارد و به‌زودی هم شاهد مدل‌های جدیدی خواهیم بود که با برند سونی راهی بازار می‌شوند.

در رویدادی که قرار است ۵ روز دیگر یعنی در تاریخ ۲۵ فروردین شاهد برگزاری آن باشیم، ‌احتمالا گوشی‌های سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ و اکسپریا ۱۰ مارک ۳ به عنوان جانشینان دو مدل سال گذشته‌ی خود رونمایی می‌شوند. البته این مراسم فقط برای دو گوشی یاد شده نیست و قطعا شاهد معرفی سخت‌افزارهای دیگری نظیر هدفون، دوربین و لوازم حرفه‌ای دیگر خواهیم بود.

اینطور که از رندرها فهمیدیم و این ویدیو به نمایش گذاشته، ظاهرا طراحی گوشی‌های سونی قرار نیست خیلی دستخوش تغییرات اساسی شوند و احتمالا با محصولاتی طرف هستیم که تقریبا ظاهری مشابه نسل گذشته دارند. طبق شایعات، قرار بود روی پنل پشتی این دو گوشی شاهد حضور ۳ دوربین باشیم که ویدیوی دوم این موضوع را رسما تایید می‌کند. البته گفته می‌شود دوربین سوم، لنز پریسکوپی خواهد داشت که متاسفانه فعلا نمی‌دانیم چه توانایی‌هایی در زمینه‌ی بزرگ‌نمایی دارد.

در این ویدیو اما سونی نگاهی به گوشی‌های اکسپریا ۱ مارک ۲ و اکسپریا پرو به عنوان گوشی‌های قدرتمند کنونی خود داشت که هم اکنون در بازار موجود هستند و قیمت نسبتا بالایی هم دارند. جالب اینجاست که در همین تیزر، شاهد نماهایی از بخش فیلم، موسیقی و بازی و سرگرمی سونی هم بودیم. حال اینکه در رویداد پیش رو چه اتفاقات مرتبطی با این زمینه‌ها قرار است رخ دهد پرسشی است که باید کمتر از یک هفته برای دستیابی به پاسخ آن منتظر بمانیم.

