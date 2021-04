شیائومی در حال ساخت ۳ تبلت قدرتمند است

شیائومی در سال ۲۰۱۸ از تبلت‌های سری می پد ۴ رونمایی کرد و بعد از آن دیگر خبری از تبلت‌های این شرکت نشد. تبلت‌های می پد ۴ از چیپست اسنپدراگون ۶۶۰ بهره می‌بردند و قیمت مناسبی داشتند. حالا به نظر می‌رسد شیائومی در حال آماده‌سازی چند تبلت قدرتمند است.

بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، این شرکت مشغول آماده‌سازی ۳ تبلت با شماره مدل‌های K81، K81A و K82 است. در رابطه با نام آن‌ها هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم ولی به احتمال زیاد با سری می پد ۵ سروکار خواهیم داشت.

گفته می‌شود هر سه تبلت از دوربین چهارگانه، شارژ بی‌سیم، اسپیکر چهارگانه، NFC و نمایشگر LCD با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند. تبلت‌های K81 و K81A با داشتن چیپست اسنپدراگون ۸۷۰ حرف بیشتری برای گفتن دارند. ظاهرا تبلت K81 با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی راهی بازار می‌شود و کاربران K81A باید به دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی بسنده کنند. از طرف دیگر، برای تبلت K82 باید انتظار بهره‌گیری از اسنپدراگون ۸۶۰ و دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی را داشته باشیم.

اگرچه منبعی که این خبر را منتشر کرده سابقه‌ی درخشانی در زمینه‌ی افشای اطلاعات ندارد، اما در همین زمینه می‌توانیم به گزارش یکی دیگر از افشاگران اشاره کنیم که مدتی قبل اعلام کرد تبلت جدید شیائومی از چیپست سری ۸۰۰ اسنپدراگون و نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالا بهره می‌برد. در هر صورت در مورد این تبلت‌ها چه نظری دارید و آیا به نظر شما می‌توانند مورد توجه گسترده قرار بگیرند؟

آیا گوشی‌ تاشو جایگزین خوبی برای تبلت‌های فعلی است؟

