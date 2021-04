اپل برای تأمین نمایشگر miniLED آیپد پرو دچار مشکل شده است

طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اپل برای تأمین نمایشگر miniLED نسل جدید آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی دچار مشکل شده و این موضوع می‌تواند عرضه‌ی تبلت موردنظر را محدود کند.

البته اپل همچنان قصد دارد دو مدل جدید آیپد پرو را در ماه جاری معرفی کند. نمایشگرهای miniLED از جمله فناوری‌های جدیدی هستند که سروصدای زیادی راه انداخته‌اند و با وجود بهره‌گیری از پنل LCD، نسبت کنتراست و روشنایی بسیار بهتری را ارائه می‌دهند. اپل فقط برای نسل جدید آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی از این نمایشگر استفاده کرده است.

به دلیل مشکلات مربوط به تأمین این نمایشگرها، احتمالا این مدل آیپد با مدتی تأخیر راهی بازار خواهد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این تبلت‌ها از چیپست A14X بهره می‌برند که ظاهراً عملکردی در حد چیپست M1 را ارائه می‌دهد. همچنین باید به افزایش سرعت پورت USB-C هم اشاره کنیم که با طیف وسیع‌تری از گجت‌ها و دیگر محصولات سازگار خواهد بود.

در فصل تعطیلات ۲۰۲۰، مدل‌های مختلف آیپد درآمد ۸٫۴ میلیارد دلاری برای اپل به ارمغان آورده‌اند که بیشترین درآمد از سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود. با توجه به اینکه دانش‌آموزان و کارمندان در حال بازگشت به مدرسه‌ها و محل کار خود هستند، اپل با افزایش جذابیت آیپد پرو می‌خواهد این محصولات را در مرکز توجه نگه دارد.

