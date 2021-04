جدیدترین آپدیت گلکسی S20 فن ادیشن با هدف رفع مشکلات نمایشگر منتشر شد

سامسونگ روز گذشته آپدیتی را برای مدل‌های مختلف گوشی گلکسی S20 فن ادیشن منتشر کرد که طی آن قرار شد مشکل نمایشگر این گوشی رفع شود.

سامسونگ سال گذشته گلکسی S20 فن ادیشن را با هدف بهبود وضعیت فروش گوشی‌های خود راهی بازار کرد و اتفاقا توانست عملکرد بسیار خوبی هم داشته باشد. اما متاسفانه مدل ۴G این گوشی از همان مشکل پرچم‌داران سری گلکسی S20 رنج می‌برد و باعث می‌شد بسیار داغ کند و مواردی از این دست که باعث و بانی اصلی آن هم پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۰ بود.

اما مشکل دیگری که گریبان‌گیر بسیاری از دارندگان گوشی گلکسی S20 فن ادیشن می‌شد به نمایشگر مربوط بود. سامسونگ چندین بار آپدیت‌هایی را برای رفع این مشکل منتشر کرد اما خب به نظر می‌رسد تا به این لحظه هنوز هم برخی از کاربران با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

در نتیجه شرکت کره‌ای تصمیم گرفت به همراه آپدیت امنیتی ماه آوریل ۲۰۲۱، یک آپدیت دیگر را هم عرضه کند تا مشکل نمایشگر یکی از بهترین گوشی‌های سال گذشته‌ی خود را به طور کامل رفع کند. البته به نظر می‌رسد مدل‌های مجهز به اینترنت ۵G، یکی دو هفته دیرتر به این به‌روزرسانی دسترسی پیدا می‌کنند.

اینطور که به نظر می‌رسد، مشکل نمایشگر این گوشی تا حدودی رفع شده بود اما با توجه به گزارش کاربران، ظاهرا بعد از آپدیت رابط کاربری One UI 3.1 که اتفاقا اخیرا و با اندروید ۱۱ هم برای این محصول عرضه شد، مشکل یاد شده بار دیگر بازگشت. در نتیجه شرکت مجبور شد بار دیگر آپدیتی را برای رفع آن عرضه کند.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که برخی از مدل‌های گلکسی S20 فن ادیشن ۴G آپدیت امنیتی ماه آوریل را به تنهایی و بدون آپدیت مربوط به نمایشگر دریافت می‌کنند و به نظر می‌رسد آپدیت مورد نظر در زمانی دیگر که هنوز رسما مشخص نشده برای آن‌ها منتشر خواهد شد.

