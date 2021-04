ایسوس امسال قرار است از گوشی‌های سری ذن‌فون ۸ رونمایی کند. در همین راستا تصمیم گرفتیم به ۶ موردی بپردازیم که انتظار داریم در گوشی‌های جدید شرکت تایوانی شاهد باشیم.

ایسوس تا به این لحظه محصولات زیادی را در دسته‌ی گوشی‌های هوشمند راهی بازار کرده که اکثر آن‌ها از قابلیت‌ها و امکانات بسیار خوبی بهره می‌برند و کیفیت ساخت بالایی هم دارند. با این حال نمی‌توان این شرکت را یکی از بزرگان تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند دانست. اما به عنوان شرکتی که عمدتا آن را برای ساخت لوازم کامپیوتری و لپ‌تاپ می‌شناسیم، ایسوس توانست حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و مدت‌هاست گوشی‌های هوشمند هم تولید می‌کند.

پرچم‌داران این شرکت که با نام ذن‌فون در بین کاربران شناخته می‌شوند گوشی‌های بسیار عالی به حساب می‌آیند اما همین عدم آشنایی کاربران با نام ایسوس به عنوان شرکتی فعال در زمینه‌ی ساخت گوشی باعث شده گوشی‌هایی نظیر ذن‌فون ۵Z با عملکرد نزدیک به پرچم‌دارهای مطرح بازار و سری ذن‌فون ۶ علی‌رغم کیفیت بسیار بالا و طراحی جذاب، خیلی مورد توجه قرار نگیرند.

سال گذشته ایسوس دو گوشی ذن‌فون ۷ و ۷ پرو را به سبد محصولات خود اضافه کرد که از لحاظ طراحی، تفاوت خاصی با نسل گذشته نداشتند و عمده‌ی ارتقای آن‌ها درونی بود. یعنی همچنان شاهد دوربین‌هایی با مکانیزم پاپ‌آپ بودیم که باعث می‌شد دوربین اصلی به عنوان دوربین سلفی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

اگرچه ایسوس نتوانسته مانند شرکت‌های مطرح بازار از بابت ساخت گوشی سود کند اما با این حال به روند ساخت آن‌ها ادامه داده و قصد دارد امسال هم از نسل جدید سری ذن‌فون رونمایی کند. این گوشی‌ها که گفته می‌شود یک مدل مینی را هم برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی با خود به همراه خواهند داشت، ذن‌فون ۸ نام دارند که در این مطلب قصد داریم به انتظاراتی که از آن‌ها داریم بپردازیم.

۱. عملکرد بهتر در ارائه‌ی به‌روزرسانی

سامسونگ به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و فروشنده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان و البته معروف‌ترین شرکت در ساخت گوشی‌های اندرویدی، در ارائه‌ی به‌روزرسانی‌ها بهترین عملکرد را در کنار شرکت گوگل دارد. البته گوگل چون تعداد بسیار کمتری گوشی فعال در سراسر جهان دارد، همه‌ی آن‌ها را به مدت سه‌سال پشتیبانی می‌کند اما این موضوع برای سامسونگ فقط شامل گوشی‌های پرچم‌دار و یک سری میان‌رده‌ی قدرتمند می‌شود که در کنار سه‌سال دریافت آپدیت نرم‌افزاری، به مدت ۴ سال از لحاظ امنیتی نیز پشتیبانی می‌شوند.

رمز موفقیت بسیاری از شرکت‌ها در فروش بیشتر گوشی همین پشتیبانی نرم‌افزاری بلندمدت است که متاسفانه ایسوس در مقایسه با بهترین‌ها در این بخش اصلا جایگاه خوبی ندارد. مثلا سری ذن‌فون ۷ نسخه‌ی پایدار اندروید ۱۱ را اواخر ماه مارس دریافت کردند. این در حالی است که شرکت اصلا گوشی‌های زیادی ندارد که بخواهد در ابتدا آن‌ها را به‌روزرسانی کند و سوا از این موضوع، ذن‌فون‌های سری ۷ پرچم‌دار هستند و انتظار داشتیم زودتر به اندروید ۱۱ مجهز شوند.

در همین راستا آنچه که انتظار داریم از سری ذن‌فون ۸ ببینیم، ارائه‌ی بهتر خدمات مربوط به به‌روزرسانی نرم‌افزاری است. ایسوس باید تعهد خود را در این زمینه بهتر کند تا کاربران با خیال آسوده‌تری محصولات این شرکت تایوانی را انتخاب کنند. حتی اگر ایسوس به مدت دو سال از لحاظ سیستم‌عامل و ۳ سال از لحاظ امنیتی هم گوشی‌های خود را به‌روزرسانی کند، باز هم نکته‌ی مثبتی برای این شرکت به حساب می‌آید، البته اگر ایسوس آن‌ها را به شکل منظمی برای گوشی‌های خود عرضه کند.

۲. حفظ طراحی مکانیکی دوربین

ایسوس برای دوربین گوشی‌های خود طراحی بسیار عجیب و در عین حال جذابی را در نظر گرفته. البته این موضوع باعث شده وزن این گوشی‌ها بسیار بیشتر از یک گوشی حدودا ۶.۷ اینچی معمولی باشد اما اینکه بدانیم می‌توانیم با دوربین‌های روی پنل پشتی در زوایای گوناگون به ثبت تصویر سلفی بپردازیم بسیار هیجان‌انگیز است. البته شرکت‌هایی نظیر سامسونگ با گلکسی A80 این نوع طراحی را استفاده کرده‌اند اما ایسوس تنها شرکتی است که آن را ادامه داد و خب انتظار داریم در سری ۸ هم شاهد همین طراحی باشیم.

بسیاری از کاربران از این بابت که ممکن است مکانیزم پاپ‌آپ بعد از مدتی دچار مشکل شود نگران بودند و هنوز هم هستند اما ایسوس طی این چند سال نشان داده گوشی‌هایش عملکرد خوبی از این حیث دارند و کاربران نباید نگران خرابی گوشی‌های خود باشند. به لطف همین طراحی، گوشی‌های این شرکت علاوه بر اینکه تمام صفحه هستند، بلکه به نوعی از سایر گوشی‌های دیگر هم متمایز می‌شوند که این روزها با ناچ یا حفره در دسترس قرار دارند.

ایسوس در استفاده از چنین مکانیزمی پیشرفت خوبی داشته و اصرار به استفاده از آن باعث شده انتظار داشته باشیم در نسل ۸ از پرچم‌دارهای خود، تغییرات مثبتی را در این طراحی اعمال کند تا هم وزن دستگاه کاهش داشته باشد هم به طول عمر مفید آن‌ها افزوده شود. البته این طراحی یک نقطه ضعف بسیار اساسی و بزرگ دارد و آن هم این است که ایسوس نمی‌تواند به خاطر آن، گواهی استاندارد ضد آب دریافت کند.

اگر ایسوس بخواهد اینبار استاندارد یاد شده را به گوشی خود اضافه کند، نمایشگر حفره‌ای تنها چیزی است که احتمالا برای سری ذن‌فون ۸ در نظر گرفته می‌شود. اگر اینطور باشد، انتظار داریم ایسوس مانند شیائومی، یک نمایشگر ثانویه روی پنل پشتی در نظر بگیرد تا بدین ترتیب کاربران همچنان بتوانند تصاویر سلفی باکیفیتی ثبت کنند. البته جذابیت بیشتر طراحی مکانیکی شاید باز هم ایسوس را مجاب کند نماینده‌های مورد انتظار خود را با طراحی مشابه نسل‌های گذشته راهی بازار کند.

استاندارد ضد آب

همانطور که اشاره شد، در صورتی که ایسوس بخواهد برای گوشی خود از طراحی مکانیکی دوربین استفاده کند، باید قید استاندارد ضد آب را بزند. اما منظورمان هر استانداردی نیست، بلکه استاندارد IP68 و مانند آن است. بدیهی است انتظار نداریم چنین استاندارد مقاومتی قدرتمندی را در ذن‌فون ۸ هم شاهد باشیم (در صورت حفظ طراحی مکانیکی دوربین) اما حداقل انتظاری که می‌توان از ایسوس داشت این است که گوشی‌های خود را با استاندارد IP53 راهی بازار کند تا گوشی در برابر قطرات آب، باران و موارد اینچنینی مقاوم باشد.

دلیل اینکه چنین انتظاری را از ایسوس داریم این است که حتی موتورولا ریزر ۵G با آن طراحی عجیب خود از پوشش ضد آب سطحی بهره می‌برد. ایسوس شرکت جاه‌طلبی است و این موضوع را بارها ثابت کرده. بنابراین شرکت صرفا به استانداردهای سطح پایین راضی نخواهد شد و خب اینکه بخواهیم گوشی‌های پرچم‌دار خود را به استاندارد ضد آب مجهز کند، اصلا انتظار بی‌موردی نیست.

۴. مدل مقرون به صرفه (لایت)

این روزها شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند هر سال حداقل ۲ یا ۳ گوشی پرچم‌دار را راهی بازار می کنند چرا که به نظر می‌رسد نیاز بازار بسیار فراتر از این رفته که بخواهند هر سال یک یا دو پرچم‌دار را عرضه کنند. ایسوس هم اگر بخواهد شرکت موفقی در ساخت گوشی‌های هوشمند باشد، باید هر سال گوشی‌های بیشتری را در محدوده‌ی قیمتی گوناگون راهی بازار کند تا بدین ترتیب، کاربران متناسب با بودجه‌ای که دارند، یکی از این گوشی‌ها را خریداری کنند.

برای مثال ذن‌فون ۶ با قیمت حدودا ۵۰۰ یورو راهی بازار شد. در نسل بعد، شرکت تایوانی قیمت گوشی خود را به ۷۰۰ یورو افزایش داد تا شاهد یک افزایش قیمت عجیب در سری محصولات شرکت باشیم. بدیهی است اضافه شدن قابلیت‌هایی نظیر دوربین تله‌فوتو، نمایشگر OLED با رفرش‌ریت بالاتر، اسنپدراگون ۸۶۵ (به عنوان یک پردازنده‌ی بسیار گران در زمان عرضه) و حافظه‌ی داخلی بیشتر، قیمت بالاتری را هم رقم خواهند زد اما ۲۰۰ یورو اصلا قیمت معقولی برای این به‌روزرسانی‌ها نیست.

اما اگر ایسوس نخواهد قیمت محصولات خود را کاهش دهد، حداقل انتظاری که می‌توان داشت این است که یک مدل لایت یا به طور کلی محصولی ارزان‌قیمت‌تر را به همراه پرچم‌داران خود راهی بازار کند. دقیقا مشابه کاری که اپل در سری آیفون ۱۲ و با عرضه‌ی مدل مینی انجام داد یا سامسونگ که دو سه سالی است مدل لایت یا فن ادیشن پرچم‌داران خود را راهی بازار می‌کند. البته شنیده بودیم ایسوس امسال از یک مدل مینی با نمایشگر ۵.۹ اینچی OLED هم برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی رونمایی می‌کند اما خب نمی‌دانیم آیا این موضوع واقعا به وقوع می‌پیوندد یا شایعه‌ای بیش نبود.

خوشبختانه کوالکام امسال اسنپدراگون ۸۷۰ را هم به عنوان پردازنده‌ای برای گوشی‌های پرچم‌دار مقرون به صرفه رونمایی کرده تا ایسوس هیچ بهانه‌ای برای عرضه‌ی محصولی که انتظار داریم نداشته باشد. حتی استفاده از اسنپدراگون ۷۸۰G که پردازده‌ی قابلی به حساب می‌آید و حافظه‌ی رم کمتر در یک محصول تحت عنوان ذن‌فون ۸ لایت با یک سری قابلیت‌های ضعیف‌تر به نسبت پرچم‌دارهای اصلی می‌تواند راضی‌کننده باشد.

۵. افزایش سرعت شارژ

سرعت شارژ طی یکی دو سال اخیر بین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند به موضوعی بسیار پرطرفدار تبدیل شده. طوری که برخی از شرکت‌ها نظیر شیائومی حتی شارژر ۱۲۰ واتی را هم به همراه گوشی‌های خود راهی بازار کرده‌اند که می‌توانند باتری‌های پرظرفیت را در مدت تنها ۳۰ دقیقه شارژ کنند. این موضوع البته بین دو شرکت برتر سازنده‌ی گوشی یعنی سامسونگ و اپل خیلی مورد توجه قرار نگرفته و این دو رقیب سنتی فعلا سعی کرده‌اند در این زمینه محتاطانه‌تر عمل کنند.

نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی براینکه شارژرها هرچه سریع‌تر باشند، باعث کاهش طول عمر باتری گوشی‌ها در طول زمان می‌شوند و اگرچه شیائومی و سایر شرکت‌های موفق در این زمینه بارها به کاربران از این بابت اطمینان داده‌اند اما خب به نظر می‌رسد باز هم تعداد زیادی از آن‌ها هستند که معتقد باشند همان شارژرهای ۲۵ واتی مناسب هستند و در عوض باتری آن‌ها طول عمر بیشتری خواهد داشت.

اما به نظر می‌رسد فعلا حقیقت چیز دیگری است و شارژرهای پرسرعت نه تنها ضرر خاصی ندارند بلکه کلی هم می‌توانند مفید باشند. ایسوس خوشبختانه در این زمینه پا به پای شرکت‌های مطرح بازار پیش رفته و مثلا سال گذشته پرچم‌دارهای خود را با شارژر ۳۰ واتی راهی بازار کرد. حتی ذن‌فون ۶ هم با شارژر سریع ۱۸ واتی عرضه شده بود تا شرکت تایوانی نشان دهد از لحاظ سرعت شارژ فکر همه جا را کرده است.

اما آنچه که انتظار داریم از شرکت ببینیم، استفاده از شارژرهایی با سرعت بیشتر است. ذن‌فون ۸ پرچم‌داری است که در سال ۲۰۲۱ باید شاهد عرضه‌ی آن به بازار باشیم. یعنی سالی که استفاده از شارژرهای بسیار سریع تقریبا به یک استاندارد تبدیل شده. بنابراین انتظار داریم گوشی‌های جدید ایسوس را در مدت زمان کمتر از ۹۰ دقیقه شارژ کنیم (مدت زمان مورد نیاز برای شارژ سری ذن‌فون ۷). البته اگر به تقلید از شرکت‌هایی نظیر سامسونگ و اپل، ایسوس هم شارژر را از درون جعبه حذف نکند.

از آن جایی که شرکت در گوشی‌های گیمینگ سری راگ‌فون ۵ خود از شارژر ۶۵ واتی استفاده کرده که می‌تواند باتری پرظرفیت این گوشی‌ها را در مدت زمان ۵۵ دقیقه به صورت کامل شارژ کند، می‌توان این انتظار را داشت در سری ذن‌فون ۸ که پرچم‌دارهای اصلی شرکت هم به حساب می‌آیند، یا حداقل در مدل پرو، از شارژری با همین سرعت استفاده شود.

۶. پشتیبانی از شارژ بی‌سیم

مورد آخر، کم اهمیت‌ترین موردی است که انتظار داریم در ذن‌فون ۸ ببینیم. البته که برای بسیاری از کاربران، اینکه گوشی هوشمندشان از فناوری شارژ بی‌سیم پشتیبانی کند بسیار حائز اهمیت است. اما با در نظر گرفتن نیاز بازار کشور ما، شارژ بی‌سیم موردی نیست که اگر در یک گوشی باشد یا نباشد، عامل تعیین کننده‌ای به حساب بیاید.

با این حال وجود یک قابلیت همیشه از نبود آن بهتر است و شارژ بی‌سیم هم جز همین قابلیت‌ها به حساب می‌آید. علاوه بر اینکه انتظار داریم شرکت تایوانی محصول مورد انتظار خود را با شارژر سیمی سریع‌تری راهی بازار کند، دوست داریم ذن‌فون ۸ از شارژ بی‌سیم هم پشتیبانی کند تا بدین ترتیب از این حیث، یکی از بهترین و مجهزترین گوشی‌های بازار باشد.

بدیهی است انتظار نداریم این قابلیت در هر دو یا سه گوشی که قرار است از این سری عرضه شوند وجود داشته باشد. مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر، همینکه فقط مدل پرو از شارژ بی‌سیم پشتیبانی کند هم کافی است چون انتظارات همیشه از قدرتمندترین و گران‌ترین مدل بالاست. با اضافه شدن چنین قابلیت‌هایی به گوشی‌های آینده‌ی ایسوس، قطعا این شرکت هم می‌تواند آهسته و پیوسته مسیر خود را برای تبدیل شدن به یکی از بهترین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند هموارتر کند.

البته انتظارات دیگری هم از این شرکت داریم. مثلا اینکه فکری به حال ضخامت و وزن گوشی‌های خود کند چون ذن‌فون ۷ پرو حتی از گلکسی S21 اولترا نیز سنگین‌تر است و خب این اصلا برای یک گوشی معمولی مناسب نیست. همچنین ارتقای کیفیت دوربین و بهبود عملکرد پردازش نرم‌افزاری هم می‌تواند باعث بهبود چشمگیر کیفیت عکاسی در گوشی‌های این شرکت و در نتیجه افزایش محبوبیت آن‌ها در بازار شود. حال باید دید خود شرکت تا چه اندازه مشتاق است در مسیری که قدم گذاشته پیشرفت کند.

ایسوس به واسطه‌ی عملکرد درخشانی که در کامپیوتر، لپ‌تاپ و لوازم جانبی مخصوص این محصولات داشته، می‌تواند از شهرت و اعتبار و محبوبیت خود در این صنعت هم به بهترین شکل ممکن استفاده کند تا بتواند طی سال‌های آینده به یکی از برترین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند بدل شود.

به نظر شما، ایسوس برای موفقیت در بازار گوشی‌های هوشمند، نیاز دارد چه تصمیمات جدیدی را در قبال گوشی‌های خود اتخاذ کند؟

