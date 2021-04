شیائومی به‌تازگی از جدیدترین مچ‌بند سلامتی خود با نام می بند ۶ رونمایی کرد (در برخی مناطق از این محصول با نام می اسمارت بند ۶ یاد می‌شود). گجتی که در راستای ادامه‌ی روند موفقیت‌آمیز نسل‌های گذشته به بازار آمد تا بار دیگر شاهد محصولی ارزشمند، با امکانات فراوان و البته قیمت مناسب باشیم که می‌تواند اساسی‌ترین نیازهای یک کاربر نیمه‌حرفه‌ای را در زمینه‌ی سلامتی پوشش دهد. از آن جایی که این محصول به‌تازگی رونمایی شده و اطلاعات زیادی در اختیار کاربران قرار ندارد تا ارزش خرید آن را به نسبت نسل گذشته مقایسه کنند، تصمیم گرفتیم به بررسی مچ‌بند شیائومی می بند ۶ بپردازیم تا ببینیم آیا این گجت همانند سری ۵ و قبل‌تر ارزش خرید دارد یا خیر.

شیائومی هر سال در کنار گوشی‌های خود از یک مچ‌بند هم رونمایی می‌کند. جالب‌تر اینکه هر سال، قیمتی که برای این مچ‌بندها در نظر گرفته می‌شود کمتر از ۵۰ یورو است تا بدین ترتیب تقریبا همه‌ی کاربران توانایی خرید آن‌ها را داشته باشند. می بند ۶ هم اصلا از این قاعده مستثنی نیست و با همان سیاست کاربر پسند شیائومی مبنی بر عرضه‌ی محصولی غنی از امکانات و البته باکیفیت اما در عین حال با قیمت مناسب راهی بازار شد.

مچ‌بند جدید شیائومی اکنون اندکی بزرگ‌تر شده، می‌تواند میزان اکسیژن خون را بسنجد، از حالت‌های ورزشی جدیدی پشتیبانی می‌کند و بسیاری موارد دیگر که در ادامه به بررسی کامل تمام این امکانات و قابلیت‌ها خواهیم پرداخت. البته قبل از بررسی باید به این نکته هم اشاره کنیم که شرکت‌های دیگری هم در زمینه‌ی تولید مچ‌بند هوشمند فعالیت می‌کنند و گاهی اوقات شاهد رونمایی از گجت‌هایی از این شرکت‌ها هستیم که بسیار بیشتر از قیمتی که دارند ارزشمند هستند اما خب نام شیائومی به واسطه‌ی عملکرد خوبی که در زمینه‌ی تولید گوشی‌های هوشمند داشته و محبوبیت بالای خود در این بخش، بیشتر سر زبان‌هاست و طبیعی است می بند‌ها بیشتر در‌ مرکز توجه قرار داشته باشند.

می‌بند ۶ مورد نظر به مدت ۷ روز، با آپدیت نرم‌افزاری شماره‌ی ۱.۰.۰.۲۶ در کنار گوشی گوگل پیکسل ۵ مورد بررسی قرار گرفت.

اما قبل از اینکه وارد جزئیاتی شویم که در طول بررسی متوجه شدیم، باید به نکات و مواردی اشاره کنیم که از می بند ۶ می‌دانیم تا از مواردی نظیر قیمت، قابلیت‌ها و مشخصات روی کاغذ آن مطلع شویم. می بند ۶ در مدلی که برای بازار جهانی در نظر گرفته شده، از NFC پشتیبانی نمی‌کند و این قابلیت تنها در مدلی که برای بازار کشور چین در نظر گرفته شده در دسترس است. البته مدلی بدون پشتیبانی از NFC هم در چین به فروش می‌رسد که به نسبت مدل جهانی قیمت کمتری دارد. به صورت کلی، می بند ۶ در سه مدل عرضه می‌شود که قیمت هر یک از آن‌ها به شرح زیر است:

می بند ۶ نسخه‌ی مخصوص بازار جهانی بدون پشتیبانی از NFC: با قیمت ۵۳ دلار

می بند ۶ نسخه‌ی مخصوص بازار چین بدون پشتیبانی از NFC: با قیمت ۳۵ دلار

می بند ۶ نسخه‌ی مخصوص بازار چین با پشتیبانی از NFC: با قیمت ۴۲ دلار

لازم به ذکر است یکی از مدل‌هایی که در چین به فروش می‌رسند از سرویس پرداخت و دستیار صوتی ژیائو شیائومی هم بهره می‌برند. اما خبری از این ویژگی‌ها در مدل جهانی نیست. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمتی که شیائومی برای این مچ‌بند در نظر‌ گرفته عالی است و تقریبا می‌توان گفت هر کاربری که در کنار گوشی هوشمند خود به دنبال یک گجت هوشمند سلامتی می‌گردد و با قیمت بالایی مواجه شده، می‌تواند می بند ۶ را به عنوان یک گزینه‌ی ارزشمند در نظر داشته باشد.

مچ‌بند شیائومی می بند ۶ از نمایشگر بزرگ‌تری به نسبت قبل بهره می‌برد که پنلی از جنس AMOLED داشته، از حدودا دو برابر فعالیت‌های بدنی بیشتری پشتیبانی می‌کند، سنجش اکسیژن خون به آن اضافه شده، در حین خواب می‌تواند کیفیت تنفس شما را بررسی کند و بسیاری موارد دیگر که البته شاید برای دارندگان کنونی مچ‌بندهای می بند ۴ یا ۵ دلایل ترغیب‌کننده‌ای برای ارتقا به مدل ۶ نباشند اما قطعا اگر کسی بخواهد بین این محصول و نمونه‌های مشابه با قیمت بالا نظیر فیت‌بیت یکی را انتخاب کند، می بند ۶ ارزشمندتر خواهد بود.

متاسفانه شیائومی از این بابت که می بند ۶ در کدام کشورها در دسترس قرار می‌گیرد توضیحی ارائه نداده اما می‌توان تا حدودی با اطمینان گفت تمام بازارهایی که می بند ۴ و ۵ در آن به فروش رفتند، می بند ۶ را هم موجود خواهند کرد که از جمله این بازارها می‌توان به کشور خودمان اشاره کرد. این مچ‌بند در شش رنگ مشکی، نارنجی، زرد، زیتونی، کرم و آبی به فروش می‌رسد. مشخصات کامل می‌بند ۶ را هم می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

مشخصات مربوط به نمایشگر می‌بند ۶ ۱.۵۶ اینچ AMOLED با پوشش محافظ ضد جذب اثرانگشت – ۱۵۲ × ۴۸۶ پیکسل – ۳۲۶ پیکسل بر هر اینچ – بیشینه‌ی روشنایی ۴۵۰ نیت سنسورها سنسور سنجش ضربان قلب – سنسور سه محوره‌ی شتاب‌سنچ – سنسور سه‌محوره‌ی ژیروسکوپ – سنسور سنجش میزان اکسیژن خون باتری ۱۲۵ میلی‌آمپر ساعت – ۱۴ روز ماندگاری در صورت استفاده‌ی سبک و معمولی اتصالات بلوتوث نسخه‌ی ۵.۰ قابلیت‌ها پشتیبانی از ۳۰ حالت مختلف ورزشی – حالت تشخیص خودکار ۶ حرکت مختلف – سنجش اکسیژن خون – پایش خواب – تمرین تنفس – پایش استرس – قابلیت‌های مخصوص پایش سلامت بانوان – اطلاعات فعالیت‌های شخصی (PAI) – هشدار عدم فعالیت – ریموت دوربین استاندارد مقاومتی ۵ATM – مقاومت در برابر فشار آب تا عمق ۵۰ متر – مقاومت در برابر نفوذ آب باران و دوش گرفتن اپلیکیشن‌های سازگار Mi Wear و Mi Fit نوع شارژ مغناطیسی دستگاه‌های پشتیبانی شده اندروید ۵.۰ و بالاتر – iOS 10 و بالاتر ابعاد ۱۲.۷ × ۱۸.۶ × ۴۷.۴ میلی‌متر = مچ‌بند

۱۵۵ – ۲۱۹ میلی‌متر = بند رنگ‌بندی مشکی، نارنجی، زرد، زیتونی، کرم، آبی

اما می‌پردازیم به بررسی مچ‌بند شیائومی می بند ۶ تا ببینیم آیا این محصول می‌تواند در حال حاضر بهترین انتخاب برای آن دسته از کاربرانی باشد که به دنبال گجت سلامتی با قیمت مناسب می‌گردند یا خیر.

