ساعاتی پیش یکی از افشاگران چینی تصاویر واقعی گوشی مورد انتظار گلکسی A82 را منتشر کرد که نشان می‌دهد این محصول طراحی مشابه گوشی‌های میان‌رده‌ی کنونی سامسونگ خواهد داشت.

یکی دو ماهی هست که شایعات پیرامون گوشی گلکسی A82 آغاز شده و اینبار برخلاف تمام روزهای گذشته، تصاویری واقعی از این محصول را در اختیار داریم. سامسونگ گلکسی A80 را در سال ۲۰۱۹ و به عنوان اولین گوشی مجهز به مکانیزم پاپ‌آپ دوربین راهی بازار کرد تا بدین ترتیب رویای نمایشگر تمام صفحه را اینگونه به حقیقت تبدیل کند. اما آن طراحی فقط در A80 مورد استفاده قرار گرفت و دیگر در هیچ یک از گوشی‌های سامسونگ شاهد آن نبودیم.

سال گذشته و در حالی که جانشینان گوشی‌های گلکسی A70 و A50 با نام A71 و A51 راهی بازار شدند، انتظار داشتیم شرکت کره‌ای گلکسی A81 را هم راهی بازار کند اما این اتفاق به هر دلیلی که بود رخ نداد. تا اینکه در سال ۲۰۲۱، خبری منتشر شد مبنی براینکه شرکت در حال کار روی مدل جدیدی تحت عنوان گلکسی A82 است و قرار است بار دیگر آن را با طراحی مشابه سری قبل راهی بازار کند. البته گفته می‌شود این گوشی در یک سری از بازارها با نام کوانتوم ۲ به فروش می‌رسد. (سامسونگ پیش از این از گلکسی A کوانتوم با شکل ظاهری شبیه به گلکسی A71 رونمایی کرده بود).

تا قبل از انتشار این تصاویر، به نظر می‌رسید باید گلکسی A82 را از لحاظ طراحی مشابه گلکسی A80 بدانیم اما اینطور که به نظر می‌رسد، میان‌رده‌ی مورد نظر قرار است با همان دوربین سلفی حفره‌ای روی نمایشگر و سه دوربین روی پنل پشتی به شکل ماژول و چینش دوربین گلکسی S20 فن ادیشن راهی بازار شود. این تصاویر را امروز یکی از کاربران چینی در شبکه‌ی اجتماعی ویبو با کاربران به اشتراک گذاشت.

اما خبر خوبی که در رابطه با این گوشی وجود دارد، گوشه‌های خمیده‌ی نمایشگر است. سامسونگ اگرچه با حذف دوربین مکانیکی، این گوشی را از تمام صفحه بودن درآورده اما ظاهرا قصد دارد تا جایی که می‌تواند، گوشی‌های این سری را بدون حاشیه راهی بازار کند. حداقل این چیزی است که از تصاویر منتشر شده می‌فهمیم چون اگر دقت کنید، ظاهرا گوشه‌های نمایشگر خمیدگی کمی دارند.

خمیدگی نمایشگر موضوعی است که این روزها حتی در پرچم‌دارهای شرکت کره‌ای هم فقط در بهترین و گران‌ترین مدل دیده می‌شود و اینکه می‌بینیم گلکسی A82 هم از چنین طراحی برخوردار است، شاید بتوان نبود دوربین مکانیکی را فراموش کرد. پنل پشتی این محصول ظاهرا مات و کاملا ساده است. البته به نظر می‌رسد نام سامسونگ در بخش پایینی آن حک شده باشد.

خبرهای عجیب درباره‌ی این گوشی از زمان انتشار اولین شایعه تاکنون کم نبوده. مثلا گفته می‌شد سامسونگ قصد دارد گلکسی A82 را با پردازنده‌ی قدیمی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس راهی بازار کند که در زمان عرضه‌ی گلکسی A80، قلب تپنده‌ی پرچم‌دارهای آن زمان را تشکیل می‌داد. اما طی جدیدترین خبرها ظاهرا شرکت کره‌ای این تصمیم کاملا اشتباه را تغییر داده و قصد دارد از اسنپدراگون ۸۶۰ به عنوان پردازشگر مرکزی این گوشی استفاده کند.

در رابطه با سایر مشخصات این محصول در تصویری که این افشاگر منتشر کرده حرفی به میان نیامده اما گفته می‌شود نمایشگر گلکسی A82 احتمالا ۶.۷ اینچی از نوع Super AMOLED خواهد بود که خب انتظار داریم رفرش‌ریت آن حداقل ۹۰ هرتزی باشد. اینطور که به نظر می‌رسد، برای این گوشی یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته شده اما با در نظر گرفتن باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای گلکسی A72 آن هم در مدل ۴G، شاید سامسونگ نظر خود را تغییر دهد و از یک منبع تغذیه‌ی قدرتمندتر برای نماینده‌ی مورد انتظار خود استفاده کند.

اطلاعات بیشتر پیرامون گلکسی A82 منتشر نشده و باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده چه خبری در رابطه با آن به دستمان می‌رسد. در رابطه با قیمت هم اطلاعاتی در اختیار نداریم اما با در نظر گرفتن این مشخصات و همچنین قیمتی که برای میان‌رده‌های کنونی شرکت در نظر گرفته شده، بعید به نظر می‌رسد با میان‌رده‌ی ارزان‌قیمتی طرف باشیم.

منبع:‌ GSMArena

