طرفداران گوشی‌های سامسونگ از مدت‌ها قبل منتظر عرضه‌ی مدل فن ادیشن گلکسی S21 هستند و حالا به لطف انتشار اولین رندرهای این گوشی، می‌توانیم به جزئیات طراحی آن بپردازیم.

طبق این تصاویر، کلیت طراحی این گوشی شباهت بسیار زیادی به خانواده‌ی گلکسی S21 دارد. گفته می‌شود گلکسی S21 فن ادیشن از نمایشگر ۶٫۴ اینچی بهره می‌برد و از این بابت میان S21 و S21 پلاس قرار می‌گیرد. طراحی ماژول دوربین این گوشی هم مشابه خانواده‌ی S21 است ولی برجستگی دوربین آن یکپارچگی بیشتری با بدنه دارد.





اندازه‌ی این گوشی به ۱۵۵٫۷ در ۷۴٫۵ در ۷٫۹ میلی‌متر می‌رسد و گفته می‌شود مانند نسل قبلی از بدنه‌ی پلاستیکی و فریم فلزی بهره می‌برد. طبق اطلاعات فاش شده از سامسونگ، به نظر می‌رسد در تاریخ ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) این گوشی رسما معرفی خواهد شد. این یعنی اگر تاریخ موردنظر صحت داشته باشد، باید برای معرفی آن چند ماه صبر کنیم.

سال گذشته گوشی گلکسی S20 فن ادیشن به لطف داشتن ویژگی‌های جذاب و قیمت مناسب مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفت و حالا باید ببینیم سامسونگ برای این گوشی چه ویژگی‌ها و قیمتی را مشخص خواهد کرد. به نظر شما این گوشی می‌تواند موفقیت نسل قبلی را تکرار کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

۵ ویژگی که از گلکسی S21 فن ادیشن انتظار داریم

منبع: Android Authority

The post اولین تصاویر رندر گلکسی S21 فن ادیشن منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala