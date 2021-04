بر اساس گزارش‌های جدید از طرف منابع خبری مختلف، سامسونگ می‌خواهد میلیون‌ها پنل اولد ساخت LG را برای تلویزیون‌های خود خریداری کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا مقامات این دو شرکت برای توافق بر سر این معامله با یکدیگر دیدار داشته‌اند. طبق این قرارداد، شرکت LG در نیمه‌ی دوم سال جاری ۱ میلیون پنل اولد را در اختیار سامسونگ قرار می‌گیرد و سال آینده این تعداد به ۴ میلیون پنل افزایش پیدا می‌کند. اگر این معامله نهایی شود، یک اقدام بی‌سابقه از طرف سامسونگ خواهد بود.

گفتنی است سامسونگ حدود ۶ سال قبل از بازار تلویزیون‌های اولد خارج شد. در حال حاضر شرکت LG پنل‌های اولد را برای ساخت تلویزیون در اختیار شرکت‌هایی مانند سونی، Vizio و هایسنس قرار می‌دهد. سال گذشته خبر توسعه‌ی خطوط تولید پنل‌های اولد LG منتشر شد و گفته می‌شود این شرکت در سال جاری می‌تواند حدود ۸ میلیون پنل اولد را برای تلویزیون‌ها تولید کند.

گزارش امروز نشان می‌دهد که سامسونگ برای بخشی از تلویزیون‌های خود می‌خواهد پنل‌های LCD را کنار بگذارد و در عوض از فناوری اولد بهره ببرد. باید خاطرنشان کنیم حتی تلویزیون‌های QLED سامسونگ هم از پنل‌های LCD بهره می‌برند. سال گذشته سامسونگ اعلام کرد که تولید پنل‌های LCD را به دلیل افزایش رقابت بین شرکت‌ها متوقف خواهد کرد اما بعد از آغاز بحران کرونا و افزایش تقاضا، عملی کردن این تصمیم را به تعویق انداخته است.

اگرچه سال گذشته قیمت پنل‌های LCD رو به کاهش بود، اما امسال قیمت این پنل‌ها در حال افزایش هستند و به نظر می‌رسد تصمیم سامسونگ برای حرکت به سمت تلویزیون‌های اولد به همین موضوع برمی‌گردد.

در حالی که سامسونگ می‌خواهد برای تلویزیون‌های خود از پنل‌های اولد LG استفاده کند، این شرکت همچنین مشغول توسعه‌ی پنل‌های QD-QLED برای نسل جدید تلویزیون‌ها است و قرار است به‌زودی مدل اولیه‌ی تلویزیون مبتنی بر این فناوری برای تعدادی از مشتریان بالقوه ارسال شود.

سامسونگ به غیر از توسعه‌ی فناوری QD-QLED، بودجه‌ی زیادی را برای آماده‌سازی پنل‌های micro-LED اختصاص داده است. اگرچه سامسونگ از این فناوری برای تعدادی از تلویزیون‌های گران‌قیمت خود استفاده کرده، اما کارشناسان می‌گویند که کاربران برای خرید تلویزیون‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی مبتنی بر این فناوری باید سال‌ها صبر کنند.

