به نظر می‌رسد که کمبود قطعات مورد نیاز در صنعت تکنولوژی در حال تأثیر گذاشتن بر روی اپل است. گزارش‌هایی به تازگی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند این کمبود قطعات غول دنیای تکنولوژی را مجبور کرده است تا سفارش‌های مربوط به مونتاژ مک‌بوک و آیپد را به تأخیر بیندازد.

با وجود اینکه تصور می‌شد وضعیت اپل در مقایسه با دیگر رقیبان خود در مواجهه با کمبود تراشه در جهان بهتر است، اما به نظر می‌رسد که این وضعیت باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای اپل هم شده است.

اطلاعات منتشر شده توسط نشریه‌ی Nikkei Asia نشان می‌دهند که اپل مجبور است تا تولید برخی مدل‌های مک‌بوک و آیپد را به دلیل کمبود تراشه در جهان، به تأخیر بیندازد. البته باید گفت که در این گزارش اشاره‌ای به مدل مک‌بوک و آیپد که تولید آن‌ها به تعویق خواهد افتاد، نشده است.

به نظر می‌رسد که رخ دادن این اتفاق در جهان بر روی مرحله‌ی نهایی مونتاژ که قطعات بر روی مدار ساخته شده قرار می‌گیرند، تأثیر می‌گذارد. این اطلاعات توسط یکی از منابع افشا‌کننده‌ی اطلاعات منتشر شده که نامی از آن فاش نشده است.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل بخش نامشخصی از سفارش‌های مربوط به تهیه‌ی قطعات را به تأخیر انداخته و این سفارش‌ها را از نیمه‌ی اول، به نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ منتقل کرده است. با این وجود باید بگوییم که گویا آیفون با وجود تقاضای بالا از طرف کاربران از این مشکل جان سالم به در برده است.

با این وجود منابع اطلاعاتی Nikkei Asia عنوان می‌کنند که آیفون‌ هم در حال گذراندن شرایط سختی است. در گذشته تصور می‌شد که اپل به دلیل توانایی در فراهم کردن قطعات مورد نیازش در حجم‌های بسیار بالا، در دراز مدت حتی از کمبود قطعات در جهان سود خواهد برد.

یکی از تحلیلگران Wedbush پیش‌بینی کرده بود که اپل به صورت بالقوه حجم بسیار زیادی از قطعات را در انبار خود دارد تا بتواند با این بحران پیش آمده ناشی از کمبود قطعات به شکل بهتری مواجه شود.

ماکت‌های لو رفته طراحی ظاهری آیپد پرو بعدی و آیپد مینی ۶ را نشان می‌دهند

منبع: Appleinsider

The post کمبود تراشه در جهان ممکن است باعث تأخیر در تولید مک‌بوک و آیپد شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala