راهنمای خرید آیفون ۱۲؛ هرآنچه باید پیش از خرید بدانید

اگرچه اندکی دیرتر از زمان‌بندی همیشگی، خانواده آیفون ۱۲ اپل طی ماه اکتبر سال گذشته میلادی از راه رسید و این خانواده حالا شامل چهار آیفون تازه می‌شود که گستره وسیعی از قیمت‌گذاری‌ها را در بر می‌گیرند. موبایل‌های تازه از راه رسیده اپل قرار است حسابی از کاربران دلبری کنند و انبوهی از قابلیت‌های جدید و دیده‌نشده را با خود به همراه بیاورند. این‌ها برخی از هیجان‌انگیزترین آیفون‌هایی هستند که اپل طی چند سال اخیر ساخته، اما آیا چهار موبایل مورد اشاره می‌توانند آنقدر ترغیب‌کننده ظاهر شوند که حتی کاربران اندرویدی هم بالاخره تصمیم به مهاجرت بگیرند؟ در این راهنمای خرید آیفون ۱۲ همین موضوع را بررسی می‌کنیم و از جنبه‌های مختلف موبایل‌های جدید اپل می‌گوییم تا راحت‌تر قادر به تصمیم‌گیری راجع به خرید هر یک از مدل‌های دلخواهتان باشید.

خانواده اپل آیفون ۱۲ در یک نگاه

آیفون جدید در چهار مدل از راه می‌رسد. به ترتیب از ارزان‌ترین تا گران‌قیمت‌ترین، آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس را داریم. ابعاد نمایشگر در هر مدل با دیگری فرق دارد و ضمنا باید منتظر رنگ‌ها، چیدمان دوربین‌ها و فضای ذخیره‌سازی متغیر میان این چهار دستگاه باشید.

تمام موبایل‌های جدید اپل از اتصالات ۵G پشتیبانی می‌کنند که این روزها به استانداردی تازه تبدیل شده و حتی راهش را به برخی نقاط ایران نیز باز کرده است. اپل در جریان مراسم معارفه آیفون‌های ۱۲ حسابی را روی پتانسیل‌های بالقوه ۵G مانور داد.

آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند. هردو موبایل همراه با سیستم دوربین اصلی سه‌گانه از راه می‌رسند که به ثبت تصاویری به مراتب بهتر از سیستم دوربین دوگانه‌ی موجود در آیفون‌های غیر پرو می‌پردازد. مدل‌های پرو ضمنا مشخصات سخت‌افزاری اندک بهتر مانند رم بیشتر دارند. آیفون ۱۲ پرو مکس هم نسبت به آیفون ۱۲ پرو چند مزیت دارد که برجسته‌ترین مزیت‌ها، ابعاد بزرگ‌تر و ظرفیت بیشتر باتری هستند.

در تغییری بزرگ، هیچ‌یک از آیفون‌های جدید اپل همراه با شارژر یا هدفون درون جعبه از راه نمی‌رسند. درون جعبه هرکدام از مدل‌های آیفون ۱۲ صرفا شاهد یک موبایل، یک کابل USB-C به لایتنینگ و دفترچه راهنما خواهید بود. اپل می‌گوید که حذف شارژر و هدفون برای محافظت از محیط زیست و کاهش ضایعات الکترونیکی بوده، اما حرف این کمپانی آنقدرها خریدار ندارد و منتقدان از این می‌گویند که اپل پیش از هر چیز به دنبال صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید و بسته‌بندی بوده که در ابعاد کلان تفاوت‌هایی اساسی برای این کمپانی به وجود خواهند آورد.

آیا موبایل‌های آیفون ۱۲ ارزش خرید دارند؟

برای هرکسی که درون اکوسیستم اپل محبوس شده باشد، خرید آیفون ۱۲ اصلا نیازی به فکر کردن هم ندارد. و وقتی به مقایسه آخرین آیفون‌ها با بهترین موبایل‌های موجود در جهان اندروید می‌پردازید، نمی‌توان خیلی ساده به نتیجه‌گیری واضحی دست پیدا کرد. پرچمداران اندرویدی چند مزیت نسبت به آیفون‌های جدید دارند. بسیاری از این موبایل‌ها همراه با نمایشگرهایی با نرخ به‌روزرسانی بالاتر از راه می‌رسند و بنابراین حداقل در ظاهر، عملکردی روان‌تر از خود به نمایش در می‌آیند. برخی از همین موبایل‌ها شارژ بسیار سریع، باتری‌های غول‌آسا، دوربین‌های تحسین‌برانگیز و قابلیت‌های ارزش افزوده مانند شارژ وایرلس معکوس نیز دارند.

اما آنچه به صورت تضمینی با آیفون‌های جدید گیرتان می‌آید، عملکرد بی‌نقص سخت‌افزار و نرم‌افزار است. اپل می‌گوید چیپست تعبیه شده در این موبایل‌ها «سریع‌ترین چیپی است که تاکنون در یک اسمارت‌فون به کار گرفته شده». آیفون ۱۲ در بنچمارک‌های گوتاگون عملکردی به مراتب بهتر از موبایل‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ مانند وان پلاس ۸T و یا Asus ROG Phone 3 داشته است.

هر چهار مدل آیفون ۱۲ همراه با چیدمان دوربین متفاوت از دیگری از راه می‌رسند، اما در عین حال همگی قادر به ثبت تصاویری بسیار حیرت‌انگیز و خوش‌رنگ و لعاب هستند. اگر تصویربرداری با موبایل برایتان از اهمیت فراوان برخوردار است، انتخاب بهتر این خواهد بود که به سراغ مدل‌های پرو بروید که از نظر تصویربرداری، بخش اعظمی از پرچمداران اندرویدی را نیز کنار می‌زنند.

در نهایت اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که موبایل‌های کوچک‌تر و جمع‌وجورتر را ترجیح می‌دهید، آیفون ۱۲ مینی برای شما ساخته شده. با استانداردهای کنونی، این موبایلی کوچک است که البته سخت‌افزار، قابلیت‌ها و کیفیت ساختش فدای این ابعاد نامتعارف‌تر نشده. در دنیای اندروید هنوز نمی‌توان جایگزینی حقیقی برای آیفون ۱۲ مینی یافت، اما در آینده نزدیک می‌توان منتظر پیروی تولیدکنندگان اسمارت‌فون‌های اندرویدی از رویه آغاز شده با آیفون ۱۲ مینی بود.

در نهایت پیشنهاد کردن موبایلی که نیازمند یک تغییر اکوسیستم اساسی است آسان نیست و اگر پیشتر یکی از دیوایس‌های سری آیفون ۱۱ را خریده باشید هم هیچ ضرورتی برای ارتقا به سری آیفون ۱۲ وجود ندارد. اما آیفون ۱۲ بدون هیچ تردید بسیار قدرتمند ظاهر شده و دقیقا همان چیزی است که موبایل‌های اپل به آن شهرت دارند.

متخصصین راجع به خانواده آیفون ۱۲ چه می‌گویند؟

اکثر منتقدین در نقدهای خود، آیفون ۱۲ مینی را «بهترین موبایل جمع‌وجوری که امروز می‌توان یافت» توصیف کرده‌اند. البته که این دستگاه نواقص خود را هم دارد. برای مثال دوربین آیفون ۱۲ مینی برخلاف مدل‌های پرو با انبوهی از قابلیت‌ها و گزینه‌های متعدد از راه نمی‌رسند و تعبیه دستگاه روی پایه شارژ وایرلس هم مشکلاتی برای کاربران به وجود آورده. اما بزرگ‌ترین دلایل خرید این دستگاه، ابعاد و قیمت‌گذاری‌اش هستند. همانطور که منتقدین نیز پیشتر اشاره کرده‌اند «کیفیت ساخت و عملکرد حیرت‌انگیزی که در این موبایل با چنین قیمتی گیرتان می‌آید، واقعا معرکه است».

در این بین آیفون ۱۲ اندکی کمتر تحسین‌برانگیز ظاهر شده است. البته این‌طور نیست که دستگاه مورد اشاره به صورت خاص نواقصی غیر قابل چشم‌پوشی داشته باشد. با آیفون ۱۲ همچنان عملکرد فوق سریع، نمایشگر بسیار زیبا و کیفیت ساخت بالا را شاهد خواهید بود. اما آیفون ۱۲ در جایی در خانواده جدید قرار گرفته که با نگاهی به آیفون ۱۲ پرو با حافطه رم بیشتر، دوربین بهتر و کیفیت ساخت پریمیوم‌تر، پیشنهادش به خریداران بالقوه دشوار می‌شود.

اگر به دنبال بهترین تجربه ممکن باشید، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس باید تنها انتخاب‌هایتان باشند. آیفون ۱۲ پرو حدودا ۱۵۰ دلار گران‌قیمت‌تر از آیفون ۱۲ استاندارد قیمت‌گذاری شده اما ۲ گیگابایت حافظه رم بیشتر، امکان پخش ویدیوی ۴K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه، سنسور اضافه دوربین، سنسور لایدار و کیفیت ساخت بهتر نسبت به مدل پایینی خود دارد.

از سوی دیگر، آیفون ۱۲ پرو مکس برای هرکسی ساخته شده که نمایشگر غول‌آسا و عمر باتری طولانی‌مدت را طلب می‌کند. ساختار دوربین این دستگاه هم با آیفون ۱۲ پرو متفاوت است و به سنسور اصلی بسیار بزرگ‌تری مجهز شده است. اما باید اشاره کرد که در تصاویر ثبت شده به صورت آزمایشی، تفاوتی آنقدرها معنادار میان خروجی تصویر دور موبایل مشاهده نشده است. نمایشگر و عمر باتری، بدون هیچ تردید بزرگ‌ترین وجوه تمایز هستند.

نظر برخی منتقدین راجع به خانواده آیفون ۱۲

رسانه Anand Tech می‌گوید که از منظر طراحی «خانواده آیفون ۱۲ بدون هیچ تردید مثل تنفس یک هوای تازه در لاین‌آپ دیوایس‌های اپل به حساب می‌آید». در بررسی این رسانه گفته می‌شود که آیفون ۱۲ ارزش خرید بالاتری نسبت به مدل‌های پرو دارد. «شما همچنان یک نمایشگر معرکه، همان عملکرد عالی، عمر باتری تقریبا یکسان و تجربه کار با دوربین یکسان به صورت روزمره را با ۲۰۰ دلاز هزینه کمتر گیر می‌آورید».

از طرف دیگر، خبرگزاری Tech Crunch می‌گوید که آیفون ۱۲ مینی جذاب‌ترین انتخاب در لاین‌آپ آیفون ۱۲ است و این دستگاه صرفا برای عاشقان موبایل‌های جمع‌وجور ساخته نشده است. این رسانه می‌گوید که آیفون ۱۲ مینی نسبت به آیفون ۱۲ استاندارد هیچ ضعفی ندارد «و در ازای پولی که بابتش می‌پردازید، بسیار ارزشمندتر ظاهر می‌شود. شاید به خاطر عملکرد بهتر دوربین به دنبال مدل‌های پرو بروید، اما در هر حوزه دیگری آیفون ۱۲ مینی تمام نیازهایتان را برطرف خواهد کرد».

CNET در بررسی خود می‌نویسد که بهبودهای به وجود آمده در عملکرد دوربین، تنها دلیل برای خرید آیفون ۱۲ پرو مکس نیست. این موبایل برای افرادی ساخته شده که به هر دلیلی به دنبال نمایشگر غول‌آسا می‌گردند، البته همین رسانه اضافه می‌کند که iOS به خوبی از مزیت‌های چنین نمایشگر بزرگی استفاده نمی‌کند. CNET می‌گوید که عمر باتری معرکه هم یکی دیگر از دلایل خرید گران‌قیمت‌ترین آیفون اخیر است.

وضعیت دوربین خانواده آیفون ۱۲ چطور است؟

سیستم دوربین موجود در آیفون ۱۲ مینی، همان سیستمی است که در آیفون ۱۲ استاندارد نیز خواهید یافت. این یعنی دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی در پشت دیوایس‌ها و یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی سلفی که پشت بریدگی نمایشگر پنهان شده گیرتان خواهد آمد. در این دو موبایل خبری از دوربین تله‌فوتو با زوم دو برابری موجود در آیفون ۱۲ پرو یا دوربین تله‌فوتو با زوم ۲.۵ برابری در آیفون ۱۲ پرو مکس نیست. اما دوربین‌های آیفون ۱۲ مینی و ۱۲ همچنان در اکثر شرایط‌های نوری عملکردی عالی از خود به نمایش می‌گذارند. کیفیت تصاویر به دست آمده از سنسور اصلی و سنسور عریض معرکه است، شاهد بالانسی زیبا میان دامنه داینامیک و کنتراست خواهید بود و هیچ مشکلی از نظر دقت رنگی به چشم نخواهد خورد. اما یکی از برجسته‌ترین چیزهایی که با عدم خرید آیفون‌های پرو از دست خواهید داد، قابلیت تصویربرداری پرتره در شب است.

آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس همراه با سنسور جدید لایدار از راه می‌رسند که فوکوس تصویر را در شرایط کم‌نور بهبود می‌بخشد. این موبایل‌ها ضمنا به قابلیت‌های نرم‌افزاری تازه مانند دامنه داینامیک بالا در ویدیوهای ۴K و ۶۰ فریم بر ثانیه و همینطور پرتره در شرایط کم‌نور مجهز شده‌اند.

در مجموع سه دوربین روی پنل پشتی این موبایل‌ها می‌یابید. پیش از هر چیز یک دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی داریم، سپس یک دوربین عریض ۱۲ مگاپیکسلی و یک دوربین تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۲ برابری در مدل پرو یا زوم اپتیکال ۲.۵ برابری در پرو مکس. بعد هم نوبت به یک دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی در جلو می‌رسد که از سیستم تشخیص چهره Face ID پشتیبانی می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین دلایل هیجان‌زدگی مردم برای آیفون ۱۲ پرو مکس، سنسور اصلی بسیار بزرگ‌ترش است. پرو مکس به سنسوری اصلی با ابعاد ۴۷ درصد بزرگ‌تر مجهز شده که در تئوری به عملکرد بهتر در شرایط کم‌نور و افکت بوکه طبیعی‌تر منجر می‌شود. اما گرچه همه‌چیز روی کاغذ بی‌نظیر به نظر می‌رسد، در بسیاری از بنچمارک‌ها مشخص شده که عملکرد دوربین پرو و پرو مکس اساسا یکسان است. البته که با دوربین تله‌فوتوی ۲.۵ برابری، می‌توانید منتظر زوم عمیق‌تر درون عکس‌ها باشید. اما به عنوان یک قاعده کلی، کیفیت تصویر اساسا یکسان خواهد بود.

کیفیت فیلم‌برداری تمام آیفون‌های جدید معرکه است، اما آیفون ۱۲ پرو مکس تحسین‌برانگیزترین عملکرد را از خود به نمایش می‌گذارد. ویدیوهای ۴K و ۶۰ فریم بر ثانیه ثبت شده با سنسور اصلی بزرگ دستگاه بسیار شفاف و خوش‌منظر از آب در می‌آیند. این دوربین به شکلی غیر قابل باور بدون لرزش و باثبات عمل می‌کند و رنگ‌ها هم شباهت بسیار زیادی به رنگ‌های دنیای واقعی دارند.

آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس می‌توانند ویدیوهایی با Dolby Vision HDR نیز ضبط کنند. ویدیوهای HDR روشنایی بسیار بیشتری نسبت به ویدیوهای عادی دارند و جزییات را نیز دقیق‌تر به تصویر می‌کشند. همین ویدیوها در نهایت تبدیل به تصویری بسیار مشابه به آنچه در دنیای واقعی می‌بینید خواهند شد و طبف رنگی بسیار گسترده‌تر است. متاسفانه اما مانیتورهای چندانی در بازار کنونی نداریم که از Dolby Vision HDR پشتیبانی کنند، ولی کماکان شاهد تفاوتی محسوس در قیاس با ویدیوهای استاندارد خواهید بود.

عمر باتری در سری آیفون ۱۲ چگونه است؟

با درنظرگیری اختلاف ابعاد و ظرفیت‌های باتری در مدل‌های مختلف آیفون ۱۲، مشخصا باید منتظر عمر باتری متفاوت در هر دستگاه باشید. علی‌رغم جذابیت‌های انکارناپذیر چنین ابعاد جمع‌وجوری، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف آیفون ۱۲ مینی، باتری کوچکی است که درون بدنه‌اش جای گرفته.

این موبایل می‌تواند برای یک روز کامل یا ۵ ساعت استفاده مداوم عمر باتری داشته باشد که رقمی آنقدرها معرکه نیست و مشخصا به خوبی عمر باتری موبایل‌های بزرگ‌تر ظاهر نمی‌شود. ضمنا چنین دستگاهی قرار نیست به صورت خاص از نظر مصرف انرژی بهینه باشد، زیرا به چیپست قدرتمند A14 مجهز شده که انرژی فراوانی طلب می‌کند. این احتمالا بزرگ‌ترین نکته‌ای باشد که هنگام خرید یک موبایل کوچک مانند آیفون ۱۲ مینی باید در ذهن داشته باشید.

آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو همراه با باتری ۲۸۱۵ میلی‌آمپر ساعتی یکسانی از راه می‌رسند و بنابراین جای تعجب ندارد که عمر باتری هر دو بسیار شبیه به دیگری است. از این دو دستگاه می‌توانید برای یک روز و نیم استفاده کنید و باتری برای شش ساعت استفاده مداوم از نمایشگر کفایت خواهد کرد.

بهترین عملکرد در این حوزه متعلق به آیفون ۱۲ پرو مکس است که همراه با باتری ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعتی از راه می‌رسد. با این موبایل می‌توانید بعد از هر شارژ کامل به استفاده ۸ ساعته از نمایشگر بپردازید و هنگام مصرف بهینه‌تر نیز آیفون ۱۲ پرو مکس برای نزدیک به ۲ روز کامل همراهی‌تان خواهد کرد. این عمر باتری معرکه، تنها یکی از دلایلی است که پرو مکس را به بهترین گزینه در خانواده تازه از راه رسیده اپل تبدیل می‌کند.

و البته نباید این بحث مهم را از یاد ببریم که اپل تنها یک کابل تبدیل USB-C به لایتنینگ در جعبه هر چهار موبایل قرار داده و خبری از یک شارژر نیست. به این ترتیب باید شارژر USB-C را به صورت جداگانه تهیه کنید که ۱۹ دلار قیمت‌گذاری شده است. در حوزه شارژ وایرلس نیز، یک شارژر MagSage بالغ بر ۴۰ دلار هزینه روی دست‌تان می‌گذارد و دستگاه را با سرعت ۱۵ وات شارژ می‌کند که دو برابر بیشتر از ۷.۵ وات پیشین است. متاسفانه اما برای دستیابی به این سرعت، باید به سراغ شارژر‌های مگ‌سیف رسمی اپل بروید. هنگام استفاده از یک شارژر استاندارد Qi که توسط تولیدکنندگان دیگر ساخته و عرضه شده، در نهایت به سرعتی بالاتر از همان ۷.۵ وات قبلی دست نخواهید یافت.

عملکرد و نرم‌افزار

تا جایی که به پرفورمنس مربوط می‌شود، خبر خوب اینست که می‌توانید منتظر عملکرد عالی در تمام دیوایس‌ها باشید. اصلی‌ترین تفاوت سخت‌افزاری میان موبایل‌های اپل، در میزان حافظه رم پدیده می‌آید و همگی نیز به چیپست A14 Bionic مجهز شده‌اند. آیفون‌ها معمولا بهترین عملکرد را در بازار داشته‌اند و این رویه کماکان با آیفون ۱۲ ادامه یافته است. هنگام استفاده روزمره از این موبایل‌ها، از سرعت و کارایی بسیار بالای آن‌ها شگفت‌زده خواهید شد. از سوی دیگر، A14 Bionic در بنچمارک‌ها بسیار بهتر از اسنپدراگون ۸۶۵ کوالکام ظاهر شده است.

آیفون‌های ۱۲ در تمام تست‌های بنچمارک سربلند بوده‌اند و هیچ مشکلی از نظر کاهش سرعت دیوایس‌ها یا اجرای اپلیکیشن با تاخیر به چشم نمی‌خورد. بنابراین اگر به دنبال موبایلی هستید که سالیان سال دوام می‌آورد، شواهد تاکنون نشان داده‌اند که آیفون ۱۲ گزینه‌ای ایده‌آل از این منظر خواهد بود. و ضمنا اپل تا ۴ الی ۵ سال بعد از عرضه دیوایس‌هایش به پشتیبانی نرم‌افزاری از آن‌ها ادامه می‌دهد و از این بابت هم خیالتان کاملا راحت خواهد بود.

حالا که صحبت از نرم‌افزار شد، باید گفت که سیستم عامل iOS 14 اپل انبوهی از قابلیت‌های جدید را به دیوایس‌ها آورده که پیشتر در سیستم عامل اندروید مشاهده شده‌اند. احتمالا بزرگ‌ترین تغییر، ویجت‌های iOS 14 باشند. هر توسعه‌دهنده اپلیکیشنی حالا می‌تواند یک ویجت مخصوص برای اپلیکیشن خود بسازد، آن هم در ابعاد و اشکال گوناگون. به این ترتیب کنترل چیزهایی مانند پادکست‌ها روی صفحه هوم موبایل یا با خبر شدن از وضعیت آب‌وهوا با تنها یک نگاه به نمایشگر دستگاه بسیار آسان‌تر می‌شود.

از دیگر تغییرات iOS 14 می‌توان به App Library اشاره کرد که نزدیک‌ترین چیزی است که به منوی کشویی اپلیکیشن‌ها روی iOS گیرمان آمده است. سپس می‌توانید منتظر رابط کاربری جمع‌وجورتر و حالت تصویر در تصویر باشید. اگرچه امکانات شخصی‌سازی آنقدرها گسترده نیست، اما تمام این تغییرات به شکلی یکدست و کارآمد پیاده‌سازی شده‌اند.

رقبا و گزینه‌های جایگزین

با این چهار آیفون جدید، اپل عمدتا در صدد رقابت با خودش بوده است. و مصرف‌کنندگان نیز در نهایت رای خود را با پول درون جیبشان اعلام خواهند کرد. به عبارت دیگر، آن‌ها آیفونی را خواهند خرید که بیشتر با وضعیت اقتصادی‌شان جور در می‌آید. بنابراین می‌توان انتظار داشت که اکثریت مردم به سراغ آیفون ۱۲ مینی یا آیفون ۱۲ استاندارد خواهند رفت و آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس به همان اندازه محبوب نخواهند بود. از طرف دیگر، هر زمان که یک خانواده جدید از راه می‌رسد، اپل قیمت مدل‌های قدیمی‌تر را کاهش می‌دهد و آن دیوایس‌ها هم ناگهانی مخاطبانی تازه می‌یابند. امسال این رویه با آیفون SE، آیفون XR و آیفون ۱۱ تکرار شد که حالا قیمتی ارزان‌تر از آیفون‌های جدید دارند.

در قلمروی اندروید هم گزینه‌های خوبی به چشم می‌خورد. تا جایی که به قیمت‌گذاری مربوط می‌شود، آیفون ۱۲ مینی ۶۹۹ دلاری رقابتی مستقیم را با امثال گوگل پیکسل ۵، سامسونگ گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و وان‌ پلاس ۸T تجربه می‌کند. با نگاهی به آیفون ۱۲ نیز موبایلی ۷۹۹ دلاری داریم که می‌تواند با پرچمداران مقرون به صرفه مانند وان پلاس ۸ پرو یا موتورولا اج مقایسه شود.

و سپس به گران‌قیمت‌ترین موبایل‌ها می‌رسیم و اینجاست که اپل به رقابت با گلکسی اس ۲۰ یا نوت ۲۰ سامسونگ می‌پردازد. ال‌جی V60، موتورولا اج پلاس، اکسپریا ۱ مارک ۲ و اکسپریا ۵ مارک ۲ سونی هم از دیگر رقبای ۱۰۰۰ دلاری آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس هستند.

پاسخی به سوالات رایج راجع به آیفون ۱۲

آیا آیفون ۱۲ از ۵G پشتیبانی می‌کند؟

بله، تمام موبایل‌های خانواده آیفون ۱۲ از ۵G پشتیبانی می‌کنند.

آیا آیفون ۱۲ پورت USB-C دارد؟

متاسفانه نه. اپل امسال بار دیگر به سراغ پورت لایتنینگ رفته است.

آیا آیفون ۱۲ جک هدفون دارد؟

خیر، هیچ‌کدام از مدل‌های آیفون ۱۲ به جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون مجهز نشده‌اند. اپل اکنون چند سالی است که پشتیبانی از جک هدفون را در موبایل‌هایش متوقف کرده و این رویه عوض نخواهد شد.

آیا آیفون ۱۲ از شارژ وایرلس پشتیبانی می‌کند؟

بله! تمام موبایل‌های این سری به قابلیت مگ‌سیف با امکان شارژ وایرلس ۱۵ واتی مجهز شده‌اند. با متدهای نرمال نیز می‌توان به شارژ این موبایل‌ها پرداخت، اما سرعت شارژ از مگ‌سیف پایین‌تر خواهد بود.

آیا آیفون ۱۲ قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت دارد؟

یک‌جورهایی. آیفون‌های جدید از یک سیم کارت فیزیکی و یک eSIM پشتیبانی می‌کنند. پشتیبانی از eSIM هنوز آنقدرها در جهان فراگیر نشده است.

آیا آیفون ۱۲ درگاه حافظه مایکرو اس‌دی دارد؟

خیر. آیفون ۱۲ اپل بدون درگاه کارت حافظه از راه می‌رسد. این موضوع راجع به تمام آیفون‌های تاریخ مصداق داشته است.

آیفون ۱۲ با چه میزان رم و حافظه داخلی عرضه می‌شود؟

آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی همراه با ۴ گیگابایت رم از راه می‌رسند و می‌توانید آن‌ها را در سه مدل با ظرفیت‌های داخلی ۶۴ یا ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت خریداری کنید. آیفون‌های پرو ۶ گیگابایت حافظه رم دارند و با حافظه داخلی ۱۲۸ یا ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت روانه بازار شده‌اند.

آیا این دیوایس‌ها اسپیکر استریو دارند؟

بله، آیفون ۱۲ به دو اسپیکر مجهز شده که صدای استریو و بسیار با کیفیت تولید می‌کنند.

آیفون ۱۲ در چه رنگ‌هایی عرضه شده؟

موضوع بستگی به مدل مد نظرتان دارد. آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ استاندارد در رنگ‌های مشکی، سفید، قرمز، سبز و آبی عرضه شده‌اند. آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس هم در رنگ‌های نقره‌ای، طلایی، گرافیت و آبی به دست مشتریان می‌رسند.

نقد و بررسی آیفون ۱۲؛ بالاخره آیفونی جدید!

منبع: Android Authority

The post راهنمای خرید آیفون ۱۲؛ هرآنچه باید پیش از خرید بدانید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala