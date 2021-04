مایکروسافت شرکت هوش مصنوعی Nuance را با مبلغ ۱۹٫۷ میلیارد دلار خریداری کرد

مایکروسافت به‌تازگی اعلام کرد با پرداخت مبلغ هنگفت ۱۹٫۷ میلیارد دلار، رسما شرکت بزرگ و معروف Nuance را که عمدتا در زمینه‌ی هوش مصنوعی فعالیت دارد خریداری کرد.

مایکروسافت این روزها سخت مشغول خریداری شرکت‌ها و سرویس‌های گوناگون است. حدودا یک ماه پیش بود که شنیدیم ردموندی‌ها با مبلغ ۷ میلیارد دلار، شرکت زنی‌مکس را به جمع شرکت‌های خود افزودند و کمی بعد هم با پیشنهاد ۱۳ میلیارد دلاری، فکر خرید سرویس دیسکورد را در سر می‌پروراندند.

حالا می‌بینیم که شرکت بار دیگر با یک مبلغ هنگفت، خواهان خریداری شرکت Nuance است؛ همان شرکتی که سال‌ها قبل با اپل در راستای توسعه‌ی دستیار صوتی سیری همکاری کرده بود. البته کارهای مربوط به این موضوع ظاهرا به اتمام رسیده و Nuance را رسم باید عضوی از مایکروسافت بدانیم. مبلغی که مایکروسافت برای خرید این شرکت پرداخت کرده با در نظر گرفتن ۲۳ درصد حق بیمه‌ی آن، چیزی حدود ۱۹٫۷ بود که مبلغ بسیار هنگفتی به حساب می‌آید. بنابراین بعد از خرید LinkedIn به ارزش ۲۶ میلیارد دلار، Nuance را باید گران‌ترین خرید تاریخ ردموندی‌ها بدانیم.

به موجب این قرارداد اما تغییرات مدیریتی خاصی در Nuance پدید نخواهد آمد. مدیرعامل این شرکت همچنان در سمت خود باقی مانده منتها باید زیر نظر ریاست بخش هوش مصنوعی مایکروسافت که به عهده‌ی اسکات گاتری است به فعالیت‌های پیشین خود ادامه دهد. به گفته‌ی مایکروسافت، خرید Nuance بیشتر به خاطر تجربه‌های این شرکت در زمینه‌ی مراقبت‌های بهداشتی و هوش مصنوعی است.

همانطور که می‌دانید، این روزها هوش مصنوعی در حوزه‌ی فناوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خب مایکروسافت هم با علم بر این موضوع در تلاش است تا بهترین عملکرد خود را در این زمینه ارائه دهد. البته مایکروسافت در سال ۲۰۱۹ با کمک همین شرکت Nuance در زمینه‌ی بهداشتی و سلامت فعالیت می‌کرد اما تصمیم گرفت آن را خریداری کند تا راحت‌تر و بهتر بتواند در بخش‌های مختلف رشد داشته باشد.

نظر شما در رابطه با این اقدام مایکروسافت در راستای خرید شرکت Nuance چیست؟

