بر اساس گزارش‌های جدید، بازار جهانی کامپیوتر با وجود کمبود تراشه در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ عملکرد بسیار خوبی داشته است. طبق تخمین شرکت Gartner، فروش لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای دسکتاپ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۳۲ درصدی روبرو شده است. البته شرکت IDC اعلام کرده که این رشد سالانه به ۵۵ درصد می‌رسد. این یعنی روزهای خوش بازار کامپیوتر کماکان ادامه دارد.

هر دو شرکت بر روی غیرمعمول بودن این رشد توافق دارند. شرکت Gartner اعلام کرده از سال ۲۰۰۰ که این بازار را زیرنظر گرفته، این سریع‌ترین رشد بازار کامپیوتر محسوب می‌شود و شرکت IDC هم خاطرنشان کرده کاهش فروش در سه‌ماهه‌ی اول نسبت به سه‌ماهه‌ی چهارم سال قبلی، از سال ۲۰۱۲ در کمترین حد خود قرار دارد. طبق آمار Gartner در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ حدود ۷۰ میلیون کامپیوتر راهی بازار شده ولی متخصصان IDC عدد ۸۴ میلیون را مطرح کرده‌اند.

این دو شرکت می‌گویند اگرچه این آمار فروش قابل توجه است، اما اگر کمبود تراشه نبود احتمالا فروش کامپیوترها در این مدت بیشتر می‌شد. همانطور که احتمالا می‌دانید، کمبود جهانی تراشه صنایع مختلفی را درگیر مشکل کرده است. حتی اخیرا گزارشی منتشر شده که اپل به دلیل همین مشکل، تولید مدل‌های مختلف مک‌بوک و آیپد را به تعویق انداخته است.

همچنین لازم به ذکر است که بحران کرونا تقاضا برای خرید کامپیوتر را تحت تاثیر قرار داده و بازگشت به شرایط عادی به احتمال زیاد منجر به تغییر عادات خرید کاربران خواهد شد. اینکه تقاضا همچنان بالا می‌ماند یا نه هنوز مشخص نیست، اما هر دو شرکت IDC و Gartner بر این باور هستند که بازار کامپیوتر طی ماه‌های آتی هم پر رونق باقی می‌ماند.

