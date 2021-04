با توجه به گزارشات جدیدی که منتشر شده، ظاهرا سامسونگ قصد دارد در گوشی‌های آینده‌ی خود از فناوری لرزشگیر سنسور شیفت استفاده کند.

تمام گوشی‌های سامسونگ که به لرزشگیر حرفه‌ای مجهز شده‌اند، از نوع اپتیکال آن بهره می‌برند و شرکت کره‌ای تاکنون تغییر خاصی در این زمینه اعمال نکرده. این در حالی است که مثلا رقبایی چون اپل در نسل جدید پرچم‌دارهای قدرتمند خود از فناوری سنسور شیفت یا برخی‌ها نظیر ویوو از لرزشگیر گیمبالی استفاده کرده‌اند تا بدین ترتیب عملکرد آن‌ها در خنثی‌سازی لرزش‌های ناخواسته حین عکاسی و فیلم‌برداری بسیار بهتر شود.

البته لرزشگیر اپتیکال هم عملکرد بسیار خوبی دارد و اینطور نیست که گوشی‌های سامسونگ حین عکاسی و فیلم‌برداری با اختلاف ضعیف‌تر از رقبا باشند. اما خب همیشه فضا برای بهتر شدن وجود دارد و سامسونگ هم شرکتی هست که انتظار داشته باشیم بهترین را برای گوشی‌های خود بخواهد. بنابراین بی‌راه نخواهد بود اگر بگوییم پرچم‌دار بعدی این شرکت به جای لرزشگیر اپتیکال از لرزشگیر سنسور شیفت بهره می‌برد.

گوشی‌های هوشمند این روزها در زمینه‌ی لرزشگیر پیشرفت بسیار خوبی داشته‌اند و همین موضوع هم باعث شده حین عکاسی و فیلم‌برداری، کیفیت تصاویر بسیار بهتر به نمایش دربیاید چرا که لرزش‌های ناخواسته همیشه باعث ایجاد تاری در تصاویر می‌شوند و خب کسی نمی‌خواهد شاهد چنین مسائلی باشد. در حال حاضر در دوربین اصلی گوشی آیفون ۱۲ پرو مکس، لرزشگیر سنسور شیفت بکار گرفته شده که عملکرد خارق‌العاده‌ای هم دارد. در بهترین و قدرتمندترین گوشی سامسونگ که S21 اولتراست، از همان لرزشگیر اپتیکال استفاده شده که آن هم عملکردی خوب اما نه به خوبی نماینده‌ی اپل دارد.

با این حال به گزارش وب‌سایت گلکسی‌کلابز، ظاهرا شرکت کره‌ای در حال کار روی فناوری لرزشگیر سنسور شیفت است تا بدین ترتیب بتواند عملکرد خود را در این زمینه بهبود ببخشد. برخلاف لرزشگیر اپتیکال که لرزش‌هایی را که مستقیما روی لنز تاثیر می‌گذارند را خنثی می‌کند، سنسور شیفت همانطور که از نامش پیداست، روی کل سنسور کنترل دارد. بسیاری از سازندگان دوربین‌های دیجیتال از این فناوری برای خنثی‌سازی لرزش‌ها استفاده می‌کنند بنابراین می‌توان از بابت کیفیت بالای آن کاملا مطمئن بود.

البته نکته‌ای که وجود دارد این است که اگرچه سامسونگ با حذف لرزشگیر اپتیکال، نیازی به استفاده از لنزهای پیچیده و گران‌قیمت نخواهد داشت اما برای بکارگیری فناوری جدید به فضای بیشتری اطراف سنسور نیاز دارد. این می‌تواند کمی مشکل‌ساز باشد چون شرکت در نظر دارد در گوشی‌های آینده‌ی خود از سنسور دوربین بسیار بزرگ‌تری به نسبت آنچه که اکنون شاهد هستیم استفاده کند. اینکه می‌بینیم اپل این فناوری را بدون مشکل روی گوشی خود اعمال کرده فقط به این خاطر است که سنسور دوربین آیفون ۱۲ پرو مکس ۱۲ مگاپیکسلی است.

حال باید دید سامسونگ چه راه حلی برای این موضوع در نظر خواهد داشت. پیش‌تر خبری منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ با شرکت ژاپنی معروف Olympus (المپوس) وارد همکاری شده تا دوربین گوشی‌های آینده‌ی خود را با کمک این شرکت تولید کند. Olympus هم که در زمینه‌ی دوربین فعالیت می‌کند اصلا با فناوری سنسور شیفت غریبه نیست و شاید بتواند سامسونگ را در راستای رسیدن به هدفی که دارد همراهی کند. البته فعلا کمی زود است بخواهیم در رابطه با همکاری این دو شرکت در ساخت دوربین یک گوشی هوشمند نظر بدهیم چون هنوز مشخص نیست آیا همکاری آن‌ها شکل گرفته و ادامه‌دار خواهد بود یا خیر.

اگر قرار باشد از این فناوری در گوشی‌های آینده‌ی سامسونگ مورد استفاده قرار گیرد، نباید انتظار داشته باشیم این اتفاق امسال رخ دهد. به احتمال بسیار فراوان، گلکسی S22 یا هرآنچه که سامسونگ قرار است پرچم‌دار سال ۲۰۲۲ خود را نام‌گذاری کند، اولین گوشی شرکت کره‌ای خواهد بود که به لرزشگیر سنسور شیفت مجهز خواهد شد.

