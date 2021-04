آیفون ۱۳ پرو نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و %۱۵ تا %۲۰ مصرف انرژی کمتری دارد

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در مدل‌های پرو آیفون ۱۳ از نمایشگر‌های با مصرف کم انرژی LTPO استفاده خواهد کرد. انجام این کار توسط اپل باعث می‌شود که این آیفون‌ها بتوانند محتوا را با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز نمایش دهند. این اطلاعات جدید توسط منابع افشاکننده‌ی اطلاعات صنعتی بدست آمده و در نشریه‌ی تایوانی DigiTimes چاپ شده است.

در این گزارش تازه منتشر شده آمده است که تأمین‌کنندگان نمایشگر برای اپل یعنی دو شرکت کره‌ای سامسونگ و LG دیسپلی در حال ایجاد برخی تغییرات در خط تولید خود هستند تا بتوانند که پنل‌های OLED LTPO مورد نیاز اپل برای استفاده در آیفون‌های بعدی را تولید کنند. به نظر می‌رسد که آماده‌سازی خط تولید و تغییر آن از تولید نمایشگر‌های LTPS به LTPO، تا پایان نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ اتفاق خواهد افتاد.

البته باید بگوییم که حتی با رخ دادن این تغییرات و تولید نمایشگر‌های LTPO در نیمه‌ی اول امسال، با توجه به تغییرات رخ داده و اضافه شدن مراحل دیگر به فرایند توسعه‌‌ی این نمایشگر‌ها، ظرفیت تولید این نمایشگر‌ها کمتر از نمایشگر‌های LTPS قبلی خواهد بود.

این نشریه‌ در گزارش خود گفته است:

«شرکت‌های سامسونگ دیسپلی و LG دیسپلی هم اکنون در حال تولید و عرضه‌ی نمایشگر‌های LTPS OLED برای آیفون‌ها هستند. با این وجود این شرکت‌ها در حال تغییر خط تولید ۶G OLED اختصاص داده شده به اپل از تولید نمایشگر‌های LTPS، به نمایشگر‌های LTPO هستند.»

«منابع افشا‌کننده‌ی اطلاعات اضافه کرده‌اند که بعد از رخ دادن این تغییر در خط تولید در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱، ظرفیت خط تولید کاهش خواهد یافت زیرا برای تبدیل نمایشگر‌های LTPS به LTPO فرایند اضافه‌ای به نام مرحله‌ی اکسیده شدن نیاز است.»

علاوه‌بر سامسونگ و LG دیسپلی، گویا اپل به دنبال یک شرکت چینی تولیدکننده‌ی نمایشگر به نام BOE است تا بتواند این شرکت را هم به مجموعه شرکت‌های تأمین‌کننده‌ی نمایشگر‌های خود برای آیفون‌های ۱۳ اضافه کند.

با وجود اینکه شرکت چینی BOE در آزمون مربوط به بررسی کنترل کیفیت مردود شده است، اما گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که این شرکت در حال بررسی و آزمایش نمایشگر‌های LTPO در یکی از بخش‌های اختصاص داده شده به اپل در یکی از کارخانه‌های خود در چین است.

این گزارش همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که اپل در ماه سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۰ به این شرکت اجازه داده است که تا پنل‌های OLED مورد نیازش را تأمین کند. انتظار می‌رفت که اپل در سال گذشته از نمایشگر‌های LTPO در آیفون‌های ۲۰۲۰ استفاده کند. همچنین پیش‌بینی می‌شد که این نمایشگر‌ها ProMotion باشند و بتوانند محتوا را با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز نمایش دهند.

آیفون ۱۳ با نمایشگر LTPO AMOLED ساخت سامسونگ عرضه می‌شود

با وجود مطرح شدن گزارش‌های بسیار زیاد درباره‌ی این موضوع، تحلیلگر نمایشگر Ross Young در ماه جولای (تیر) سال گذشته پیش‌بینی کرد که اپل از چنین نمایشگری در آیفون‌های ۱۲ استفاده نخواهد کرد. او همچنین گفت که اپل از چنین نمایشگر‌هایی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز در آیفون‌های عرضه شده در سال ۲۰۲۱ استفاده خواهد کرد.

البته باید گفت که انجام این کار برای اپل آسان نخواهد بود، بدون شک یکی از مشکل‌های احتمالی که اپل ممکن است در این مسیر با آن مواجه شود این است که این نمایشگر‌ها به دلیل داشتن نرخ نوسازی بالا، مصرف انرژی بیشتری را هم خواهند داشت.

البته باید بگوییم که DigiTimes گزارش می‌دهد که آیفون‌های ۱۳ پرو با وجود برخورداری از نمایشگر‌ جدید، %۱۵ تا %۲۰ مصرف انرژی کمتری را خواهند داشت. با وجود اینکه در این گزارش به علت رخ دادن این صرفه‌جویی در مصرف انرژی اشاره‌‌ای نشده است، اما این احتمال وجود دارد که این کاهش در مصرف انرژی به دلیل استفاده‌ی اپل از تراشه‌ی جدید A15 در آیفون‌های بعدی باشد.

آیفون ۱۳ پرو ممکن است عکاسی پرتره‌ی پیشرفته‌تر و رنگ مشکی مات داشته باشد

در سال ۲۰۱۷ اپل برای اولین‌بار از نمایشگر ProMotion با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز در آیپد پرو استفاده کرد. با وجود اینکه اکنون در حدود ۴ سال از انجام این کار می‌گذرد، اما تاکنون اپل از چنین نمایشگر‌هایی در آیفون‌ها استفاده نکرده است.

بدون شک استفاده از نمایشگر‌هایی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز در آیفون‌ها باعث خواهد شد که آیفون‌های مجهز به این نمایشگر‌های جدید در مقایسه با آیفون‌ها کنونی که دارای نمایشگری با نرخ نوسازی ۶۰ هرتز هستند، محتوا را به شکل روان‌تری در زمان انجام بازی و گشتن در محیط آیفون و اپ‌ها نمایش دهند.

تحلیلگر باسابقه‌ی محصولات اپل مینگ چی کو عقیده دارد که اپل در مدل پرو آیفون‌های ۱۳ از نمایشگر‌ی با نرخ نوسازی بالا استفاده خواهد کرد. همچنین یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Max Weinbach هم عقیده دارد که علاوه‌بر استفاده اپل از نمایشگر با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز در مدل‌های پرو آیفون ۱۳، تمامی آیفون‌های ۲۰۲۱ دارای نمایشگر همیشه روشن خواهند بود.

ماکت آیفون ۱۳ پرو طراحی جدید ناچ آن را نشان می‌دهد