طراحی؛ همان همیشگی

شیائومی سری می بند خود را با طراحی تقریبا مشابهی راهی بازار می‌کند و می بند ۶ هم از این قاعده مستثنی نیست. البته این بدان معنا نیست که طراحی مچ‌بندهای شرکت نقاط ضعف زیادی دارد. اتفاقا این محصولات ظرافت و زیبایی خاصی دارند و مورد پسند کاربران با سلیقه‌های مختلف واقع می‌شوند. بنابراین اینکه می‌بینیم می بند ۶ هم مانند نسل‌های گذشته‌ی خود با چنین طراحی راهی بازار شده خوشحالیم. هرچند تمایل داشتیم اندکی تغییر در راستای ایجاد تنوع شاهد باشیم اما خب اینطور نشد. اگر هم بندهای خود ساعت خیلی توجه شما را جلب نکرد، می‌توانید از انوع و اقسام بندهای شخص ثالثی استفاده کنید که در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف به فروش می‌رسند.

طراحی مچ‌بند می‌بند ۶ به نسبت دو نسل گذشته تغییر محسوس و چشمگیری نداشته است.

بندی که شیائومی به صورت پیش‌فرض برای این محصول در نظر گرفته حس خوبی دارد. بافت نرمی دارد و مو و گرد و غبار را هم جذب نمی‌کند که یک نکته‌ی خوب در طراحی آن به حساب می‌آید. در ضمن باید به این نکته هم اشاره کنیم، بندهایی که برای می‌بند ۵ طراحی شده و اکنون به عنوان بند شخص ثالث به فروش می‌رسند، با این مچ‌بند نیز سازگاری دارند. بنابراین اگر از نسل ۵ با بند خاص استفاده می‌کنید، می‌توانید از آن بند به همراه مدل جدید نیز استفاده کنید.

اما در بخش طراحی، یک نکته‌ی کاملا مشخص و البته خوب وجود دارد و آن هم نمایشگر بزرگ‌تر محصول به نسبت قبل است. می‌بند ۶ از نمایشگر ۱.۵۶ اینچی AMOLED استفاده می‌کند که ۵۰ درصد بزرگ‌تر از نمایشگر ۱.۱ اینچی بکار رفته در می‌بند ۵ است. همچنین این نمایشگر تا گوشه‌های پنل جلویی نیز کشیده شده تا بدین ترتیب شاهد ظاهری مدرن‌تر و زیباتر باشیم.

متاسفانه سنسور نور محیطی در این مچ‌بند وجود ندارد. به همین خاطر برای تنظیم نور به صورت خودکار در محیط‌های گوناگون با شرایط نوری متفاوت باید شخصا اقدام کنید تا به سطح مورد نظر برسید. اما از این‌ها گذشته، کیفیت نمایشگر خیلی تغییر نکرده و در وصف آن همان کلمه‌ی خوب کفایت می‌کند.

بیش از ۱۰۰ واچ‌فیس برای دانلود در دسترس قرار دارد که متاسفانه کمتر از ۱۰ مورد از آن‌ها قابلیت شخصی‌سازی دارند. اکثر این واچ‌فیس‌ها هم تم جالب و بامزه‌ی شخصیت‌های انیمیشنی به خود گرفته‌اند. شاید اگر به استفاده از تم‌هایی با شکل و شمایل رسمی‌تر تمایل داشته باشید، می‌بند ۶ گزینه‌های زیادی روبروی‌تان قرار ندهد.

طول عمر باتری

طول عمر باتری در مچ‌بندهای سری می‌بند شیائومی هیچوقت برای کاربران مشکل‌ساز نبود و به گفته‌ی شیائومی، می‌بند ۶ هم همینطور خواهد بود. شرکت چینی مدعی شده این محصول با یک‌بار شارژ، در استفاده‌ی معمولی می‌تواند ۱۴ روز دوام داشته باشد اما طبق بررسی‌های صورت گرفته، این مدت زمان در حالی بدست می‌آید که سطح کاربری خود را اندکی از متوسط پایین‌تر نگه داشته باشید؛ مثلا فقط از ویژگی‌های معمولی مچ‌بند خود استفاده کنید. چون حداقل در این بررسی، مچ‌بند شیائومی می بند ۶ نتوانست در استفاده‌ی متوسط تا این اندازه دوام داشته باشد.

بسیاری از قابلیت‌های جدیدی که به این محصول اضافه شده باعث می‌شود باتری آن سریع‌تر از آنچه که انتظار داشتیم تخلیه شود. برای مثال قابلیت جدید امتیاز به تنفس می‌تواند تمام روز به بررسی وضعیت شما بپردازد یا مثلا افزایش فرکانس سنجش ضربان قلب در حالت استراحت و موارد اینچنینی انرژی زیادی را می‌طلبند. البته یک سری از این قابلیت‌ها در محدوده‌ی استفاده‌ی متوسط قرار نمی‌گیرند. از طرفی بسیاری از کاربران می‌خواهند مچ‌بند هوشمندشان بیشتر از یک هفته با انجام کارهای متوسط به بالا دوام داشته باشد که خب می‌بند ۶ حتی در صورت استفاده از تمام قابلیت‌های خود هم این امکان را به آن‌ها می‌دهد.

قابلیت‌های نرم‌افزاری می‌بند ۶؛ مناسب برای پایش فعالیت‌های روزانه

همانطور که می‌دانید، این محصول یک مچ‌بند است و نه ساعت هوشمند. بنابراین باید انتظارات خود را در حد و اندازه‌های آن محدود کنید. با این حال به عنوان یک مچ‌بند که انتظار داشتیم قابلیت‌های معمولی را در خود جای داده باشد، می‌بند ۶ کاملا مجهز است به امکانات پایه نظیر گام‌شمار، میزان کالری مصرف شده، مسافت طی شده، پایش ضربان قلب در حالت کار و استراحت، پایش وضعیت خواب، سنجش سطح اکسیژن خون و بسیاری موارد خوب دیگر.

متاسفانه در این محصول GPS مجزا وجود ندارد و کاربر برای بهره‌مندی از این قابلیت باید گوشی هوشمند خود را نیز به همراه داشته باشد. کیفیت سنسورهای یاد شده نظیر پایش وضعیت خواب و یا میزان کالری مصرف شده مشابه سنسورهای بکار رفته در نمونه‌های رقیب نظیر فیت‌بیت و گارمین است. اما سنجش قلب داستان خود را دارد.

پایش ضربان قلب در حالت استراحت را می‌توان طوری تنظیم کرد که هر ۳۰، ۱۰، ۵ و ۱ دقیقه، وضعیت را به کاربر گزارش دهد که خب اگر ماندگاری بالاتر باتری مد نظرتان باشد، باید آن را روی ۳۰ دقیقه تنظیم کنید. البته باید به این نکته هم دقت داشته باشید که گزارش اطلاعات هر ۱ دقیقه به شما دید بهتری به نسبت شرایط‌تان می‌دهد اما خب از طرفی مصرف انرژی را تا حد زیادی بالا می‌برد. به نظر می‌رسد تنظیم گزینه‌ی مربوطه روی ۵ دقیقه می‌تواند بهترین حالتی باشد که کاربر می‌تواند در کنار کسب اطلاعات از وضعیت ضربان قلب خود، مصرف انرژی را نیز پایین نگه دارد.

در این بخش، یعنی پایش ضربان قلب، محصولات گارمین عملکرد فوق‌العاده خوبی دارند. بسیاری از محصولات هوشمند این شرکت در زمینه‌ی سلامت، امکان پایش ضربان قلب در هر چند ثانیه‌ در طول روز را به کاربر می‌دهند.

مانند مدل سال گذشته، می‌بند ۶ هم می‌تواند وقتی ضربان قلب کاربر در زمان استراحت از حد مجاز فراتر رفت، به وی هشدار بدهد. البته در طول بررسی هیچوقت چنین اتفاقی رخ نداد اما خب این قابلیت در نماینده‌ی شرکت چینی وجود دارد. شیائومی می‌بند ۶ در حین انجام فعالیت، ضربان قلب متوسط را چیزی بین ۹۰ تا ۱۴۰ پالس می‌داند. بنابراین هر میزان کمتر و بیشتر از ۹۰ و ۱۴۰ پالس باعث می‌شوند این مچ‌بند به کاربر هشدار دهد.

سنسور بکار رفته در می‌بند ۶ برای پایش ضربان قلب صرفا برای فعالیت‌های معمولی مناسب است و نباید انتظار عملکرد دقیقی از آن حین انجام فعالیت‌های سنگین و حرفه‌ای داشت.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که به ادعای شخص بررسی کننده، می‌بند ۶ در طول ۱۰ دقیقه دویدن روی تردمیل، ضربان قلب وی را بیشتر از ۱۵۰ و هرازچندگاهی روی ۱۷۲ نشان می‌داد. این در حالی بود که با یک ابزار دقیق‌تر سنجش ضربان قلب، میزان واقعی روی ۱۳۹ قرار داشت. بدیهی است اختلاف بین اعداد یاد شده بسیار بیشتر از آن چیزی است که بتوان آن را نادیده گرفت. به همین خاطر برای آن دسته از کاربرانی که فعالیت‌های بدنی سنگینی دارند که طی آن ضربان قلب ممکن است افزایش شدیدی داشته باشد و در عین حال پایش میزان پالس هم اهمیت بالایی حین انجام این فعالیت‌ها دارد، توصیه می‌شود می‌بند ۶ را برای خرید در ذهن خود نداشته باشند و به سراغ مدل‌های بهتری بروند.

مچ‌بند شیائومی می بند ۶ بیشتر برای افرادی در نظر گرفته شده که فعالیت‌های نیمه‌حرفه‌ای انجام می‌دهند و در همین محدوده هم عملکرد بسیار خوبی دارد. بدیهی است نمی‌توان انتظار داشت در محدوده‌ی قیمتی ۵۰ دلار، یک مچ‌بند دقیق‌ترین عملکرد را در تمامی سطح تمرینات از خود به نمایش بگذارد.

اما تغییر مثبتی که به نسبت نسل گذشته در این محصول شاهد هستیم، تعداد فعالیت‌های ورزشی است که از آن پشتیبانی می‌شود. می‌بند ۶ اکنون می‌تواند ۳۰ فعالیت ورزشی را پشتیبانی کند که حدودا ۱۱ مورد بیشتر از تعدادی است که کاربران می‌بند ۵ به آن دسترسی دارند. همچنین این محصول می‌تواند ۶ فعالیت را به صورت خودکار شناسایی کند که شامل دویدن، قد‌م زدن، دویدن روی تردمیل، دوچرخه‌سواری، دستگاه روئینگ و دستگاه اسکی فضایی (الپتیکال) می‌شوند. برای سایر فعالیت‌ها ابتدا باید گزینه‌ی مربوطه را روی مچ‌بند انتخاب و روی Start ضربه بزنید.



قابلیت خوب دیگر، پایش سطح اکسیژن خون است که به‌تازگی در بین محصولات سلامتی کاربرد و طرفداران زیادی پیدا کرده. شیائومی هم این قابلیت را در می‌بند ۶ قرار داده تا کاربران بتوانند سطح اکسیژن خون خود را بدون نیاز به تست‌های خاصی فقط با استفاده از یک مچ‌بند کوچک انجام دهند. نکته‌ی جالب و البته غافلگیرکننده اینجاست که سنسور یاد شده در می‌بند ۶ به نسبت سنسور بکار رفته در ساعت هوشمند شیائومی می‌واچ، عملکرد بهتری دارد.

برای اندازه‌گیری میزان اکسیژن خون نیازی نیست که مدت زمان زیادی منتظر بمانید. ظرف مدت چند ثانیه این فرایند به اتمام می‌رسد. اکثر مواقع در طول تست، این میزان روی ۹۵-۱۰۰ درصد قرار داشت که وقتی آن را با مدل‌هایی از شرکت رقیب مثل Forerunner 245 Music و یک سنسور مخصوص سنجش سطح اکسیژن خون مقایسه کردیم، نتایج کاملا نزدیک به هم بود تا می‌بند ۶ این مرحله از بررسی را با امتیاز خوبی پشت سر بگذارد.

البته در این بخش نکته‌ای وجود دارد که باید به آن اشاره شود. سنسور سنجش اکسیژن خون می‌بند ۶ هنگام شب برای سنجش احتمالی آپنه خواب (وقفه‌ی تنفسی هنگام خواب) کار نمی‌کند. بررسی برای وقوع احتمالی آپنه‌ی خواب یکی از مهم‌ترین کاربردهای سنسور سنجش اکسیژن خون است که متاسفانه در می‌بند ۶ چنین امکانی وجود ندارد. اگر قصد داشته باشید در طول شب هم به بررسی میزان اکسیژن خون خود بپردازید، باید به دنبال محصولی بهتر و البته گران‌تر باشید. همچنین علی‌رغم عملکرد نسبتا دقیق می‌بند ۶ در سنجش میزان اکسیژن خون، شیائومی اعلام کرد نتایج بدست آمده را نمی‌توان مبنای کارهای پزشکی و درمانی قرار داد و صرفا برای آگاه‌سازی خود فرد باید مورد استفاده و توجه قرار بگیرد. هرچند این قابلیت اگرچه بسیار مهم است اما کاربران زیادی هستند که اهمیت خاصی به آن نمی‌دهند.

قابلیت بسیار خوب دیگر می‌بند ۶، که برای بانوان کاربرد خوبی دارد، آگاه‌سازی آن‌ها از دوران قاعدگی است. این سنسور به بانوان کمک می‌کند مدت زمان دوران قاعدگی و تخمک‌گذاری را مشاهده کرده و البته پیش‌بینی می‌کند چه زمانی، قاعدگی بعدی اتفاق خواهد افتاد. البته برای استفاده از این قابلیت باید آن را فعال کنید چون به صورت پیش‌فرض غیرفعال است. هنگامی که آن را فعال کردید، یک تقویم ماهانه در اپلیکیشن شیائومی Wear به نمایش در می‌آید که می‌توانید اطلاعات مورد نیاز خود را از آن بدست بیاورید.

بدیهی است اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در اپلیکیشن شیائومی Wear به اندازه‌ی دستگاه‌های مخصوص این کار غنی نیست و حتی به نسبت آنچه که شیائومی پیش‌تر در اپلیکیشن Mi Fit ارائه‌ می‌داد نیز ضعیف‌تر است. قبلا می‌شد در Mi Fit، نشانه‌ها و حالات مختلف در دوران قاعدگی را ثبت کرد اما این امکان در اپلیکیشن جدید وجود ندارد. با این حال می‌توان این مورد را هم رضایت‌بخش در نظر گرفت.

قابلیت بسیار خوب دیگری که در می‌بند ۶ وجود دارد، PAI نام دارد که مخفف عبارت Personal Activity Intelligence به معنای اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شخصی است. این ابزار به شما دید بهتری در رابطه با سلامت قلبی‌تان ارائه می‌دهد و در واقع یک امتیاز برایتان در نظر می‌گیرد. بدین ترتیب با هر فعالیتی که انجام می‌دهید، به این امتیاز افزوده می‌شود. فعالیت‌های سنگین‌تر که باعث شوند ضربان قلبتان افزایش داشته باشد، باعث کسب امتیاز بیشتری می‌شوند. هدف از تعبیه‌ی چنین قابلیتی این است که کاربر بتواند امتیاز خود را بالاتر از ۱۰۰ نگه دارد تا طبق دستورالعمل‌های می‌بند ۶، بدن در محدوده‌ی سلامتی مد نظر قرار داشته باشد.

می‌بند ۶ می‌تواند وضعیت خواب کاربران را پایش کند که شامل مدت زمان خواب، مراحل خواب (سبک، عمیق، REM (خواب همراه با حرکات سریع چشم در دوره‌های ۱۰ تا ۲۰ ثانیه‌ای که طی آن ضربان قلب افزایش پیدا می‌کند و میزان سوخت و ساز مغز هم به حد زمان بیداری می‌رسد)، کیفیت تنفس در طول خواب و حتی چرت‌زدن‌های در طول روز می‌شود. هنگامی هم که بیدار شوید، می‌بند ۶ با در نظر گرفتن تمام موارد یاد شده، به خواب شما از ۱ تا ۱۰۰ امتیاز می‌دهد.

اگرچه پایش خواب یکی از نقاط قوت‌های می‌بند ۶ به حساب می‌آید اما یک سری مشکلات در آن وجود دارد که باید اشاره کرد. طبق گفته‌های شخص بررسی‌کننده، یکبار می‌بند ۶ به خواب وی از ۱۰۰، ۹۸ امتیاز داد. در حالی که در اطلاعات مربوط به آن، هیچگونه خواب REM دیده نشد. این در حالی است که فیت‌بیت سنس (Fitbit Sense – محصول سلامتی فیت‌بیت)، نشان می‌داد وی حدودا ۴۱ دقیقه بیدار بود و ۱ ساعت و نیم هم خواب همراه با حرکات سریع چشم داشت. برای اطمینان، وضعیت خواب با گوگل نست هاب ۲ هم مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت اعلام شد خواب کاربر خیلی هم آرام و راحت نبود!

این موضوع یکبار دیگر هم اتفاق افتاد و در شرایطی که نست هاب و فیت‌بیت سنس گزارش خوابی پرالتهاب را داده بودند، می‌بند ۶ اعلام کرد کاربر تنها یک‌بار بیدار بود و دیگر زمان‌هایی که دو محصول دیگر ثبت کردند را ثبت نکرد. جالب اینجاست که کاربر با خستگی از خواب بیدار شد اما می‌بند ۶ امتیاز ۹۵ را به او داد که البته اگر تمام زمان‌های بیداری و خستگی در طول شب ثبت می‌شد، امتیاز باید کمتر از این می‌بود.

پایش تعداد تنفس هنگام خواب هم کاملا معمولی است. در این بخش نیز به کاربر از ۱ تا ۱۰۰ امتیاز داده می‌شود که مبتنی بر اطلاعات کسب شده از سنسور سنجش اکسیژن خون است. اطلاعات بیشتر در رابطه با امتیاز کسب شده را هم می‌توانید در اپلیکیشن شیائومی Wear مشاهده کنید. همچنین در این بخش یک سری توصیه‌های مبنی بر چگونگی تنفس بهتر به شما داده می‌شود.

اپلیکیشن شیائومی Wear؛ رضایت‌بخش اما هنوز فضا برای بهتر شدن دارد

اپلیکیشنی که شیائومی برای کار با می‌بند ۶ در نظر گرفته، شیائومی Wear نام دارد. تمام اطلاعات پایه و مورد نیاز کاربران در رابطه با فعالیت‌های بدنی که دارند در این اپلیکیشن ثبت می‌شود. این اپلیکیشن سه بخش مختلف دارد که شامل Status به معنای وضعیت، Workouts به معنای فعالیت بدنی و پروفایل می‌شوند.

منوی وضعیت در واقع همان هوم اسکرین اپلیکیشن است که به شما فعالیت‌های اخیر، تعداد گام‌های همان لحظه، وضعیت خواب شب گذشته و به طور خلاصه هر فعالیتی که توسط می‌بند ۶ پایش شد را نشان می‌دهد. این صفحه رابط بسیار آسانی دارد و گشت و گذار بین آن هم ساده است. اما سربرگ Workouts به شما این امکان را می‌دهد هر فعالیتی را که مد نظر دارید شروع کنید. در همین صفحه است که می‌توانید موقعیت مکانی خود و همچنین اطلاعات مربوط به فعالیتی که انجام می‌دهید را مشاهده کنید. در سربرگ پروفایل هم به تنظیمات مربوط به اپلیکیشن، نحوه‌ی نمایش اعلانات و مواردی از این دسترسی خواهید داشت.

از لحاظ ظاهری، سهولت رابط کاربری و موارد اینچنینی، شیائومی Wear عملکرد بهتری از Mi Fit دارد. اما خب اهمیتی که شیائومی به ظاهر این اپلیکیشن داده بسیار بیشتر از اهمیتی بود که باید به کاربرد آن داده می‌شد. مثلا نمی‌توان این اپلیکیشن را به اپلیکیشن‌های شخص ثالثی مثل استراوا (Strava)، گوگل فیت و … متصل کرد. همچنین دیتاهای خام ثبت شده را هم نمی‌توان از طریق آن به دستگاهی دیگر ارسال کرد. در نتیجه هر اطلاعاتی که می‌بند ۶ ثبت و به این برنامه ارسال می‌کند درون آن خواهد ماند. البته اگر به کاربر امکان بررسی دقیق این اطلاعات داده می‌شد مشکلی نبود که خب این مورد هم وجود ندارد.

مثلا ضربان قلب را در نظر بگیرید. داده‌های ثبت شده از طریق یک چارت به شما نشان داده خواهد شد که شامل ضربان قلب حداکثر و متوسط می‌شود. جز این دو، هیچ داده‌ی دیگری در دسترس نیست و نمی‌توان مثلا ضربان قلب دقیق را در یک زمان خاص مشاهده کرد. به همین خاطر است که می‌گوییم Wear یک اپلیکیشن کاملا معمولی است. متاسفانه یک سری قابلیت‌های خوب از این اپلیکیشن حذف شده و از طرفی یک سری قابلیت‌های خوب باید به آن اضافه شود تا بتوان Wear را یک اپلیکیشن سلامتی قدرتمند و البته همه‌چیز تمام خطاب کرد.

قابلیت‌های هوشمند؛ محدود در مدل جهانی

می‌بند ۶ یک سری قابلیت‌های خوب ساعت‌های هوشمند را به شکل خیلی معمولی درون خود جای داده و از طرفی از قابلیت‌های بسیار خوبی هم بهره می‌برد که در برخی مچ‌بندهای هوشمند شاهد آن‌ها نیستیم. این محصول می‌تواند اعلانات گوشی‌های هوشمند شما را نشان دهد اما خب هیچ کاری نمی‌توان با آن‌ها انجام داد. حتی خواندن این اعلانات هم در نمایشگر کوچکی که می‌بند ۶ دارد بسیار سخت است. به همین خاطر فقط می‌توان از آن به عنوان محصولی استفاده کرد که به کاربر اطلاع می‌دهد اعلانی دریافت شده و سپس باید سراغ گوشی هوشمند رفت تا بتوان اقدامات لازم را انجام داد.

اما در رابطه با قابلیت‌های هوشمند باید بگوییم می‌بند ۶ در دو مدل وارد بازار چین و در یک مدل وارد بازار جهانی می‌شود. در مدل جهانی و یک مدل چینی شاهد استفاده از NFC نیستیم. اما یک مدل دیگر به NFC مجهز شده که خب متاسفانه فقط در چین برای خرید در دسترس قرار دارد. هر دو مدل مخصوص بازار چین هم از دستیار صوتی ژیائو شیائومی پشتیبانی می‌کنند. انتظار داشتیم همانند هوامی (زیرمجموعه‌ی شیائومی) که سال گذشته محصولی شبیه به می‌بند با پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا برای بازار جهانی عرضه کرد، در می‌بند ۶ مخصوص بازارهای جهانی هم یک دستیار صوتی را شاهد باشیم که اینطور نشد.

یک قابلیت خوبی که در می‌بند ۶ وجود دارد و خوشبختانه به بازار خاصی محدود نیست، حالت تیره است که شیائومی در این بخش عملکرد بهتری حتی از محصولات گوگل با سیستم‌عامل Wear OS دارد. می‌توان در تنظیمات نمایشگر می‌بند ۶، حالت تیره را طوری تنظیم کرد که در زمان خاصی فعال شود. همچنین قابلیت raise-to-wake هم در این مچ‌بند وجود دارد که آن هم قابل زمان‌بندی است. این قابلیت باعث می‌شود وقتی دست خود را بالا می‌آورید تا مچ‌بند را ببینید، نمایشگر به صورت خودکار روشن شود. اما می‌توان آن را زمان‌بندی کرد که هنگام خواب، با بلند کردن ناخواسته‌ی دست، نمایشگر روشن نشود.

در نهایت می‌رسیم به یک سری اپلیکیشن‌های پیش‌فرض نظیر ساعت زنگ‌دار، تایمر، کرنومتر، اپلیکیشن کنترل دوربین گوشی و find my device برای زمانی که دستگاه گم می‌شود. همچنین امکان کنترل موسیقی پخش‌شده در گوشی هم از طریق می‌بند ۶ وجود دارد. این لیست تمام اپلیکشین‌هایی بود که با روشن کردن مچ‌بند با آن مواجه می‌شوید؛ هیچ اپلیکیشن شخص ثالث یا واچ‌فیس شخص ثالثی هم در این محصول پشتیبانی نمی‌شود.

مچ‌بند می‌بند ۶؛ برنده یا بازنده؟

مچ‌بند شیائومی می بند ۶ بدون شک در محدوده‌ی قیمتی که قرار دارد، یکی از بهترین‌هاست و خب شاید بتوان گفت بهترین مچ‌بندی است که تا به این لحظه در سال ۲۰۲۱ راهی بازار شده. در محدوده‌ی قیمتی حدودا ۵۰ دلار، هرآنچه که باید از این مچ‌بند انتظار داشته باشیم برآورده شده و اگر هم در بخش‌هایی نتواند نیازمان را پوشش دهد، مسلما نباید آن را نقطه ضعف بزرگی به حساب بیاوریم.

با این حال یک سری مشکلات در این محصول وجود دارد که خب به ازای پرداخت هزینه‌ی بیشتر می‌توانید مدل‌های بهتری را خریداری کنید. اما می‌بند ۶ به نسبت نسل گذشته‌ی خود از بسیاری جهات بهتر شده و همین موضوع پیشرفت شیائومی را در این زمینه نشان می‌دهد. بدیهی است یک سری بخش‌ها هنوز جای پیشرفت دارند اما می‌بند ۶ در مجموع انتخاب خوبی برای کاربران با نیازهای معمولی است.

نقاط قوت شیائومی می‌بند ۶ قیمت مناسب

طول عمر بالای باتری در استفاده‌ی معمولی

نمایشگر بزرگ‌تر و باکیفیت‌تر

پشتیبانی از حالت‌های مختلف ورزشی

قابلیت‌های هوشمند کاربردی

پایش دقیق ضربان قلب حین استراحت

نقاط ضعف شیائومی می‌بند ۶ عملکرد نه چندان دقیق سنسور ضربان قلب حین فعالیت‌های ورزشی سنگین

عملکرد نه چندان دقیق قابلیت پایش خواب

اپلیکیشن شیائومی Wear به توجه بیشتری نیاز دارد

NFC و دستیار صوتی هوشمند در مدل‌های جهانی در دسترس قرار ندارند

با در نظر گرفتن موارد بالا، به نظر می‌رسد مچ‌بند شیائومی می بند ۶ را می‌توان به عنوان یک مچ‌بند خوب به کاربران با بودجه‌ی محدود توصیه کرد. با این حال نظر شما در رابطه با این محصول چیست؟

