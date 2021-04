اگرچه کمبود جهانی تراشه مشکلات زیادی را برای سازندگان گوشی‌های هوشمند ایجاد کرده، اما به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد نسل جدید گوشی‌های تاشو خود را زودتر از انتظار معرفی کند. بر اساس یک گزارش جدید، سامسونگ در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) از گوشی‌های گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۲ رونمایی خواهد کرد.

طبق شایعات منتشر شده، گلکسی زد فولد ۳ دارای باتری ۴۳۸۰ میلی‌آمپر ساعتی است که این یعنی از باتری کوچک‌تر نسبت به نسل قبلی بهره می‌برد. برای نمایشگر داخلی و بیرونی هم به ترتیب می‌توانیم انتظار اندازه‌ی ۷٫۵ و ۶٫۲ اینچ را داشته باشیم. برای گلکسی زد فلیپ ۲ هم ظاهرا با کاهش ظرفیت باتری روبرو خواهیم شد و به جای باتری ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نسل قبلی، با باتری ۳۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار می‌شود.

سامسونگ مدتی قبل اعلام کرد که در سال جاری میلادی خبری از معرفی نسل جدید سری نوت نخواهد بود و بر اساس گزارش‌های منتشر شده از طرف منابع مختلف، گلکسی‌ زد‌ فولد ۳ از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند. گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد سری گلکسی زد فولد را جایگزین سری گلکسی نوت کند و پشتیبانی این گوشی تاشو از قلم S Pen در راستای همین هدف محسوب می‌شود.

