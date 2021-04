شیائومی سال گذشته از نسل جدید سری می میکس رونمایی نکرد اما ظاهرا امسال قصد دارد در کنار گوشی تاشوی می میکس فولد، یک گوشی دیگر از سری می میکس را به دست کاربران برساند. طبق گزارش‌های منتشر شده، این گوشی می میکس ۴ نام دارد و حالا جزئیات بیشتری از آن مطرح شده است.

به گفته‌ی یکی از مشهورترین افشاگران چینی که با نام کاربری Ice Universe در شبکه‌های اجتماعی حضور دارد، می میکس ۴ همراه با دوربین زیر نمایشگر راهی بازار خواهد شد. باید خاطرنشان کنیم ZTE و Vinsmart تنها شرکت‌هایی هستند که گوشی‌های دارای دوربین زیر نمایشگر را معرفی کرده‌اند و حالا شیائومی هم می‌خواهد به این شرکت‌ها ملحق شود.

این افشاگر همچنین به احتمال بهره‌گیری می میکس ۴ از نمایشگر خمیده هم اشاره کرده است. نمایشگر خمیده از جمله ویژگی‌هایی است که مخالفان و موافقان زیاد دارد ولی با توجه طراحی گوشی‌هایی مانند می ۱۱، احتمالا میزان خمیدگی می میکس ۴ هم بسیار محدود خواهد بود.

به نظر می‌رسد شیائومی می‌ میکس‌ ۴ همراه با اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار می‌شود و برای نمایشگر آن هم می‌توانیم انتظار رزولوشن QHD+ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز را داشته باشیم. مانند می ۱۱، به احتمال زیاد حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر به‌عنوان اسکنر ضربان قلب هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت با توجه به مشکلات دوربین‌های زیر نمایشگر، باید ببینیم شیائومی برای این گوشی چگونه بر چالش‌های موردنظر غلبه می‌کند.

دوربین زیر نمایشگر چگونه کار می‌کند؟

منبع: GizmoChina

The post شیائومی می میکس ۴ با دوربین زیر نمایشگر راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala