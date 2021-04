ساعاتی قبل چند منبع مختلف اعلام کردند که ساخت پیکسل ۵a منتفی شده است اما گوگل خیلی سریع به این خبر واکنش نشان داد و شایعه‌ی موردنظر را تکذیب کرد.

یکی از افشاگران مشهور به نام جان پروسر چند ساعت قبل اعلام کرد که به دلیل کمبود جهانی تراشه، گوگل ساخت این گوشی را لغو کرده است. همچنین در ادامه سایت معتبر Android Central هم به نقل دو منبع این خبر را تایید کرد. به نظر می‌رسد گوگل هم برای ساخت این گوشی با مشکل کمبود جهانی تراشه دست و پنجه نرم می‌کند و به همین خاطر بر اساس بیانیه‌ی گوگل، این گوشی فقط راهی بازار آمریکا و ژاپن خواهد شد.

بر اساس اطلاعات فاش شده از پیکسل ۵a، این گوشی شباهت زیادی به نسل قبلی دارد و از بین ویژگی‌های آن می‌توانیم به نمایشگر ۶.۲ اینچی با رزولوشن FHD+ و دوربین دوگانه اشاره کنیم. گوگل در ماه می (اردیبهشت) قصد دارد کنفرانس سالانه‌ی I/O را به صورت مجازی برگزار کند و احتمالا در همین رویداد پیکسل ۵a معرفی خواهد شد.

همچنین باید نسل جدید گوشی پرچم‌دار گوگل به نام پیکسل ۶ هم اشاره کنیم که طبق گزارش‌ها، از چیپست اختصاصی بهره می‌برد. در هر صورت همانطور که احتمالا می‌دانید، گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی گوگل در برخی کشورها طرفداران زیادی دارند و باید ببینم آیا پیکسل ۵a هم می‌تواند نظر کاربران را جلب کند یا نه.

از چیپست اختصاصی گوگل پیکسل ۶ چه انتظاراتی می‌توانیم داشته باشیم؟

منبع: The Verge

The post گوگل شایعات لغو ساخت پیکسل ۵a را تکذیب کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala